Trang chủ Dân sinh

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu tại 4 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

Nhật Dương

26/11/2025, 15:13

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026, vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với người hưởng tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng...

Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: TH.
Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: TH.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Một trong các giải pháp được quan tâm chỉ đạo triển khai là thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tại các tỉnh đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026, vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.

Nhiều năm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng thực hiện việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cho người hưởng.

Năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu (tháng 1 và tháng 2 năm 2025), trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2025, tạo điều kiện để Nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng sau bão số 12 và bão số 13. Mưa đặc biệt lớn đã làm cho một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hoà vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

Thiên tai, bão, mưa lũ đã gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi… nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Để đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm.

