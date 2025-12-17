Cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền trái phép ở Tây Ninh

Giá vàng trong nước và thế giới
Trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền tại những khu đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng và xây dựng. Trước diễn biến này này, UBND xã Tân Châu khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý trước khi thực hiện giao dịch….
Theo thông tin từ tỉnh Tây Ninh, UBND xã Tân Châu vừa phát thông báo cảnh báo về tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn xã Tân Châu.
Cụ thể, UBND xã Tân Châu cho biết trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Châu xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền trái phép, đặc biệt tại những khu vực đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và không được phép xây dựng theo quy định. Thậm chí, một số trường hợp còn đăng tin quảng cáo, môi giới không đúng sự thật, gây hiểu lầm cho người mua và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Vì vậy, nhằm đảm bảo trật tự quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, UBND xã Tân Châu đề nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý khi nhận chuyển nhượng các lô đất được quảng cáo dưới dạng “đất nền, “dự án phân lô” tại những khu vực đang nằm trong quy hoạch của địa phương (đặc biệt trên địa bàn thị trấn Tân Châu cũ); hoặc không được phép chuyển mục đích sang đất ở; hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tách thửa.
Cụ thể là những thông tin về quy hoạch sử dụng đất; tình trạng được phép hoặc không được phép chuyển mục đích sử dụng đất; đất có thuộc diện không được xây dựng công trình hay không; thông tin về chủ sử dụng đất và tính pháp lý của thửa đất.
Ngoài ra, không tự ý xây dựng nhà ở, công trình trên các thửa đất không phải đất ở, hoặc khu vực đã được quy hoạch cho mục đích khác. Mọi hành vi xây dựng trái phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Đặc biệt, cảnh giác với thông tin quảng cáo không đúng sự thật như: cam kết tách thửa”, “cam kết lên thổ cư, “cam kết xây dựng nhà ở"…
UBND xã Tân Châu cho biết khi có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc các thông tin pháp lý khác liên quan đến đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai – khu vực Tân Châu, hoặc phòng Kinh tế xã Tân Châu, để được hướng dẫn và cung cấp thông tin chính xác.
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội về tình trạng giá bất động sản tăng cao, Bộ Xây dựng cho biết thực trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí đầu vào, nguồn cung thị trường, cơ cấu sản phẩm và những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án…
Với địa thế đảo tự nhiên độc bản, thiết kế duy mỹ, hệ tiện ích đặc quyền và pháp lý hoàn chỉnh, Elyse Island được kỳ vọng trở thành chuẩn mực sống thượng lưu mới phía Đông TP.HCM, khẳng định tầm nhìn của Nam Long trong hành trình kiến tạo những cộng đồng tinh hoa…
Hàng triệu kiều bào mong muốn trở về đầu tư, an cư tại quê nhà, nhưng câu hỏi lớn nhất không còn là quyền sở hữu nhà ở, mà làm sao để sống chất lượng và đậm tình quê.
Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào một nơi làm việc giàu cảm hứng, hiện đại, đầy đủ tiện ích và mang lại cảm giác hạnh phúc. Bắt nhịp xu hướng ấy, ROX Tower Goldmark City kiến tạo mô hình “sống - làm việc - tận hưởng” (Work - Live - Enjoy) ngay giữa đại đô thị năng động.
Hai dự án khu công nghiệp mời gọi đầu tư tại Huế có tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, gồm dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây 1.452 tỷ đồng và và Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây 2.326 tỷ đồng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: