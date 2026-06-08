Blog chứng khoán: Đồng thuận giảm

Thị trường có lý do khá “hoàn hảo” để giảm hôm nay khi xung đột Trung Động nóng trở lại cuối tuần qua và giá dầu tăng. Tuy vậy đây cũng chỉ là một trạng thái hợp lý khi các bull-trap được xác nhận và nhà đầu tư đạt đến điểm đổ vỡ tâm lý.

Phiên bắt đáy hôm 3/6 và hai phiên nảy nhỏ cuối tuần trước không có dòng tiền đủ tin cậy và ngay sáng nay, điểm số giảm mạnh với độ rộng cực hẹp đã cho thấy hành động cắt lỗ rất đồng thuận.

Nhìn vào biên độ giảm sâu ở diện rất rộng cộng với thanh khoản tăng, rõ ràng sức ép và sự chủ động của người bán đã khống chế hoàn toàn dao động. Một thực tế đau lòng là các nhịp bull-trap phần lớn từ chỉ số, còn đa số cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm. Do đó mức giảm sâu hôm nay tiếp tục “khoét” vào vết thương này. Cắt lỗ có thể xem như một hành động giải tỏa tâm lý.

Đương nhiên các cổ phiếu lớn nhất giảm sâu vẫn là nguyên nhân chính khiến VNI bốc hơi 2,63% (-48,4 điểm). Phiên gần nhất có mức giảm tương đương là ngày 23/3/2026 với -3,44% (-56,64 điểm). Chỉ có điều thanh khoản ở thời điểm đó cao hơn đáng kể (27-28k tỷ khớp lệnh hai sàn), còn hôm nay chưa tới 18,9k tỷ không tính thỏa thuận.

Nhìn từ xu hướng giảm, điều quan trọng nhất là tâm lý sợ hãi phải lên đến cực điểm và khối lượng cổ phiếu được giải phóng cũng phải cực điểm. Giai đoạn điều chỉnh ban đầu niềm tin và hi vọng vẫn còn, nên nhà đầu tư có khuynh hướng “gồng lỗ”, áp lực bán chưa lớn. Khi điểm đổ vỡ tâm lý xuất hiện, khối lượng bán ra sẽ tăng mạnh dần lên với “niềm tin” giá sẽ còn giảm tiếp, bán sớm sẽ đỡ thiệt hại lại chiếm ưu thế. Vòng quay hi vọng – đổ vỡ này phải làm cạn kiệt khối lượng lỏng lẻo nhất thì thị trường mới có thể đi vào giai đoạn tích lũy và chờ một điểm nổ hỗ trợ nào đó để tạo đáy.

Trong ngắn hạn, niềm tin và hi vọng thậm chí còn quan trọng hơn các yếu tố cơ bản. Lúc này việc định giá ở nhiều cổ phiếu đều “xác nhận” khá rẻ, nhưng giá vẫn cứ giảm là điều bình thường. Hoặc là tài sản đảm bảo giảm giá trị tạo sức ép phải bán ra, hoặc nhà đầu tư chủ động cắt lỗ với hi vọng sẽ mua lại giá thấp hơn… Phải đến một độ sâu nhất định dòng tiền dài hạn đang được “bảo dưỡng” mới từ từ thu gom và lúc đó câu chuyện về định giá lại được kể với một góc nhìn khác. Vì vậy lúc này cần nhìn vào thanh khoản, bán tháo mà được tiền vào mua tạo thanh khoản cao là tín hiệu tốt. Đáng ngại nhất là tiền “sợ” chưa dám hành động.

Thị trường phái sinh hôm nay là bữa tiệc cho Short với mức chênh lệch basis rất hẹp. Tín hiệu rất rõ ràng là khi VN30 bật hồi intraday thì basis mở rộng chiết khấu kết hợp thanh khoản cao – một tín hiệu của Short vào dày hơn. Hiệu ứng bull-trap ở các trụ tiếp thêm động lực giảm, thậm chí tiền chỉ cần không vào chặn đỡ dày ở các vùng giá cao đã đủ để tạo áp lực tâm lý.

Vẫn giữ quan điểm thị trường cơ sở cần phải trao đổi kỳ vọng mạnh hơn nữa, hoặc giá giảm sâu thêm, hoặc khối lượng cực lớn. Giờ mới chỉ là lúc quan sát cung cầu, chưa phải lúc xuống tiền. Sức mạnh của tài khoản tỷ lệ thuận với chiều giá giảm. Phái sinh là kênh đầu cơ tốt theo cả hai chiều vì xu hướng giảm mạnh vẫn có thể xuất hiện các nhịp hồi intraday.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1936.81. Cản gần nhất ngày mai là 1952; 1965; 1982; 1992; 2005. Hỗ trợ 1935; 1924; 1902; 1894; 1878; 1863.

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