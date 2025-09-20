Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, nhiều thôn thuộc xã Toàn Lưu rơi vào cảnh giá đất bị đẩy lên bất thường. Những mảnh đất đồi hoang trước đây gần như bỏ không bỗng trở thành tâm điểm săn lùng của giới đầu cơ, kéo theo nguy cơ biến động thị trường và rủi ro cho người dân địa phương.
Nhiều người dân
cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, giá đất đã bị đẩy lên 30–40% so với trước
đây, kéo theo lượng khách trong và ngoài tỉnh đổ về tìm mua.
Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch
xã Toàn Lưu, cho biết hiện tượng sốt đất xuất hiện chủ yếu ở các thôn Trung
Tâm, Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát, Tây Sơn… Cơn sốt bắt đầu sau ngày 12/9, khi
Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xây dựng khu công
nghiệp với tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn xã.
Theo ông Hoành, các điểm nóng
giao dịch thường cách vị trí quy hoạch hơn 2 km. Đáng chú ý, phần lớn bất động
sản được mua bán là đất đồi hoang, trước đây trồng sắn, ngô, nay bỏ không. “Giá
tăng nhanh nhưng chủ yếu là do các đối tượng môi giới, cò đất lướt sóng, không
xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân”, ông Hoành nhận định.
Từ khi sáp nhập chính quyền hai cấp,
xã đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ liên quan đến đất đai, đa phần xin cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, riêng những thôn đang có giao dịch
sôi động, suốt một tuần qua chính quyền không nhận thêm hồ sơ nào, cho thấy phần
lớn hoạt động chỉ dừng lại ở mua đi bán lại.
Để tránh rủi ro, chính quyền xã
đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước cơn sốt ảo, đồng thời đề nghị các quỹ
tín dụng hạn chế cho vay vốn mua đất trong giai đoạn này. Chính quyền cũng nhấn
mạnh quỹ đất ở địa phương vẫn còn nhiều và sẽ được cấp phát theo đúng quy định,
tránh tình trạng đầu cơ làm nhiễu loạn thị trường.
Trước thực trạng giá đất tăng bất
thường, ngày 18/9, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản số 4833/SXD-QLN1, yêu cầu
tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động giao dịch bất động sản trên địa
bàn.
Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới
phải có chứng chỉ hợp lệ và làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất
động sản. Khi rao bán trên mạng xã hội, người môi giới bắt buộc công khai số chứng
chỉ, nhằm tạo sự minh bạch và giúp cơ quan chức năng dễ kiểm soát.
Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất
động sản cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung điều kiện pháp lý, nhân sự, cơ chế
kiểm soát giao dịch theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị
định 96/2024. Những sàn hoạt động chưa đúng chuẩn buộc phải khẩn trương hoàn
thiện.
Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh trách
nhiệm của chủ đầu tư dự án: chỉ được đưa sản phẩm ra thị trường khi đáp ứng đầy
đủ các quy định về quy hoạch, đất đai và xây dựng. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ xử
lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, môi giới và sàn trái phép, trốn thuế.
Các xã, phường trên địa bàn phải
công khai thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, giám sát chặt chẽ hoạt động môi
giới, đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí để cảnh báo người dân trước những
chiêu trò thổi giá, tạo “sóng ảo”.
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, việc
tăng cường quản lý không chỉ nhằm lập lại trật tự thị trường, mà còn để bảo vệ
quyền lợi của người dân, ngăn ngừa nguy cơ “bong bóng” giá đất lan rộng ra khu
vực nông thôn, góp phần ổn định kinh tế - xã hội và giữ vững môi trường đầu tư
của địa phương.
