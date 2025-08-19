Cần Thơ đề xuất tạm dừng các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện ở chợ nổi Cái Răng

Ngày 16/02/2025, tại nhà bè nổi trên chợ nổi Cái Răng thuộc
cơ sở Khải My kinh doanh hàng đặc sản phục vụ du khách trong và ngoài nước, đã
bất ngờ bị sập phần mũi sà lan khiến 4 du khách rơi xuống sông. Ngay sau đó, cơ
quan chức năng đã kiểm tra toàn bộ hoạt động của cơ sở này và ra quyết định
đình chỉ hoạt động 2 tháng, chờ khắc phục sự cố.
Tuy nhiên, sau đó điểm dừng chân này vẫn tự ý hoạt động trở
lại, gây bất an cho du khách và phản ứng từ dư luận, người dân trong khu vực.
Chủ cớ sở kinh doanh này cũng xác nhận đã chấp hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính, đóng phạt
và dừng kinh doanh để khắc phục sự cố, và sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh cho
đến nay.
Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chợ nổi như một đặc sản của
vùng sông nước mênh mông; trong đó có các chợ nổi trở thành thương hiệu như chợ
nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền (Cần Thơ), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi
Ngã Năm (Sóc Trăng), ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Cà Mau…
Chợ nổi Cái Răng đã trở thành thương hiệu du lịch của thành
phố Cần Thơ, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện tại, chợ nổi này là
địa điểm neo đậu quan trọng của khoảng 200 - 250 ghe, tàu, bè mua bán, trao đổi
hàng hóa. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bao gồm các nhà bè, các điểm
dừng chân đã hình thành tại đây; nhưng không phải cơ sở nào cũng bảo đảm đầy đủ
các điều kiện về giấy phép kinh doanh, đăng kiểm và an toàn…
Thành phố Cần Thơ cũng đã xác định đưa du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, sức cạnh
tranh cao. Và du lịch đường sông được xác định là thế mạnh đặc biệt nhằm thu
hút du khách.
Tuy nhiên, sự cố sập mũi sà lan nhà bè du lịch vào dịp tết âm lịch
vừa qua, đã đặt ra bài toán về tính an toàn đối với du khách của các bè nổi, cơ
sở kinh doanh loại hình này; cũng như yêu cầu về công tác quản lý, cải thiện an
toàn cho các phương tiện, cơ sở du lịch nổi trên sông.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch về
việc phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động,
kinh doanh dịch vụ du lịch đối với các phương tiện, bè nổi hoạt động tại chợ nổi
Cái Răng.
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan này ghi nhận hầu hết các bè nổi hoạt động
tự phát, các sà lan, ghe đò được hoán cải, kết nối thành bè nổi để kinh doanh dịch
vụ ăn uống, bán quà lưu niệm… phục vụ khách du lịch mà chưa được cấp giấy đăng
ký đăng kiểm theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cở sở kinh doanh dịch vụ
nhà bè ở đây phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về an toàn phương tiện,
đăng kiểm phương tiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông,
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (không xả rác xuống sông…), an toàn thực
phẩm…
thời đề nghị chính quyền, ban ngành địa phương phối hợp giám sát, hướng
dẫn việc nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt, khắc phục sự cố của đơn vị vi
phạm; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, bè nổi khác vi phạm hay
chưa đủ điều kiện kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không
để xảy ra thêm sự cố đáng tiếc nào nữa.
Các chợ nổi miền Tây Nam Bộ thường họp từ sáng sớm và tan chợ
vào khoảng trưa, nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng. Du khách
đến tham quan chợ nổi được trải nghiệm không khí mua bán sôi động, thưởng thức
các món ăn đặc sản độc đáo vùng sông nước và ngắm nhìn toàn cảnh sinh hoạt trên
sông của người dân miền Tây hiền hòa.