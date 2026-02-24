Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, tín hiệu cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá?

Dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ảm đạm, đồng nhân dân tệ đã ở trong xu hướng tăng giá trong những tháng gần đây...

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 24/2 giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn, một quyết định cho thấy sự thận trọng nhằm cân bằng giữa một bên là hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc và một bên là duy trì sự ổn định tỷ giá đồng nội tệ.

Cụ thể, PBOC đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp các lãi suất này được giữ nguyên, bất chấp những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chững lại.

Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm giữ vai trò tham chiếu cho hầu hết các khoản vay mới và các khoản vay đang lưu hành, còn lãi suất kỳ hạn 5 năm có ảnh hưởng lớn đến các khoản vay mua nhà trả góp.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của PBOC được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý cuối cùng của năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 chỉ đạt 4,5% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chống đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2022.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài, khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do thị trường bất động sản tiếp tục chìm trong khủng hoảng, thị trường việc làm ảm đạm và triển vọng thu nhập không chắc chắn.

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, chỉ đạt 0,9% vào tháng 12, trong khi chỉ số giảm phát GDP - một thước đo cho thấy sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ - đã duy trì ở trạng thái âm trong 11 quý liên tiếp.

Trong nỗ lực thúc đẩy chi tiêu tổng thể, Bắc Kinh đã chuyển sang khuyến khích tiêu dùng dịch vụ, đặt cược rằng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, giải trí và du lịch có thể bù đắp cho nhu cầu hàng hóa suy yếu.

Dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ảm đạm, đồng nhân dân tệ đã ở trong xu hướng tăng giá trong những tháng gần đây. Tỷ giá nhân dân tệ ngoài thị trường Trung Quốc đại lục đã tăng từ mức khoảng 6,974 nhân dân tệ đổi 1 USD vào đầu năm lên 6,889 nhân dân tệ/USD vào sáng nay (24/2) - theo dữ liệu của LSEG.

Trong những tuần gần đây, PBOC đã phát tín hiệu sẵn sàng cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá dần dần, khi xu hướng mất giá của đồng USD đồng nghĩa áp lực tăng giá đối với nhân dân tệ.

PBOC quản lý đồng nội tệ bằng cách cho phép tỷ giá dao động trong biên độ 2% xung quanh một mốc tỷ giá tham chiếu được cơ quan này thiết lập hàng ngày. Vào cuối tháng 1 vừa qua, PBOC đã lần đầu tiên trong gần 3 năm đưa ra mức tỷ giá tham chiếu dưới 7 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Việc đồng nhân dân tệ mạnh lên có thể thử thách cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc vốn đã chịu áp lực do thuế quan của Mỹ, vì một đồng nội tệ tăng giá gây xói mòn lợi thế cạnh tranh về giá cả đối với nhà xuất khẩu của một quốc gia.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng ING dự báo tỷ giá nhân dân tệ so với USD sẽ dao động trong khoảng từ 6,85 đến 7,25 nhân dân tệ đổi 1 USD trong năm nay, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền của mình. "Yếu tố bất ngờ sẽ là liệu mục tiêu ổn định tiền tệ của Trung Quốc có suy yếu năm 2026 hay không”, một báo cáo của ING nhận định.