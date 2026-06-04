CaraWorld Cam Ranh đạt "Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam"
Khánh Huyền
04/06/2026, 08:00
Ngày 2/6/2026, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, CaraWorld Cam Ranh được vinh danh ở hạng mục Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam.
Danh hiệu này tiếp tục củng cố vị thế của dự án trong phân khúc bất động sản biển quy mô lớn, đồng thời cho thấy xu hướng thị trường ngày càng đề cao các sản phẩm có quy hoạch bài bản, hệ tiện ích hoàn chỉnh và khả năng vận hành thực tế.
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh những dự án, thương hiệu và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường bất động sản. Theo Ban Tổ chức, các hạng mục vinh danh được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, bao gồm quy hoạch, quy mô, chất lượng phát triển, năng lực vận hành, uy tín thương hiệu, đóng góp cho thị trường và định hướng phát triển bền vững.
ĐẠI ĐÔ THỊ BIỂN GẦN 800HA TẠI TÂM ĐIỂM BÃI DÀI
Tọa lạc tại Bãi Dài, một trong những khu vực biển nổi bật của Khánh Hòa, CaraWorld Cam Ranh có quy mô gần 800ha, sở hữu khoảng 5km đường bờ biển cát trắng. Dự án nằm liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và kết nối thuận tiện đến các hạ tầng du lịch – dịch vụ trọng điểm trong khu vực, tạo lợi thế đáng kể cho bài toán khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước sang giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, những dự án có quy mô lớn, pháp lý – quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và khả năng hình thành dòng khách ổn định đang nhận được sự quan tâm lớn hơn từ nhà đầu tư. CaraWorld Cam Ranh được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp, kết hợp các chức năng an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại và dịch vụ, hướng tới việc tạo lập một điểm đến có khả năng vận hành quanh năm thay vì chỉ phụ thuộc vào mùa du lịch cao điểm.
MÔ HÌNH “MỘT ĐIỂM ĐẾN - TRỌN THẾ GIỚI” VÀ BÀI TOÁN GIỮ CHÂN DU KHÁCH
Một trong những điểm khác biệt của CaraWorld Cam Ranh là định vị phát triển theo mô hình “một điểm đến - trọn thế giới”. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng lưu trú, dự án hướng tới việc tích hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hệ sinh thái, từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe.
Đây cũng là yếu tố ngày càng được giới đầu tư quan tâm trong phân khúc bất động sản biển. Khi thị trường dịch chuyển từ tư duy “mua tài sản nghỉ dưỡng” sang “đầu tư vào sản phẩm có khả năng khai thác”, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở vị trí hay cảnh quan, mà còn phụ thuộc vào năng lực tạo dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tần suất quay trở lại.
Với định hướng này, CaraWorld Cam Ranh đang từng bước hoàn thiện vai trò của một đô thị biển tích hợp, nơi các hoạt động lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại dịch vụ được kết nối trong cùng một không gian quy hoạch đồng bộ.
HỆ TIỆN ÍCH QUY MÔ LỚN TẠO NỀN TẢNG CHO KHAI THÁC DÀI HẠN
Theo quy hoạch, CaraWorld Cam Ranh sở hữu hệ thống 38 đại tiện ích, được phát triển nhằm phục vụ đồng thời nhu cầu của cư dân, du khách và nhà đầu tư khai thác kinh doanh. Nhiều hạng mục đã đi vào vận hành, bao gồm sân KN Golf Links 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, resort 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh, CaraBeach Retreat, Công viên biển CaraBeach cùng các tiện ích vui chơi, nghỉ dưỡng và dịch vụ khác.
Việc các tiện ích trọng điểm được đưa vào vận hành là yếu tố quan trọng đối với một dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đây không chỉ là cơ sở để gia tăng trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư về tiến độ phát triển, khả năng khai thác và tiềm năng hình thành cộng đồng sử dụng thực tế.
Trong dài hạn, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của CaraWorld Cam Ranh, đặc biệt khi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tại các điểm đến ven biển tiếp tục hướng đến những mô hình tích hợp, đa trải nghiệm và có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
CỦNG CỐ NIỀM TIN THỊ TRƯỜNG TỪ UY TÍN CHỦ ĐẦU TƯ
Việc CaraWorld Cam Ranh được vinh danh trong Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam là sự ghi nhận đối với quy hoạch, quy mô và định hướng phát triển của dự án. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng, các giải thưởng uy tín có thể đóng vai trò như một chỉ dấu tham khảo, góp phần củng cố niềm tin thị trường đối với những dự án được đầu tư bài bản và có chiến lược khai thác dài hạn.
Cũng trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, Tập đoàn KN Holdings được vinh danh ở hạng mục Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam. Sự ghi nhận đồng thời ở cả cấp độ doanh nghiệp và dự án cho thấy dấu ấn song hành giữa năng lực phát triển của chủ đầu tư và định hướng kiến tạo các sản phẩm bất động sản quy mô lớn, có bản sắc và giá trị sử dụng thực tế.
Trước đó, CaraWorld Cam Ranh cũng từng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản với các danh hiệu như “Dự án Đại đô thị ven biển xuất sắc” và “Dự án nhà ở ven biển xuất sắc”. Những dấu ấn này góp phần khẳng định vị thế của dự án trong phân khúc bất động sản biển quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng về khả năng gia tăng giá trị dài hạn khi hệ sinh thái tiện ích và hạ tầng vận hành tiếp tục được hoàn thiện.
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