Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết và điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động…
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Quân đội; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Theo quy định, Tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.
Việc xác định hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Theo đó, hệ số điều chỉnh được xác định trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và các yếu tố liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội khi tính toán các chế độ hưởng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với từng năm đóng, áp dụng đối với các trường hợp giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội từ năm 2026.
Hệ số điều chỉnh được phân theo các mốc thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm thời gian đóng trước năm 1995 và các năm tiếp theo cho đến các năm gần đây, bảo đảm phản ánh đúng giá trị tiền lương, thu nhập tại thời điểm tính hưởng.
Hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với người lao động thuộc khu vực hưởng tiền lương do Nhà nước quy định.
Trong khi đó, hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoặc các đối tượng đóng trên cơ sở thu nhập do người tham gia lựa chọn theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Quân đội; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân căn cứ hệ số điều chỉnh được ban hành, để tổ chức thực hiện thống nhất trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người tham gia, bảo đảm đúng quy định, kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người lao động.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: