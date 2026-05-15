Hà Nội: Ưu đãi cho phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị

Thanh Xuân

15/05/2026, 15:51

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm đô thị. Các chính sách được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị trong thời gian tới...

Biến đổi khí hậu làm gia tăng các trận mưa lớn, gây ngập úng ngày càng nghiêm trọng tại Hà Nội, đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp phòng, chống và khắc phục thiên tai. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công trình ngầm và khai thác không gian ngầm được đánh giá là cần thiết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị.

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển công trình ngầm, các công trình ngầm được áp dụng gồm: công trình giao thông ngầm; công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; công trình công cộng ngầm; không gian ngầm đa chức năng; công trình ngầm để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể về chính sách ưu đãi đất đai và mặt bằng, Hà Nội đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo quy hoạch và dự án đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 433/NQ-HĐND về việc ban hành Danh mục các công trình ngầm được khuyến khích đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội (đợt 1).

Đối với công trình ngầm theo hình thức xã hội hóa, chủ đầu tư được phép sử dụng tối đa 30% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch, để đầu tư, khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động trông giữ xe (cụ thể theo từng dự án được UBND TP phê duyệt).

Đáng chú ý, các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm theo quy hoạch được phép sử dụng tối đa 50% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án, để khai thác dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ thương mại (trong đó, dịch vụ hỗ trợ tối thiểu đạt 25%), nhưng phải đảm bảo đáp ứng đủ công suất đỗ xe quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng không gian ngầm trong toàn bộ thời hạn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình ngầm.  

Liên quan đến chính sách vay vốn và tài chính, các dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, để được vay vốn ưu đãi, nhà đầu tư phải chứng minh tính khả thi của dự án, bao gồm: báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch tài chính rõ ràng và cam kết đảm bảo tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và sử dụng công nghệ sạch. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Bên cạnh đó về chính sách hỗ trợ để tiếp cận nguồn hỗ trợ; quy trình, thủ tục thực hiện, Hà Nội đề xuất ưu tiên doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình ngầm với quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đủ điều kiện vay vốn thương mại. Các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường sẽ được ưu tiên cấp phép, tiếp cận nguồn vốn vay, và các chính sách hỗ trợ tài chính. Đặc biệt, Thành phố thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành, địa phương đối với hồ sơ đầu tư, xây dựng, môi trường.

Đối với chính sách hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước, dự thảo nêu rõ việc ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ vốn khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng công trình ngầm.

Ngân sách nhà nước chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án PPP về đầu tư công trình ngầm trong trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án và phương án tài chính sơ bộ của dự án PPP không bảo đảm khả năng hoàn vốn.

Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ chi phí đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với dự án công trình ngầm sử dụng công nghệ tự động, vật liệu mới, năng lượng sạch.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý mô hình lưu trú ngắn ngày trong chung cư

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý mô hình lưu trú ngắn ngày trong chung cư

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá sự phát triển nhanh và mang tính tự phát của mô hình lưu trú ngắn hạn (căn hộ du lịch) đang tạo ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nhà nước...

Bcons City Life tâm điểm đón cơ hội tại Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM

Bcons City Life tâm điểm đón cơ hội tại Thủ phủ công nghiệp mới của TP.HCM

Bcons City Life nhanh chóng được quan tâm nhờ hội tụ nhiều yếu tố có thể hỗ trợ giá trị tài sản trong trung và dài hạn: Vị trí trong khu vực công nghiệp - đô thị đang phát triển, nhu cầu ở thật hiện hữu, sản phẩm nhà phố đa công năng và chính sách tài chính linh hoạt.

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Ngày 12/5, Masterise Homes chính thức giới thiệu tổng thể dự án Hanoi Seasons Garden, thu hút hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chính thức tham dự. Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM thuộc LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, mở ra chương mới đầy kiêu hãnh trên mảnh đất di sản giữa lòng Thủ đô.

Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo thống kê, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 hiện vẫn còn hơn 6.000 cơ sở…

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

