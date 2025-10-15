Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng 4 dự án cao tốc trọng điểm khu vực phía Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn đối với 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm: Tuyên Quang – Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang), Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng...

Công điện nêu rõ mục tiêu phải hoàn thành và thông tuyến các dự án theo đúng tiến độ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu hoàn tất dứt điểm trong tháng 10. Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang phải hoàn thành các hạng mục còn tồn tại về mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời khẩn trương giải phóng 8,1 km mặt bằng bổ sung trước ngày 15/10/2025.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh phải hoàn thành di dời 6 hộ dân còn lại, trong khi dự án Hữu Nghị – Chi Lăng cần giải quyết dứt điểm các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, bàn giao bãi đổ thải trước cùng thời hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện nếu để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng so với yêu cầu của Chính phủ.

Song song với đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, bố trí đủ nguồn tài chính và tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công liên tục, không ngừng nghỉ.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu sản lượng đạt 18%/tháng với đoạn Tuyên Quang – Hà Giang (qua địa phận Tuyên Quang cũ), 10%/tháng với đoạn qua Hà Giang; hoàn thành nền đường trước 20/10/2025, thông tuyến cầu trong tháng 10 và hoàn thiện lớp móng, mặt đường trước 15/10/2025.

Đối với hai dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Hữu Nghị – Chi Lăng, phấn đấu sản lượng đạt 11%/tháng, hoàn thành nền đường trong tháng 10, các hạng mục cầu và hầm trong tháng 11, thông tuyến toàn bộ trước ngày 19/12/2025.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường giám sát tiến độ thi công từng ngày, từng tuần. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thường xuyên đánh giá tình hình huy động nhân lực, sản lượng, đối chiếu với kế hoạch; kịp thời xử phạt, điều chuyển khối lượng hoặc thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu. UBND các tỉnh phải chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình; kiểm tra chặt chẽ hệ thống quản lý của chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu; đặc biệt không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Theo Bộ Xây dựng, việc hoàn thành đúng tiến độ 4 tuyến cao tốc trọng điểm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực logistics quốc gia.

Các hạng mục kỹ thuật phức tạp như cầu lớn, hầm xuyên núi, đoạn tuyến qua khu vực địa chất yếu, hang Karst phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo độ bền khai thác lâu dài.

Về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, các địa phương và đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, đồng thời chủ động phương án phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở trong quá trình thi công, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp, dễ trượt lở.

Liên quan đến việc điều chỉnh và triển khai giai đoạn 2 các dự án, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh thiết kế giai đoạn 1 để thi công các hạng mục bổ sung; phối hợp Bộ Tài chính xem xét đề xuất bổ sung vốn cho 64,5 km đoạn qua địa phận Tuyên Quang (cũ), hiện được đầu tư với quy mô 2 làn xe.

Đối với dự án Hữu Nghị – Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cần sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án giai đoạn 1, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Bộ Tài chính được giao phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án bố trí vốn cho cả hai dự án.

Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ, giám sát giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo đồng bộ khi các tuyến cao tốc đi vào khai thác.