Cần Thơ đề xuất tạm dừng các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện ở chợ nổi Cái Răng

Trước thực trạng nhiều nhà bè (nhà nổi trên sông) ở chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ kinh doanh không đủ điều kiện, bị đình chỉ nhưng vẫn tự ý hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh không bảo đảm, cơ sở vi phạm...

Ngày 16/02/2025, tại nhà bè nổi trên chợ nổi Cái Răng thuộc cơ sở Khải My kinh doanh hàng đặc sản phục vụ du khách trong và ngoài nước, đã bất ngờ bị sập phần mũi sà lan khiến 4 du khách rơi xuống sông. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra toàn bộ hoạt động của cơ sở này và ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng, chờ khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, sau đó điểm dừng chân này vẫn tự ý hoạt động trở lại, gây bất an cho du khách và phản ứng từ dư luận, người dân trong khu vực. Chủ cớ sở kinh doanh này cũng xác nhận đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đóng phạt và dừng kinh doanh để khắc phục sự cố, và sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh cho đến nay.

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chợ nổi như một đặc sản của vùng sông nước mênh mông; trong đó có các chợ nổi trở thành thương hiệu như chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền (Cần Thơ), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng), ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Cà Mau…

Chợ nổi Cái Răng đã trở thành thương hiệu du lịch của thành phố Cần Thơ, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện tại, chợ nổi này là địa điểm neo đậu quan trọng của khoảng 200 - 250 ghe, tàu, bè mua bán, trao đổi hàng hóa. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bao gồm các nhà bè, các điểm dừng chân đã hình thành tại đây; nhưng không phải cơ sở nào cũng bảo đảm đầy đủ các điều kiện về giấy phép kinh doanh, đăng kiểm và an toàn…

Thành phố Cần Thơ cũng đã xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, sức cạnh tranh cao. Và du lịch đường sông được xác định là thế mạnh đặc biệt nhằm thu hút du khách.

Tuy nhiên, sự cố sập mũi sà lan nhà bè du lịch vào dịp tết âm lịch vừa qua, đã đặt ra bài toán về tính an toàn đối với du khách của các bè nổi, cơ sở kinh doanh loại hình này; cũng như yêu cầu về công tác quản lý, cải thiện an toàn cho các phương tiện, cơ sở du lịch nổi trên sông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch về việc phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch đối với các phương tiện, bè nổi hoạt động tại chợ nổi Cái Răng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan này ghi nhận hầu hết các bè nổi hoạt động tự phát, các sà lan, ghe đò được hoán cải, kết nối thành bè nổi để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán quà lưu niệm… phục vụ khách du lịch mà chưa được cấp giấy đăng ký đăng kiểm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cở sở kinh doanh dịch vụ nhà bè ở đây phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về an toàn phương tiện, đăng kiểm phương tiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (không xả rác xuống sông…), an toàn thực phẩm…

thời đề nghị chính quyền, ban ngành địa phương phối hợp giám sát, hướng dẫn việc nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt, khắc phục sự cố của đơn vị vi phạm; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, bè nổi khác vi phạm hay chưa đủ điều kiện kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra thêm sự cố đáng tiếc nào nữa.

Các chợ nổi miền Tây Nam Bộ thường họp từ sáng sớm và tan chợ vào khoảng trưa, nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng. Du khách đến tham quan chợ nổi được trải nghiệm không khí mua bán sôi động, thưởng thức các món ăn đặc sản độc đáo vùng sông nước và ngắm nhìn toàn cảnh sinh hoạt trên sông của người dân miền Tây hiền hòa.