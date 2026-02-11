Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội dịp cận Tết

Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc hỗ trợ bảo hiểm xã hội với số tiền hấp dẫn...

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu mua sắm, giao dịch, thanh toán và đi lại tăng cao, tạo điều kiện cho các chiêu thức lừa đảo tài chính tinh vi hoành hành trên không gian mạng.

Các thủ đoạn mạo danh chính sách hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, gặp rủi ro mất tiền và bị lộ thông tin cá nhân.

Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp" với số tiền hấp dẫn.

Lợi dụng tâm lý mong đợi thêm thu nhập dịp cuối năm, chúng yêu cầu người nhận cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hối thúc bấm vào đường link lạ để "cập nhật thông tin VssID" hay "xác nhận nhận tiền". Thực chất đây là chiêu trò nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh việc mạo danh con người, các website, fanpage và đường link giả mạo cũng được thiết kế vô cùng tinh vi, mô phỏng gần như y hệt các trang thông tin chính thức của ngân hàng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hay các doanh nghiệp lớn.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và Deepfake để tạo ra các email, video hay giọng nói giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, khiến các thông báo về trúng thưởng, hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội hay hỗ trợ tài chính trở nên rất thuyết phục.

Ngoài ra, đánh vào nhu cầu tiền mặt dịp Tết, các chiêu lừa đảo "vay tiền online" hay dịch vụ "rút bảo hiểm xã hội một lần nhanh chóng" cũng gia tăng mạnh mẽ. Với lời quảng cáo "thủ tục đơn giản, giải ngân ngay", chúng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc nộp phí hồ sơ trước. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng này lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết mọi chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay của cơ quan Bảo hiểm xã hội đều được triển khai công khai qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh chính thống, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch trực tuyến qua các đường link không rõ nguồn gốc để nhận tiền.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực.

Đặc biệt, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không tin cậy (không phải Google Play hay App Store). Chỉ theo dõi thông tin tại các cổng thông tin điện tử chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ngân hàng.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.