Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành: Đòn bẩy tái định vị bất động sản Bắc TP.HCM

Tuấn Sơn

18/05/2026, 07:30

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành không chỉ là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, mà còn được xem là cú hích chiến lược tái định vị bản đồ kinh tế và bất động sản khu vực Bắc TP.HCM. Với tổng chiều dài gần 70 km, tuyến đường này đóng vai trò trục kết nối huyết mạch giữa trung tâm kinh tế TP.HCM với các cực tăng trưởng công nghiệp mới tại Bình Dương và Bình Phước.

Dự án được quy hoạch với quy mô hoàn chỉnh từ 6–8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn 1 đang triển khai với 4 làn xe cao tốc cùng làn dừng khẩn cấp. Tuyến đường đi qua nhiều khu vực phát triển công nghiệp trọng điểm như Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng; dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Việc tuyến cao tốc được khởi công từ đầu năm 2025 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng. Thay vì phụ thuộc vào Quốc lộ 13 vốn thường xuyên quá tải, tuyến cao tốc mới sẽ góp phần rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tăng năng lực vận tải hàng hóa giữa TP.HCM với các địa phương công nghiệp phía Bắc.

Cao tốc TP.HCM – Chơn Thành là tuyến đường huyết mạch chia sẻ “gánh nặng” với QL13. Ảnh: Sưu tầm.

Đặc biệt, đối với các khu vực như Bắc Tân Uyên hay Phước Hòa, thời gian kết nối về trung tâm TP.HCM dự kiến chỉ còn khoảng 30–45 phút. Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp, giá trị bất động sản tại các khu vực vệ tinh cũng đứng trước cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

ĐỘNG LỰC TỪ LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN CÔNG NGHIỆP

Không chỉ đóng vai trò giải tỏa áp lực giao thông, cao tốc TP.HCM – Chơn Thành còn được kỳ vọng trở thành mắt xích chiến lược trong mạng lưới logistics liên vùng khi kết nối trực tiếp với Vành đai 3, Vành đai 4, cảng biển và sân bay quốc tế.

Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển công nghiệp diễn ra mạnh mẽ, khu vực phía Bắc TP.HCM đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới nhờ lợi thế quỹ đất lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Hàng loạt tập đoàn quốc tế như LEGO, Pandora hay THACO cùng sự phát triển của các khu công nghiệp thế hệ mới như VSIP III, khu công nghiệp Cổng Xanh, khu công nghiệp Tam Lập… đang tạo nên lực hút đáng kể cho khu vực này.

Siêu mạng lưới logistic Đông Nam Bộ: Từ thủ phủ công nghiệp mới Bắc TP.HCM có thể đi CT Chơn Thành, tiếp cận vành đai 4 để ra cảng biển hay sân bay quốc tế. Ảnh: Từ Chủ đầu tư Phương Trường An

Theo các chuyên gia, nơi nào hình thành các đại đô thị công nghiệp quy mô lớn, nơi đó sẽ phát sinh nhu cầu mạnh mẽ về nhà ở, thương mại và dịch vụ phục vụ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Quy luật “hạ tầng đi trước, bất động sản tăng trưởng theo sau” tiếp tục được kỳ vọng lặp lại tại khu vực Bắc TP.HCM trong giai đoạn tới.

KHU ĐÔ THỊ BẮC SÀI GÒN HƯỞNG LỢI TỪ HẠ TẦNG KẾT NỐI

Trong bối cảnh hạ tầng tăng tốc đầu tư, Khu đô thị Bắc Sài Gòn quy mô 41,9 ha được đánh giá sở hữu lợi thế lớn khi nằm trên mặt tiền ĐT741 và liền kề nút kết nối cao tốc TP.HCM – Chơn Thành.

Dự án nằm ngay giao lộ của 2 tuyến đường huyết mạch ĐT 741 và Cao tốc Chơn Thành – TP.HCM. Ảnh: Từ Chủ đầu tư Phương Trường An.

Sự hiện diện của tuyến cao tốc được xem là yếu tố gia tăng giá trị cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn công nghiệp và nhu cầu an cư đang dịch chuyển mạnh về phía Bắc TP.HCM. Khi thời gian di chuyển tới trung tâm thành phố được rút ngắn, khu vực này có tiềm năng trở thành điểm đón dòng cư dân, chuyên gia và hoạt động thương mại từ các trung tâm công nghiệp lân cận.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình compound khép kín với hệ sinh thái 39 tiện ích nội khu, bao gồm công viên trung tâm rộng 10.000 m2, hồ bơi, sân golf mini, khu thể thao và các tiện ích phục vụ nhu cầu giáo dục, y tế.

Trong khi mặt bằng giá bất động sản tại các đô thị công nghiệp như Thuận An hay Dĩ An đã tăng mạnh trong những năm gần đây, nhiều khu vực mới tại Bắc TP.HCM vẫn đang duy trì mức giá được xem là còn dư địa tăng trưởng. Đây được xem là cơ hội cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng và làn sóng dịch chuyển công nghiệp trong trung và dài hạn.

