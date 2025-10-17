Cảnh báo các nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chậm tiến độ

Ba nhà thầu gồm Công ty 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam và Công ty cổ phần Hải Đăng vừa bị cảnh báo, nhắc nhở vi phạm tiến độ thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời được yêu cầu huy động toàn lực để bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Ngày 15/10 vừa qua, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã đồng loạt ban hành ba văn bản thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng đối với các nhà thầu nói trên thuộc các gói thầu xây lắp số 18 và 21 của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đây không phải là lần đầu các nhà thầu thi công chậm trễ bị nhắc nhở, cảnh báo; nhưng cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, lần chậm trễ này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình - thành viên trong liên danh gói thầu số 18, đoạn Km 0+000 đến Km 6+200 - đã nhiều lần vi phạm tiến độ (thông báo vi phạm tiến độ lần 3). Dù đã được chủ đầu tư cảnh báo, đến nay khối lượng thi công các hạng mục cầu Km 0+897 và Km 5+069 vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong đó, phần thân mố M1, M2 cầu Km0+897 mới đạt khoảng 70% khối lượng; cầu Km5+069 mới thi công xong bệ mố M1, còn mố M2 vẫn chưa triển khai. Việc chậm trễ này khiến các công tác tiếp theo như lao dầm, gác dầm không thể thực hiện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung toàn dự án.

Nhà thầu thứ hai là Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, tại cùng gói thầu số 18 (thông báo vi phạm tiến độ lần 1). Cụ thể, qua công tác kiểm tra, nhiều hạng mục nền đường đoạn từ Km5+260 đến Km6+200 và cầu vượt ngang Km6+154 đều chậm so với tiến độ điều chỉnh. Đến đầu tháng 10/2025, các đoạn nền đường từ Km5+400 đến Km6+120 vẫn đang thi công K95, K98, mà lẽ ra phải chuyển sang cấp phối đá dăm Dmax25. Hạng mục cầu vượt ngang Km6+154 chưa hoàn thiện đường công vụ, chưa triển khai lao gác dầm; tường chắn có cốt MSE vẫn chưa được thi công.

Nhà thầu Công ty cổ phần Hải Đăng - thành viên trong liên danh gói thầu số 21 đoạn Km 6+200 đến Km 16+000 - đã được thông báo vi phạm tiến độ nhiều lần. Từ giữa tháng 8 đến nay, đơn vị này vẫn chưa hoàn thành thi công nền đường đoạn từ Km 9+700 đến Km 11+460, khối lượng đắp đất còn khoảng 24.000 m3. Các hạng mục như thoát nước, cống ngang, cấu kiện đúc sẵn… cũng chưa triển khai, dù đã quá hạn nhiều tuần.

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng chậm tiến độ đối với ba nhà thầu nói trên. Cụ thể, đối với Công ty 479 Hòa Bình, Ban đã phê bình nghiêm khắc và yêu cầu doanh nghiệp phải lập lại bảng tiến độ điều chỉnh, huy động thêm nhân sự, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”. Nếu hết ngày 16/10 mà không có chuyển biến tích cực, sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm theo quy định.

BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ban hành ba văn bản thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng đối với các nhà thầu thuộc các gói thầu xây lắp số 18 và 21 của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Duy Khương

Nhà thầu Trung Nam được yêu cầu phải khẩn trương lập lại tiến độ tổng thể, tăng cường nhân lực và máy móc, thi công “xuyên lễ, xuyên tết” sao cho bảo đảm kịp mốc thông xe kỹ thuật. Nếu sau 5 ngày kể từ khi ra thông báo này mà vẫn không có tiến triển, sẽ bị cắt giảm khối lượng, điều chuyển phần việc cho nhà thầu phụ đủ năng lực thực hiện.

Đối với nhà thầu Hải Đăng, Ban đã yêu cầu huy động ngay nhân lực và thiết bị, thi công đạt sản lượng 2.000 m3 đất đắp/ngày, 1.500 m3 cấp phối đá dăm/ngày, hoàn thiện nền đường K98 và các hạng mục thoát nước trước 20/10/2025. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, doanh nghiệp sẽ bị điều chuyển khối lượng và đánh giá lại năng lực để xử lý theo hợp đồng.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cảnh báo tiến độ thi công công trình, hoàn thành vào cuối năm 2025 để kịp thông xe có khả năng bất khả thi. Sở này cho rằng với diễn biến thời tiết như hiện nay và tình hình thi công chậm tiến độ của các nhà thầu thì việc hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 sắp tới là bất khả thi nếu không có sự nỗ lực, quyết tâm cao của chủ đầu tư, đặc biệt là các nhà thầu thi công.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Việc hoàn thành, thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12 là nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhằm phục vụ kết nối sân bay Long Thành (khánh thành vào ngày 19/12/2025).

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng cho biết, từ nay đến ngày hoàn thành công trình chỉ còn hơn 9 tuần, trong khi hai gói thầu xây lắp quan trọng nói trên mới đạt trên 50% giá trị hợp đồng, chậm 26,9% so với kế hoạch.

Trước tình hình đó, ngày 16/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản khẩn về tiến độ thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1. Văn bản được xem là “tối hậu thư” này nêu rõ: UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký cam kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, phát động kế hoạch 140 ngày đêm nhằm hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án Vành đai 3 TP.HCM và dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh rằng việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 là nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhằm phục vụ kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành.