Có thể dùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Thứ Sáu, 06/02/2026
Phúc Minh
05/02/2026, 18:51
Các cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không được yêu cầu người tham gia xuất trình sổ bảo hiểm xã hội bản giấy...
Ngày 3/2/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BTC quy định về việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thông tư được ban hành trên cơ sở Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2024, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và các nghị định của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
Việc ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách.
Theo Thông tư, việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Riêng đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.
Thông tin ghi nhận trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; mọi thay đổi, điều chỉnh phát sinh trong quá trình tham gia, giải quyết chế độ đều được cập nhật kịp thời, chính xác.
Về sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, Thông tư quy định đây là sổ do cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo lập bằng phương tiện điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia, đồng thời được tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tài khoản Bảo hiểm xã hội số (VssID).
Nội dung thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đầy đủ như sổ giấy, bảo đảm giá trị pháp lý trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Đối với thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, thẻ này cũng được lập bằng phương tiện điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số bảo hiểm xã hội duy nhất của người tham gia.
Thẻ bản điện tử được lưu trữ trên ứng dụng VssID, liên kết với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và chứa đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, phục vụ trực tiếp cho việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.
Về việc sử dụng, người tham gia nộp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, các cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không được yêu cầu xuất trình sổ bản giấy.
Tương tự, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không được yêu cầu người tham gia cung cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy khi đã sử dụng thẻ bản điện tử. Các cơ sở có trách nhiệm tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng dành riêng điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Theo đó, các sổ bảo hiểm xã hội bản giấy chưa được giải quyết chế độ và chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, sẽ tiếp tục được cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật để làm căn cứ giải quyết chế độ.
Thẻ bảo hiểm y tế đang thể hiện trên ứng dụng VssID được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có giá trị pháp lý như thẻ giấy, và được quản lý, sử dụng theo quy định mới.
