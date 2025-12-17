Thứ Tư, 17/12/2025

Bất động sản

Cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền trái phép ở Tây Ninh

Thanh Xuân

17/12/2025, 14:39

Trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền tại những khu đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng và xây dựng. Trước diễn biến này này, UBND xã Tân Châu khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý trước khi thực hiện giao dịch….

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ tỉnh Tây Ninh, UBND xã Tân Châu vừa phát thông báo cảnh báo về tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn xã Tân Châu.

Cụ thể, UBND xã Tân Châu cho biết trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Châu xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền trái phép, đặc biệt tại những khu vực đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và không được phép xây dựng theo quy định. Thậm chí, một số trường hợp còn đăng tin quảng cáo, môi giới không đúng sự thật, gây hiểu lầm cho người mua và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Vì vậy, nhằm đảm bảo trật tự quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, UBND xã Tân Châu đề nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý khi nhận chuyển nhượng các lô đất được quảng cáo dưới dạng “đất nền, “dự án phân lô” tại những khu vực đang nằm trong quy hoạch của địa phương (đặc biệt trên địa bàn thị trấn Tân Châu cũ); hoặc không được phép chuyển mục đích sang đất ở; hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tách thửa.

Cụ thể là những thông tin về quy hoạch sử dụng đất; tình trạng được phép hoặc không được phép chuyển mục đích sử dụng đất; đất có thuộc diện không được xây dựng công trình hay không; thông tin về chủ sử dụng đất và tính pháp lý của thửa đất. 

Ngoài ra, không tự ý xây dựng nhà ở, công trình trên các thửa đất không phải đất ở, hoặc khu vực đã được quy hoạch cho mục đích khác. Mọi hành vi xây dựng trái phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, cảnh giác với thông tin quảng cáo không đúng sự thật như: cam kết tách thửa”, “cam kết lên thổ cư, “cam kết xây dựng nhà ở"…

UBND xã Tân Châu cho biết khi có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc các thông tin pháp lý khác liên quan đến đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai – khu vực Tân Châu, hoặc phòng Kinh tế xã Tân Châu, để được hướng dẫn và cung cấp thông tin chính xác.

bất động sản cảnh báo phân lô bán nền Tân Châu Phân lô bán nền Tây Ninh

VnEconomy