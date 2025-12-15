Thứ Hai, 15/12/2025

Sẵn sàng nguồn điện phục vụ Sân bay Long Thành

Thanh Thủy

15/12/2025, 10:39

Hệ thống điện phục vụ Sân bay Long Thành đã chính thức hòa lưới điện quốc gia sau khi hoàn thành đấu nối Trạm biến áp 110kV Long Thành, tạo nền tảng bảo đảm nguồn điện ổn định cho sân bay trước thời điểm dự kiến đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12…

Toàn cảnh Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối - Ảnh: VGP/MT.
Toàn cảnh Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối - Ảnh: VGP/MT.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai), trong tháng 11, đơn vị đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành đấu nối các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110kV Long Thành, chính thức đưa hệ thống điện của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành hòa vào lưới điện quốc gia. Việc đấu nối đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng cấp điện, phục vụ vận hành sân bay khi dự kiến đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Trạm biến áp 110kV Long Thành do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và PC Đồng Nai đầu tư, có quy mô công suất 2x40MVA, kèm tuyến đường dây đấu nối dài 3,8 km, với tổng mức đầu tư khoảng 158 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho công trình trọng điểm quốc gia này.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ đóng điện vào quý 2/2025. Song với tinh thần “Điện đi trước một bước”, bằng sự nỗ lực cao, quyết tâm của lực lượng thi công và lãnh đạo các cấp, đặc biệt là được sự hỗ trợ của địa phương, sự đồng thuận của người dân, công trình đã đóng điện giai đoạn 1 vào tháng 11/2024, vượt tiến độ đề ra.

Tiếp đó, giai đoạn 2 (lắp máy biến áp T2 - 40MVA) được khởi công vào tháng 9/2025 cũng đã đóng điện thành công vào ngày 24/11/2025.

Trạm biến áp 110kV Long Thành được đầu tư theo tiêu chí không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển của trạm được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực.

Khi đi vào hoạt động, Công trình góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của Sân bay Long Thành, đồng thời góp phần giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Đồng Nai triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống điện phục vụ Sân bay Long Thành vận hành an toàn, ổn định, gồm giám sát 24/7 qua hệ thống SCADA, tăng cường kiểm tra định kỳ và chuyên đề, duy tu – bảo dưỡng theo quy chuẩn ngành điện.

Đồng thời, đơn vị xây dựng phương án dự phòng nhiều lớp, vận hành chế độ N-1 đối với các thiết bị quan trọng, chuẩn bị kịch bản xử lý sự cố và chuyển tải nhanh, phối hợp với Cảng vụ và Ban Quản lý dự án trong công tác giám sát an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa rủi ro lưới điện.

Song song đó, PC Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành hoàn thiện hạ tầng nguồn và lưới điện cho các giai đoạn mở rộng sân bay, trong đó nghiên cứu nâng cấp lưới trung áp – cao áp, bổ sung các xuất tuyến 22kV và đánh giá khả năng nâng công suất đáp ứng nhu cầu điện khi sân bay khai thác ở quy mô lớn trong tương lai.

Từ khóa:

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành Công ty Điện lực Đồng Nai Cung ứng điện đầu tư hạ tầng hàng không sân bay Trạm biến áp 110kV Long Thành

VnEconomy