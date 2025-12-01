Cấp kinh phí chi gộp 3 tháng lương hưu cho 4 tỉnh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng vào tháng 12/2025....

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 3145/BHXH-TCKT về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026) tại 4 tỉnh đang đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai gồm tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng vào tháng 12/2025 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2025.

Đồng thời, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.

Căn cứ kinh phí Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, Bảo hiểm xã hội các địa phương này thực hiện chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh và phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt vào cùng kỳ chi trả tháng 12 bảo đảm đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tình hình bão, lũ, lụt của địa phương.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng. Đặc biệt, thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả chi trả gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12.

Thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên. Tiếp đó, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Đơn vị này cũng tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình người hưởng, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền cho người khác…