Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Tuấn Sơn

19/12/2025, 08:08

Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

CỬA KHẨU MỘC BÀI "CỬA NGÕ CHIẾN LƯỢC” THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, nằm trên Quốc lộ 22, cách TP. HCM chỉ khoảng 70km, là tuyến đường ngắn nhất nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và là cửa ngõ quan trọng trên hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố vận hành Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố vận hành Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.

Mộc Bài là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược sang Campuchia với kim ngạch xuất nhập khẩu luôn duy trì ở mức cao. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 10,4 tỷ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025 và dự kiến đạt 12 tỷ USD cho cả năm.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (hơn 21.000 ha) đang thu hút mạnh mẽ các dự án logistics, kho bãi, và siêu thị miễn thuế, việc phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng thủ tục biên mậu chuyên nghiệp, minh bạch, nhanh chóng đang tạo điều kiện thuận lợi để Mộc Bài hình thành một chuỗi cung ứng logistics hoàn chỉnh.

Về mặt hạ tầng, khu vực này đang được đầu tư mạnh mẽ, với dự án trọng điểm đường cao tốc TP. HCM - Mộc Bài sắp tới là động lực chiến lược, được dự báo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành logistics, công nghiệp và giao thương xuyên biên giới. Khi hoàn thành dự án rút ngắn thời gian di chuyển từ 1,5 – 2 giờ (theo Quốc lộ 22 hiện tại) xuống chỉ còn khoảng 45 phút, qua đó giảm tải chi phí logistics, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa Xuyên Á và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Các đại biểu chứng kiến container đầu tiên thông qua Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.
Các đại biểu chứng kiến container đầu tiên thông qua Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.

Hai nước Việt Nam - Campuchia đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030. Mộc Bài được kỳ vọng trở thành một trong những cửa khẩu quốc tế hiện đại nhất Việt Nam, là trung tâm giao thương quốc tế của khu vực phía Nam.

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH CẢNG CẠN TÂN CẢNG MỘC BÀI - MẮT XÍCH THEN CHỐT CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG

TCMB nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do công ty cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh - thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư và khai thác. Việc chính thức đưa TCMB vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, lực lượng Hải quan, Biên phòng, địa phương; lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện các đối tác chiến lược như hãng tàu SITC, COSCO, ONE, Tổng công ty Viettel Post, các hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, và hiệp hội ngành nghề.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty Cổ phần Tân Cảng -Tây Ninh (TCTN), đã ký kết hợp đồng và biên bản hợp tác với các đối tác chiến lược là Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel và công ty CP Kho Vận Tân Cảng - hướng đến việc phát triển dịch vụ logistics tại TCMB, bao gồm khai thác kho, bãi, dịch vụ lưu kho, triển khai giải pháp công nghệ thông tin phục vụ quản lý - giám sát.

Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel và Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng.
Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel và Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng.

Sự tham gia đồng hành của các đối tác chiến lược khẳng định vai trò của TCMB trong chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm của TCTN trong việc xây dựng một trung tâm logistics biên giới hiện đại ,đáng tin cậy.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN MỚI

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Tân Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu đưa TCMB trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ logistics xuyên biên giới hàng đầu tại khu vực Tây Ninh và các cửa khẩu quốc tế Việt Nam - Campuchia.

Khai thác tối đa công suất giai đoạn 1 với vai trò điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng xuất nhập khẩu. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2028, mở rộng mạng lưới logistics và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu như hạt điều, hạt nhựa, đá vôi, sản phẩm từ vôi, cà phê hòa tan nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Campuchia.

Thông qua việc vận hành TCMB, Tân Cảng Sài Gòn mang đến một giải pháp hậu cần toàn diện, giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm hơn 50% thời gian vận tải khi tuyến cao tốc trọng điểm hoàn thành. Đây là cam kết mạnh mẽ của Tân Cảng Sài Gòn trong việc đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Tây Ninh, tạo ra một 'cửa ngõ xanh' thông thoáng, hiệu quả, thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt tới những cột mốc mới trong tương lai.

Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài

