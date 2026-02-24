Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn
Đợt chốt lời khá lớn hôm nay đã đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên, hai sàn khớp khoảng 33k tỷ chưa tính thỏa thuận. Tuy vậy giao dịch vẫn tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu tăng giá, xác nhận dòng tiền đón đỡ nhiệt tình.
Các chỉ số tăng hơi yếu hôm nay nhưng nhìn từ diễn biến
intraday thì cũng không tệ. Nhiều thời điểm, nhất là buổi sáng, cổ phiếu đỏ áp đảo,
VNI giảm nhưng sau đó giá cải thiện ngay lập tức. Tỷ lệ tăng/giảm cuối ngày ở
HSX là 1,32/1 thể hiện chiến thắng của bên mua.
Việc một số cổ phiếu giao dịch lớn cỡ ngàn tỷ đồng hôm nay cũng
không ảnh hưởng nhiều đến mức gia tăng thanh khoản chung. Tổng thể hai sàn tăng
khoảng 37% thì thanh khoản “lõi” (cùng trừ đi 5 mã giao dịch lớn nhất) cũng tăng
33% và đạt mức cao nhất 8 phiên. Như vậy tín hiệu về thanh khoản đã bước đầu đáp
ứng được kỳ vọng.
Rung lắc dự kiến sẽ còn tiếp diễn trên đường VNI tiến vào vùng
1900 điểm khi các nhà đầu tư đang thua lỗ được trải nghiệm cảm giác hòa vốn hoặc
có lãi chút đỉnh. Điều quan trọng nhất lúc này là sự luân chuyển kỳ vọng đủ lớn
để “thay máu”. Lượng hàng lỏng lẻo nhất càng đến gần vùng kháng cự quan trọng
thì càng dễ xuất hiện. Thậm chí kịch bản rung lắc cường độ mạnh ép “ói hàng” cũng
có thể xảy ra. Việc quan sát hành động của dòng tiền cũng như tác động điểm số
của các trụ sẽ giúp bình tĩnh trước những hành động như vậy. Hôm nay tiền vào đỡ
khá nhanh và độ ép cũng hơi hiền!
Với mức độ lan tỏa dòng tiền khá tốt phiên này, lần lượt các
cổ phiếu sẽ có được hiệu quả phục hồi giá. Dĩ nhiên những mã có tốc độ lên
nhanh nhất thường được chú ý, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc các mã chậm nhịp hoặc bị
bỏ quên vào đường đua. Thông thường dòng tiền ngắn hạn sẽ di chuyển lần lượt và
“ăn” từng vòng. Nếu đủ nhanh nhẹn thì tham gia, còn nếu dài hạn với một danh mục
tốt thì lúc này ít việc để làm.
Thị trường phái sinh hôm nay khá khó giao dịch vì duy trì chênh
lệch gần như toàn thời gian. Các dao động đầu phiên mạnh và rất nhanh, rất khó
vào lệnh. Khoảng 10h30 khi VN30 vòng lên từ dưới 2034.xx thì basis đã chênh gần
5 điểm trong khi mục tiêu gần nhất là 2040.xx và cao hơn là 2045.xx. Biên độ
như vậy không hấp dẫn để đặt cược Long. Nhịp lùi của chỉ số từ trên 2040.xx ít
phút trước giờ nghỉ tuy có lợi basis cho Short nhưng thực tế F1 lại điều chỉnh
rất nhỏ.
Với dòng tiền đang vào mạnh hơn, triển vọng xu hướng là tốt
nhưng khả năng cao thị trường còn rung lắc mạnh. Đầu cơ nhanh cũng được nhưng rủi
ro mất hàng cũng lớn. Nên giữ danh mục, tận dụng dao động cho phái sinh hơn là
cơ sở.
VN30 đóng cửa tại 2050.85. Cản gần nhất ngày mai là 2057;
2070; 2085; 2097; 2104; 2115. Hỗ trợ 2045; 2040; 2034; 2025; 2014; 2004; 1995;
1980.
