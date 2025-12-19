Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Tuấn Sơn
19/12/2025, 08:08
Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, nằm trên Quốc lộ 22, cách TP. HCM chỉ khoảng 70km, là tuyến đường ngắn nhất nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và là cửa ngõ quan trọng trên hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).
Mộc Bài là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược sang Campuchia với kim ngạch xuất nhập khẩu luôn duy trì ở mức cao. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 10,4 tỷ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025 và dự kiến đạt 12 tỷ USD cho cả năm.
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (hơn 21.000 ha) đang thu hút mạnh mẽ các dự án logistics, kho bãi, và siêu thị miễn thuế, việc phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng thủ tục biên mậu chuyên nghiệp, minh bạch, nhanh chóng đang tạo điều kiện thuận lợi để Mộc Bài hình thành một chuỗi cung ứng logistics hoàn chỉnh.
Về mặt hạ tầng, khu vực này đang được đầu tư mạnh mẽ, với dự án trọng điểm đường cao tốc TP. HCM - Mộc Bài sắp tới là động lực chiến lược, được dự báo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành logistics, công nghiệp và giao thương xuyên biên giới. Khi hoàn thành dự án rút ngắn thời gian di chuyển từ 1,5 – 2 giờ (theo Quốc lộ 22 hiện tại) xuống chỉ còn khoảng 45 phút, qua đó giảm tải chi phí logistics, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa Xuyên Á và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.
Hai nước Việt Nam - Campuchia đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030. Mộc Bài được kỳ vọng trở thành một trong những cửa khẩu quốc tế hiện đại nhất Việt Nam, là trung tâm giao thương quốc tế của khu vực phía Nam.
TCMB nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do công ty cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh - thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư và khai thác. Việc chính thức đưa TCMB vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, lực lượng Hải quan, Biên phòng, địa phương; lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện các đối tác chiến lược như hãng tàu SITC, COSCO, ONE, Tổng công ty Viettel Post, các hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, và hiệp hội ngành nghề.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty Cổ phần Tân Cảng -Tây Ninh (TCTN), đã ký kết hợp đồng và biên bản hợp tác với các đối tác chiến lược là Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel và công ty CP Kho Vận Tân Cảng - hướng đến việc phát triển dịch vụ logistics tại TCMB, bao gồm khai thác kho, bãi, dịch vụ lưu kho, triển khai giải pháp công nghệ thông tin phục vụ quản lý - giám sát.
Sự tham gia đồng hành của các đối tác chiến lược khẳng định vai trò của TCMB trong chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm của TCTN trong việc xây dựng một trung tâm logistics biên giới hiện đại ,đáng tin cậy.
Trong giai đoạn 2026 – 2030, Tân Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu đưa TCMB trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ logistics xuyên biên giới hàng đầu tại khu vực Tây Ninh và các cửa khẩu quốc tế Việt Nam - Campuchia.
Khai thác tối đa công suất giai đoạn 1 với vai trò điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng xuất nhập khẩu. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2028, mở rộng mạng lưới logistics và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu như hạt điều, hạt nhựa, đá vôi, sản phẩm từ vôi, cà phê hòa tan nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Campuchia.
Thông qua việc vận hành TCMB, Tân Cảng Sài Gòn mang đến một giải pháp hậu cần toàn diện, giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm hơn 50% thời gian vận tải khi tuyến cao tốc trọng điểm hoàn thành. Đây là cam kết mạnh mẽ của Tân Cảng Sài Gòn trong việc đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Tây Ninh, tạo ra một 'cửa ngõ xanh' thông thoáng, hiệu quả, thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt tới những cột mốc mới trong tương lai.
9 giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước…
Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...
Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: