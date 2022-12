Cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là đơn vị duy nhất thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng kết hợp đủ năng lực làm hàng tổng hợp, giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa đa dạng khu vực phía Bắc với hệ thống đường sắt quốc gia kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Việt Trì - Lào Cai, vận chuyển các loại hàng rời như lưu huỳnh, quặng, a-pa-tit đến Lào Cai, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Bắc (Việt Nam).

VỮNG BƯỚC GIỮA BIẾN ĐỘNG

Sau hai năm đại dịch, tiếp đến chiến tranh Nga - Ukraine cùng chính sách Zero- Covid của Trung Quốc, giá năng lượng tăng cao gây lạm phát trên toàn thế giới, các ngân hàng trung ương nâng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ đã gây chấn động rất lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.

Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia đối tác lớn của Việt Nam (Trung Quốc, EU, Mỹ,...) sụt giảm, các doanh nghiệp trong nước cũng buộc phải chủ động giảm nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất khiến một số chủng loại hàng hóa thông qua Cảng như phân bón, sắt phế liệu, than cũng giảm.

Thị trường sắt thép nhập khẩu về Việt Nam bị thu hẹp do biến động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Nga nên hàng nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ…Sản lượng hàng sắt thép xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu thế giới vẫn đang ở mức thấp.

Tình hình cạnh tranh giữa các Cảng trong khu vực diễn ra khốc liệt nên áp lực để giữ thị phần và thu hút nguồn hàng của Cảng Hoàng Diệu là rất lớn. Đồng thời, giá nhiên liệu trong nước liên tiếp điều chỉnh tăng dẫn đến các chi phí khác đều tăng theo, ảnh hưởng lớn đến giá thành xếp dỡ.

Để duy trì sức cạnh tranh với các Cảng trong khu vực, Cảng Hoàng Diệu chủ trương giữ ổn định giá cước xếp dỡ các mặt hàng bách hóa trong cầu. đồng thời bù đắp các chi phí phát sinh bằng cách triển khai linh hoạt các giải pháp: Tăng đơn giá xếp dỡ tại vùng nước, mở rộng dịch vụ phụ trợ (kê khai hải quan, giám sát hàng hóa, vận chuyển,...). Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm khai thác đạt hiệu quả cao, tiết giảm các chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận. Bố trí sản xuất và lao động hợp lý để tăng năng suất lao động.

Nhờ áp dụng các biện pháp hợp lý, nỗ lực bám sát thị trường và tăng cường chủ động trong công tác tiếp thị, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để cạnh tranh, kết quả năm 2022 Cảng Hoàng Diệu đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu sản lượng trước thời hạn 26 ngày, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trước thời hạn 01 tháng và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thời hạn 3 tháng.

Cụ thể, tính đến thời điển hiện tại sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hoàng Diệu ước đạt 6.012.486/5.680.000 tấn, hoàn thành 105,9% kế hoạch năm 2022, tăng 10,4% so với năm 2021 (5.443.942 tấn). Tổng doanh thu đạt 109,3% kế hoạch năm; tăng 13,5% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 108,7% kế hoạch năm; tăng 15,8% so với năm 2021. Đời sống của cán bộ công nhân viên được cải thiện, bình quân thu nhập của người lao động Cảng Hoàng Diệu năm 2022 là 17,7 triệu đồng/người/tháng tăng ~ 20% (tương đương 3 triệu đồng/người/tháng) so với năm 2021.

HƯỚNG TỚI KẾ HOẠCH NĂM 2023

Dự báo tình hình thế giới năm 2023 sẽ còn nhiều biến động, kinh tế cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp dự kiến cắt giảm sản xuất nên các mặt hàng nguyên liệu đầu vào (sắt phế liệu, tôn cuộn cán nóng, than,...) nhập khẩu sẽ giảm, sắt thép thành phẩm xuất khẩu cũng sẽ giảm. tình hình cạnh tranh thị phần giữa các Cảng trong khu vực vẫn rất khốc liệt.

Cùng với đó, thông tin về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu cũng như việc chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi trong năm 2023 cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của khách hàng, đại lý tầu. Một số khách hàng chia hàng về các Cảng khác trong khu vực khiến công tác tiếp thị sẽ gặp rất nhiều khó khăn… đòi hỏi Công ty sẽ phải nỗ lực hơn nữa để phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Công ty sẽ tăng cường công tác tiếp thị, giữ các khách hàng truyền thống. Tiếp tục giữ vững thị phần tại khu vực Hạ Long. Đẩy mạnh cung cấp các loại hình dịch vụ gia tăng. Tổ chức khai thác hiệu quả với các trang thiết bị và nhân lực hiện có, tận dụng tối đa năng lực các công cụ xếp dỡ áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bám sát chủ trương của thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng về tiến độ xây dựng cầu Nguyễn Trãi và đề án di dời Cảng Hoàng Diệu để có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo niềm tin với khách hàng, giữ mối quan hệ gắn bó với khách hàng và ổn định tâm lý cho người lao động. Thể hiện quyết tâm cũng như chủ trương định hướng giải pháp của Cảng Hoàng Diệu đối với mặt hàng bách hóa. Cam kết luôn đồng hành với khách hàng bằng tinh thần thái độ và chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa để đáp ứng sự tin cậy và tình cảm của Quý khách hàng.

Phấn đấu năm 2023 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hoàng Diệu đạt 6.420.000 tấn, tăng 6,8% so với thực hiện năm 2022. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân tăng từ 4-6% so với năm 2022.