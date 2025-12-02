Cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung chính thức mở cửa

Cảng cá Cửa Nhượng vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố mở cửa, trở thành một trong những cảng cá hiện đại nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá và tạo động lực phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới...

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công bố đưa cảng cá Cửa Nhượng vào hoạt động, nhằm tăng cường năng lực phục vụ khai thác, thu mua, vận chuyển, bảo quản sản phẩm thủy sản và nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần nghề cá. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và đời sống sản xuất của ngư dân.

Theo quyết định, Cửa Nhượng được xếp loại II, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về hạ tầng, kỹ thuật, điều kiện tiếp nhận tàu cá theo quy định hiện hành. Cảng được thiết kế với tọa độ được xác lập rõ trên hệ thống định vị quốc tế; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc như số điện thoại, email và tần số nghiệp vụ 7909 KHz, bảo đảm hỗ trợ tối đa cho hoạt động của ngư dân và lực lượng quản lý.

Dự án cảng cá Cửa Nhượng có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, do Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trực tiếp quản lý. Từ ngày 20/11/2025, cảng chính thức vận hành với hệ thống cầu cảng dài tổng cộng 270 m, trong đó 150 m dành cho tàu công suất 400 CV và 120 m dành cho tàu dưới 150 CV. Luồng vào cảng rộng 40 m, độ sâu -4,0 m, bảo đảm điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào trong mọi thời điểm.

Khu vực nước đậu tàu và vùng nước trước cầu cảng đều đạt độ sâu thiết kế -4,0 m, tạo không gian neo đậu ổn định. Tổng diện tích vùng đất cảng đạt 5,4367 ha và vùng nước cảng 11,6 ha. Với hạ tầng đồng bộ này, Cửa Nhượng có năng lực tiếp nhận tối đa 100 lượt tàu/ngày và sản lượng thủy hải sản qua cảng dự kiến đạt 16.000 tấn/năm.

Việc đưa cảng cá Cửa Nhượng vào khai thác phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cá đã được Chính phủ phê duyệt. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng hậu cần nghề cá, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi cập bến, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao đời sống ngư dân.

Ngoài giá trị kinh tế, cảng cá mới còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch biển Thiên Cầm – khu vực có lợi thế về cảnh quan và dịch vụ ven biển. Sự kết nối giữa kinh tế biển, hậu cần nghề cá và du lịch sẽ hình thành một chuỗi phát triển mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.