Cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung chính thức mở cửa

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Nguyễn Thuấn
02/12/2025, 01:04
Cảng cá Cửa Nhượng vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố mở cửa, trở thành một trong những cảng cá hiện đại nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá và tạo động lực phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới...
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công bố đưa cảng cá Cửa Nhượng vào hoạt động, nhằm tăng cường năng lực phục vụ khai thác, thu mua, vận chuyển, bảo quản sản phẩm thủy sản và nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần nghề cá. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và đời sống sản xuất của ngư dân.
Theo quyết định, Cửa Nhượng được xếp loại II, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về hạ tầng, kỹ thuật, điều kiện tiếp nhận tàu cá theo quy định hiện hành. Cảng được thiết kế với tọa độ được xác lập rõ trên hệ thống định vị quốc tế; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc như số điện thoại, email và tần số nghiệp vụ 7909 KHz, bảo đảm hỗ trợ tối đa cho hoạt động của ngư dân và lực lượng quản lý.
Dự án cảng cá Cửa Nhượng có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, do Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trực tiếp quản lý. Từ ngày 20/11/2025, cảng chính thức vận hành với hệ thống cầu cảng dài tổng cộng 270 m, trong đó 150 m dành cho tàu công suất 400 CV và 120 m dành cho tàu dưới 150 CV. Luồng vào cảng rộng 40 m, độ sâu -4,0 m, bảo đảm điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào trong mọi thời điểm.
Khu vực nước đậu tàu và vùng nước trước cầu cảng đều đạt độ sâu thiết kế -4,0 m, tạo không gian neo đậu ổn định. Tổng diện tích vùng đất cảng đạt 5,4367 ha và vùng nước cảng 11,6 ha. Với hạ tầng đồng bộ này, Cửa Nhượng có năng lực tiếp nhận tối đa 100 lượt tàu/ngày và sản lượng thủy hải sản qua cảng dự kiến đạt 16.000 tấn/năm.
Việc đưa cảng cá Cửa Nhượng vào khai thác phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cá đã được Chính phủ phê duyệt. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng hậu cần nghề cá, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi cập bến, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao đời sống ngư dân.
Ngoài giá trị kinh tế, cảng cá mới còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch biển Thiên Cầm – khu vực có lợi thế về cảnh quan và dịch vụ ven biển. Sự kết nối giữa kinh tế biển, hậu cần nghề cá và du lịch sẽ hình thành một chuỗi phát triển mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.
Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp truyền tải điện quy mô lớn, chi phí hợp lý và công nghệ lưới điện thông minh. Trong khi đó, Thụy Điển được xem là một trong những nhà sản xuất năng lượng sạch và đổi mới nhất trên thế giới...
Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam dù vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, nhưng ngành đang đối mặt với xu hướng bảo hộ gia tăng, các rào cản kỹ thuật, thuế đối ứng khó dự báo…
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tập trung xử lý ba nhóm vấn đề lớn: sắp xếp bộ máy tinh gọn; cải cách mạnh thủ tục hành chính; và tháo gỡ các “điểm nghẽn” như điều kiện kinh doanh chồng chéo, thủ tục gây ách tắc và quy định chưa phù hợp thực tiễn. Những nội dung này được chọn vì tác động lớn đến ngành nông nghiệp và môi trường...
Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 chính thức khởi động, mang đến một "cú hích" mạnh mẽ cho tiêu dùng nội địa trong giai đoạn cuối năm đầy thách thức. Đặc biệt, các doanh nghiệp được phép giảm giá đến 100%, mở ra cơ hội vàng để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa chất lượng với mức giá chưa từng có...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: