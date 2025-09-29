Thứ Hai, 29/09/2025

Cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ được mở rộng lên 4 làn xe

Gia Huy

29/09/2025, 13:45

Với quy mô 2 làn xe như hiện tại, cao tốc Yên Bái - Lào Cai không thể bảo đảm nhu cầu lưu thông ngày càng tăng nên việc mở rộng lên 4 làn xe là cấp thiết và đảm bảo việc đồng bộ quy mô với đoạn cao tốc Nội Bài - Yên Bái...

Hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - lào Cai.
Hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - lào Cai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai lên 4 làn xe.

Theo đó, dự án sẽ triển khai trên đoạn Km123+080 đến Km244+155 với tổng chiều dài hơn 121 km. Ngoài việc mở rộng mặt đường, toàn tuyến sẽ được lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS). Dự án cũng bao gồm việc mở rộng 43 cây cầu hiện chưa đạt chuẩn, đồng thời xây dựng thêm các cầu đơn nguyên mới với bề rộng 11,75 m, bố trí song song cách cầu hiện hữu 0,5 m.

Đối với cầu Đại Việt (Km186+900) và cầu Vạn Xuân (Km187+180)  nằm trong nhánh trái dẫn vào hầm phía Lào Cai, kích thước hiện tại đã phù hợp với mặt cắt ngang đường dẫn vào hầm rộng 14,5 m nên không phải điều chỉnh. Phần hầm xuyên núi sẽ được xây dựng thêm một ống hầm mới dài 530 m ở phía bên trái, gồm 3 làn xe một chiều, đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe.

Dự án còn bổ sung nút giao IC15 tại Km165+690 theo hình thức nút giao chữ T, gồm một nhánh chính và bốn nhánh rẽ, cùng trạm thu phí với 2 làn ra và 2 làn vào cao tốc. Hệ thống đường gom dân sinh được thiết kế không liên tục, tổng chiều dài gần 40 km, có bố trí điểm tránh xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Các cống chui dân sinh chưa đạt chuẩn cũng sẽ được nối dài, bảo đảm đồng bộ với quy mô 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.667 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2025 và cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) với chiều dài gần 245 km do VEC làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Trong đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Do đoạn tuyến Km123+080 đến Km244+155 có nhiều vị trí không có dải phân cách giữa nên khi lưu lượng trên tuyến tăng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tốc độ khai thác trên đoạn tuyến không đáp ứng tốc độ thiết kế. Với quy mô hiện tại, đoạn tuyến từ Yên Bái - Lào Cai không thể bảo đảm nhu cầu lưu thông trên tuyến và đến năm 2027 sẽ vượt năng lực thông hành của đoạn tuyến.

Vì vậy, việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai để đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch.

Cao tốc cao tốc Nội Bài - Lào Cai cao tốc Yên Bái - Lào Cai đầu tư Giao thông mở rộng cao tốc

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy