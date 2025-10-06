Cảng hàng không quốc tế Vinh hướng đến công suất 14 triệu hành khách/năm, mở rộng quy mô lên 543 ha

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định sân bay này là hạ tầng chiến lược, không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn là trung tâm logistics hiện đại, góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.

Sáng 6/10, tại phường Vinh Hưng, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 19/2/2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành, Cảng hàng không quốc tế Vinh được quy hoạch là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, sân bay hướng tới công suất 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2050, năng lực khai thác sẽ tăng lên 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm, trở thành trung tâm hàng không hiện đại của vùng Bắc Trung Bộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân bay được quy hoạch mở rộng toàn diện. Đường cất hạ cánh hiện hữu sẽ được kéo dài đạt kích thước 3.000m x 45m, đồng thời đến năm 2050 sẽ xây dựng đường cất hạ cánh số 2 hướng 02–20 về phía Đông, bảo đảm khả năng khai thác đồng thời hai đường bay.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng hàng không toàn quốc và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

Hệ thống đường lăn và sân đỗ máy bay được đầu tư đồng bộ, với ba đường lăn song song, đường nối, đường thoát nhanh hiện đại, và mở rộng sân đỗ lên 29 vị trí đỗ tàu bay vào năm 2050, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

Theo quy hoạch, nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được mở rộng, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm. Bên cạnh đó, nhà ga hành khách T2 mới sẽ được xây dựng tại khu vực giữa hai đường cất hạ cánh, công suất ban đầu 3 triệu hành khách/năm.

Đến năm 2050, nhà ga T2 sẽ được mở rộng đạt 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn cảng lên 14 triệu hành khách/năm.

Đối với hàng hóa, sân bay sẽ duy trì nhà ga hiện hữu và xây dựng thêm nhà ga hàng hóa mới ở phía Bắc nhà ga T1, công suất 25.000 tấn/năm, mở rộng lên 35.000 tấn/năm vào năm 2050.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là 543,53 ha, trong đó đất hàng không dân dụng chiếm 262,7 ha, đất quân sự 238,8 ha và đất dùng chung 42 ha; bổ sung thêm khoảng 96,5 ha so với quy hoạch trước đây, bảo đảm đủ quỹ đất phát triển hạ tầng đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh là bước đột phá quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch

Theo ông Hiền, Cảng hàng không quốc tế Vinh không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương trong nước và quốc tế mà còn đóng vai trò trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ logistics, tạo động lực lan tỏa phát triển đô thị và công nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An giao các phường, xã công bố công khai quy hoạch đến người dân để thuận lợi trong cắm mốc, giải phóng mặt bằng và kiểm soát chướng ngại vật tĩnh không. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn thủ tục giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp nhận phần diện tích do Bộ Quốc phòng bàn giao để thực hiện dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý quy hoạch, giám sát tiến độ và phối hợp điều chỉnh quy hoạch phân khu quanh khu vực sân bay, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng trao hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh cho đại diện các đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam rà soát thứ tự ưu tiên sử dụng đất, phối hợp với tỉnh trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Với quy mô và tầm nhìn dài hạn, Cảng hàng không quốc tế Vinh được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không – logistics lớn của vùng Bắc Trung Bộ, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển và cảng biển Cửa Lò, hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược.