Cảnh báo hành vi sử dụng tên miền giả mạo Đại học Quốc gia Hà Nội để lừa đảo

Ngày 5/8, Trung tâm Quản trị Đại học số, Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội đã có văn bản số 80/QTDHS – QTKT gửi tới các đơn vị thành viên, trực thuộc, về việc cảnh báo tên miền giả mạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, các trang này sử dụng tên miền tương tự như: vnuhn.edu.vn. Các tên miền con như: https://vnuhn.edu.vn/, https://lms.vnuhn.edu.vn/.

Trung tâm Quản trị Đại học số, Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội lưu ý Cổng thông tin điện tử chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ sử dụng duy nhất các tên miền sau: vnu.edu.vn; tendichvu.vnu.edu.vn (cho các dịch vụ chung); tendonvi.vnu.edu.vn (cho các trang/cổng thông tin của các đơn vị).

Nhà trường cảnh báo các đối tượng giả mạo lợi dụng uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện nhiều hành vi xấu, bao gồm thu thập thông tin cá nhân trái phép, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu và mất an toàn thông tin; lừa đảo, người dùng có thể bị lừa tài chính hoặc các hình thức khác.

Trung tâm Quản trị Đại học số – Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo người dùng là đơn vị tuyệt đối không truy cập vào các website sử dụng tên miền vnuhn.edu.vn và các tên miền con của trang giả mạo cũng các trang tin không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Không cung cấp thông tin nhân thân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của cơ quan Công an.

Đồng thời, theo dõi và báo cáo kịp thời các hoạt động liên quan đến tên miền giả mạo về Trung tâm Quản trị Đại học số - Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội. Tăng cường rà soát, kiểm tra đánh giá cấp độ an toàn thông tin của hệ thống và dịch vụ trực tuyến.

Việc đánh giá này giúp xác định mức độ bảo mật hiện tại và đưa ra các biện pháp cải tiến nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của mình.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên cần nâng cao nhận thức về biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân và cách nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn.

Trong thời đại số, việc sử dụng internet trở nên phổ biến với lượng thông tin và website khổng lồ, đa dạng, là phương tiện cho người dân trong cuộc sống. Tuy nhiên, môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ. Việc các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng đã trở nên khá phổ biến.

Người dùng internet khó có thể phân biệt được chính xác các thông tin. Do đó, để nhận diện các website lừa đảo, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.

Người dân có thể sử dụng mục Tin tức trên ứng dụng VNeID, hoặc truy cập vào trang thông tin tinnhiemmang.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng.