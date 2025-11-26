Chi trả gộp 3 tháng lương hưu tại 4 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Nhật Dương
26/11/2025, 15:13
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026, vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với người hưởng tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.
Một trong các giải pháp được quan tâm chỉ đạo triển khai là thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tại các tỉnh đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.
Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026, vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Việc này nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời.
Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.
Nhiều năm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng thực hiện việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cho người hưởng.
Năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu (tháng 1 và tháng 2 năm 2025), trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2025, tạo điều kiện để Nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng sau bão số 12 và bão số 13. Mưa đặc biệt lớn đã làm cho một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hoà vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.
Thiên tai, bão, mưa lũ đã gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi… nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.
Để đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm.
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như “nhà máy in tiền”, chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng “hoa hồng” từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi bổ sung, các hoạt động phòng, chống các bệnh này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm A, B tương ứng...
Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan công ty Mailisa…
Sáng 26/11/2025, vị trí tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa...
Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo hai bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hoạt động cơ sở 2 của hai bệnh viện này tại tỉnh Ninh Bình...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: