Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Đỗ Mến

24/02/2026, 16:05

Bằng việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu đã thu hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng...

Bị can Phạm Thị Hòa và cơ sở kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu.
Bị can Phạm Thị Hòa và cơ sở kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên còn có các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, nguyên Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, nguyên Tổng giám đốc). Ngoài ra còn có bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987).

Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội danh Rửa tiền.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Sen Tài Thu tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam. Năm 2018, bị can Linh và Hòa định hướng phát triển công ty nhưng không có vốn thực hiện nên vay tiền ngân hàng và các cá nhân quen biết. Đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng lên khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Do áp lực trả nợ lớn, tháng 6/2020, Hòa và Linh mời Nguyễn Thị Lan Hương về làm giám đốc tài chính. Sau khi giúp công ty trang trải các khoản nợ, Hương được bổ nhiệm là Tổng giám đốc.

Để có tiền phục vụ hoạt động công ty và có nguồn vốn để trả nợ, các bị can Hòa, Hương và Linh đã bàn bạc với nhau về việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can lên kế hoạch xây dựng hồ sơ công ty phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt và mạng lưới cơ sở rộng khắp nhằm quảng bá với nhà đầu tư. Các bị can làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ hơn 31,9 tỷ đồng lên hơn 160 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, từ năm 2020-2023, các bị can đã thực hiện việc huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can Hòa, Linh, Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266 người bị hại với số tiền hơn 757 tỷ đồng.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương để chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan đã mua căn hộ chung cư trị giá 9,5 tỷ đồng; gửi sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Lan đã phạm vào các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Lan Hương đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Theo đó, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 xe ô tô và 26 tỷ đồng (do các bị can Lan, Tú giao nộp để hoàn trả cho Hương khắc phục hậu quả); tiền mặt 1,1 tỷ đồng của bị can này.

Ngoài ra, bố mẹ chồng của Hương cũng là bị hại trong vụ án với số tiền bị chiếm đoạt hơn 32,4 tỷ đồng. Họ có đơn đề nghị không yêu cầu bồi thường mà đối trừ phần khắc phục cho Hương. Bị can Hương cũng đề nghị nộp 10% cổ phần tại công ty để khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn lừa đảo rửa tiền

