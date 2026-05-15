Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 13/5/2026, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 đơn vị hành chính cấp xã, tổng diện tích khoảng 3.359,84 km².

Không gian phát triển được xác lập trong mối liên kết vùng, gắn kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận, bảo đảm vai trò hạt nhân của Thủ đô trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Quy hoạch xác định mô hình phát triển theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo. Định hướng phát triển đô thị theo hướng “nén – xanh”, ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về quy mô dân số, Hà Nội dự kiến đạt khoảng 14–15 triệu người vào năm 2035, 15–16 triệu người vào năm 2045 và 17–19 triệu người vào năm 2065; dài hạn khống chế không quá 20 triệu người.

Tỷ lệ đất xây dựng đô thị đến năm 2065 khoảng 55–60% diện tích tự nhiên, phần còn lại dành cho hành lang xanh, rừng và không gian sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, là trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực; GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 18.800 USD.

Đến năm 2045, Thủ đô hướng tới vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương và đến năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Một điểm nhấn lớn của quy hoạch là phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hà Nội đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2035, 12% vào năm 2045 và 15–20% vào năm 2065, đồng thời định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội như trụ cột của sức mạnh mềm quốc gia.

Trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, thành phố đặt mục tiêu cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030; phát triển các tuyến giao thông dọc sông, hệ thống cầu qua sông và mạng lưới đường sắt đô thị nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Phát triển không gian ngầm theo mô hình TOD gắn với giao thông công cộng được xác định là hướng đi quan trọng.

Về môi trường, quy hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ “hồi sinh các dòng sông”, từng bước xử lý ô nhiễm các sông: Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích, Cầu Bây; nghiên cứu xây dựng các đập dâng để quản trị tổng hợp lưu vực, phát triển hệ thống hồ điều hòa, bể chứa ngầm nhằm chống úng ngập và tái sử dụng nước.

Quy hoạch cũng xác định các đột phá chiến lược về thể chế, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển không gian. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng trở thành hạt nhân nghiên cứu – phát triển và đổi mới sáng tạo của Thủ đô, song song với xây dựng chính quyền số và mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo tầm nhìn sau năm 2085, Hà Nội hướng tới trở thành “siêu đô thị bền vững tiêu biểu”, một trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.