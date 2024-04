Cảnh giác với các quảng cáo về xuất khẩu lao động sang Úc lương cao

Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.P trú tại huyện Ba Bể về việc vào tháng 6/2023, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm, khi thấy tài khoản Zalo “Duc Trung” có đăng tải thông tin và hình ảnh tuyển dụng lao động sang Úc làm việc với thu nhập cao nên đã liên hệ để đăng ký.

Người này đưa ra thông tin có người nhà ở Úc cần tuyển dụng lao động để làm việc tại các trang trại của gia đình với mức thu nhập từ 50-60 triệu/tháng và số tiền phí phải trả là 50 triệu đồng/người.

Do tin tưởng nên chị P. cùng 09 người khác đều trú tại huyện Ba Bể đã đăng ký và chuyển cho đối tượng tổng số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hẹn làm thủ tục xuất cảnh, đối tượng đã chặn liên lạc với chị P.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra và xác định chủ tài khoản Zalo “Duc Trung” là Đoàn Đắc Trung.

Xác minh tại nơi cư trú của Trung, người nhà và chính quyền địa phương cho biết Trung đã đi khỏi địa phương từ lâu, không biết đi đâu, làm gì.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ được Đoàn Đắc Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và di lý đối tượng về Công an tỉnh Bắc Kạn để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Đắc Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bản thân không phải là cộng tác viên tuyển dụng lao động của bất kỳ công ty nào và cũng không có người nhà ở Úc.

Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài nên Trung đã tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc, để tạo lòng tin Trung thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao, sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền đối tượng sẽ chiếm đoạt.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với các nội dung quảng cáo về công việc có thu nhập cao, cá nhân hoạt động tuyển dụng lao động trên mạng không có địa chỉ cụ thể.

Người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm, nên tìm hiểu kỹ thông tin của công ty tuyển dụng, lựa chọn các công ty có uy tín, có tư cách pháp nhân rõ ràng hoặc thông qua các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể.

Đồng thời, thông báo đến người dân nếu ai là nạn nhân bị lừa đảo với thủ đoạn trên thì đến Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) trình báo để được giải quyết.