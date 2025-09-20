Thứ Bảy, 20/09/2025

Kinh tế xanh

Trang chủ Bất động sản

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Nguyễn Thuấn

20/09/2025, 14:59

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, nhiều thôn thuộc xã Toàn Lưu rơi vào cảnh giá đất bị đẩy lên bất thường. Những mảnh đất đồi hoang trước đây gần như bỏ không bỗng trở thành tâm điểm săn lùng của giới đầu cơ, kéo theo nguy cơ biến động thị trường và rủi ro cho người dân địa phương.

Ô tô nối đuôi nhau đổ về xã Toàn Lưu sau khi quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được công bố. Ảnh: Hoài Anh
Ô tô nối đuôi nhau đổ về xã Toàn Lưu sau khi quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được công bố. Ảnh: Hoài Anh

Nhiều người dân cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, giá đất đã bị đẩy lên 30–40% so với trước đây, kéo theo lượng khách trong và ngoài tỉnh đổ về tìm mua.

Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch xã Toàn Lưu, cho biết hiện tượng sốt đất xuất hiện chủ yếu ở các thôn Trung Tâm, Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát, Tây Sơn… Cơn sốt bắt đầu sau ngày 12/9, khi Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp với tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn xã.

Theo ông Hoành, các điểm nóng giao dịch thường cách vị trí quy hoạch hơn 2 km. Đáng chú ý, phần lớn bất động sản được mua bán là đất đồi hoang, trước đây trồng sắn, ngô, nay bỏ không. “Giá tăng nhanh nhưng chủ yếu là do các đối tượng môi giới, cò đất lướt sóng, không xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân”, ông Hoành nhận định.

VnEconomy
"Cò đất" dựng rạp để thực hiện giao dịch, môi giới đất đai tại xã Toàn Lưu

Từ khi sáp nhập chính quyền hai cấp, xã đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ liên quan đến đất đai, đa phần xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, riêng những thôn đang có giao dịch sôi động, suốt một tuần qua chính quyền không nhận thêm hồ sơ nào, cho thấy phần lớn hoạt động chỉ dừng lại ở mua đi bán lại.

Để tránh rủi ro, chính quyền xã đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước cơn sốt ảo, đồng thời đề nghị các quỹ tín dụng hạn chế cho vay vốn mua đất trong giai đoạn này. Chính quyền cũng nhấn mạnh quỹ đất ở địa phương vẫn còn nhiều và sẽ được cấp phát theo đúng quy định, tránh tình trạng đầu cơ làm nhiễu loạn thị trường.

Trước thực trạng giá đất tăng bất thường, ngày 18/9, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản số 4833/SXD-QLN1, yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ hợp lệ và làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Khi rao bán trên mạng xã hội, người môi giới bắt buộc công khai số chứng chỉ, nhằm tạo sự minh bạch và giúp cơ quan chức năng dễ kiểm soát.

Nhiều vị trí trước đây hoang vắng nhưng nay được san nền, rao bán giá cao. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều vị trí trước đây hoang vắng nhưng nay được san nền, rao bán giá cao. Ảnh: Hoài Anh

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất động sản cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung điều kiện pháp lý, nhân sự, cơ chế kiểm soát giao dịch theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024. Những sàn hoạt động chưa đúng chuẩn buộc phải khẩn trương hoàn thiện.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư dự án: chỉ được đưa sản phẩm ra thị trường khi đáp ứng đầy đủ các quy định về quy hoạch, đất đai và xây dựng. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, môi giới và sàn trái phép, trốn thuế.

Các xã, phường trên địa bàn phải công khai thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, giám sát chặt chẽ hoạt động môi giới, đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí để cảnh báo người dân trước những chiêu trò thổi giá, tạo “sóng ảo”.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, việc tăng cường quản lý không chỉ nhằm lập lại trật tự thị trường, mà còn để bảo vệ quyền lợi của người dân, ngăn ngừa nguy cơ “bong bóng” giá đất lan rộng ra khu vực nông thôn, góp phần ổn định kinh tế - xã hội và giữ vững môi trường đầu tư của địa phương.

Cảnh báo tình trạng "lách luật" trong đào tạo môi giới bất động sản

13:54, 28/07/2025

13:54, 28/07/2025

Cảnh báo tình trạng “lách luật” trong đào tạo môi giới bất động sản

Địa phương cảnh báo đã xuất hiện tình trạng "sốt ảo" bất động sản

16:38, 31/03/2025

16:38, 31/03/2025

Địa phương cảnh báo đã xuất hiện tình trạng “sốt ảo” bất động sản

bất động sản giá đất Hà Tĩnh quy hoạch sốt đất

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm để lập quy hoạch các khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn.

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Trước xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi ngày càng cao, mô hình nhà dưỡng lão bán trú trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản...

Cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp trước làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp trước làn sóng FDI sản xuất tăng tốc

Làn sóng FDI vào lĩnh vực sản xuất đang tạo sức bật mạnh mẽ cho bất động sản công nghiệp Việt Nam, khi nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi và các cơ sở hạ tầng công nghiệp tăng nhanh theo dòng vốn đầu tư mới…

Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng

Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng

Với quyết tâm khơi thông của chính quyền và khát vọng phát triển đô thị - du lịch mới, sông Cổ Cò được kỳ vọng sẽ hồi sinh, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản ven sông độc đáo tại Nam Đà Nẵng.

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bốn dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.100 tỷ đồng được tỉnh Vĩnh Long công bố, gồm: Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, Nhà ở xã hội trong Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 và Khu hành chính – dân cư phường Long Châu. Hồ sơ đăng ký tham gia dự án sẽ được tiếp nhận từ ngày 15/9 đến 14/10/2025…

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Bất động sản

2

Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị

Tài chính

3

Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp

4

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Đầu tư

5

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Đầu tư

