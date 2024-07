Cần Thơ thu hút 3,7 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số du khách đến thành phố đạt trên 3,7 triệu lượt, tăng 5% so với kỳ và đạt 61% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 1,6 triệu lượt và tăng 7% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu từ du lịch trong 6 tháng ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 55% kế hoạch năm. Theo kế hoạch năm 2024, Cần Thơ dự kiến đón 6,1 triệu lượt khách; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 3,1 triệu lượt và tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 6.000 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới, dịch vụ đa dạng đã đưa đưa vào khai thác trong 6 tháng đầu năm như Làng du lịch Mỹ Khánh, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, Cần Thơ Eco Resort, Mekong Silt Ecolodge,… thu hút nhiều du khách. Ngoài ra còn một lượng lớn du khách đến từ các sự kiện lễ hội như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, giỗ Tổ Hùng Vương, chương trình âm nhạc dạ hội Cần Thơ Music Night Run, ngày hội vườn trái cây Tân Lộc…

Các cơ sở lưu trú, khách sạn lớn và hiện đại đi vào hoạt động, như Charmant Suite & Boutique Hotel Cần Thơ, Wink Hotels Cần Thơ. Theo thống kê, hiện Cần Thơ có 638 cơ sở lưu trú với trên 11.000 phòng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của du khách.

Sự đóng góp của doanh thu du lịch chiếm một tỷ lệ đáng kể trong doanh thu dịch vụ, tiêu dùng của Thành phố Cần Thơ. Số liệu thống kê của Cục Thống kê Thành phố Cần Thơ cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 64.717,47 tỷ đồng, tăng 11,26% so cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.218,72 tỷ đồng và tăng 11,38% so cùng kỳ; lưu trú, dịch vụ ăn uống ước đạt 8.201,93 tỷ đồng và tăng 11,20%; du lịch, lữ hành ước đạt 296,78 tỷ đồng và tăng 53,53%; dịch vụ khác ước đạt 9.000,05 tỷ đồng và tăng 9,74% so kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 3,63% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng có chỉ số giá tăng như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,06%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 6,44%...

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch thành phố Cần Thơ từ nay đến cuối năm và tiếp theo sau là tập trung xây dựng tuyến du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch đặc trưng; đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trọng điểm, hình thành các tuyến du lịch liên vùng, đa dạng điểm đến; triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp kích cầu thương mại và dịch vụ, phát triển du lịch miệt vườn. Ngành du lịch thành phố này cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.