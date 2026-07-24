Elite Residence Hà Tĩnh công bố đối tác chiến lược kinh doanh dự án, khai mở hành trình kiến tạo chuẩn sống tinh anh tại Thành Sen

Việc giao vai trò phát triển kinh doanh cho Haka Holdings thể hiện chiến lược bài bản của Chủ đầu tư Skyland-Group trong việc đưa dòng sản phẩm bất động sản cao cấp này tiếp cận thị trường một cách chuyên nghiệp.
Phát biểu về sự hợp tác này, ông Nguyễn Văn Phú - Phó Tổng giám đốc Skyland-Group chia sẻ doanh nghiệp hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân tinh hoa bền vững, sở hữu sự vượt trội về chất lượng sống và kiến trúc. Đồng hành với vai trò là đơn vị phát triển kinh doanh dự án, Haka Holdings đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Elite Residence Hà Tĩnh nhờ sở hữu các giá trị thực đắt giá từ tọa độ kết nối vượt trội, hạ tầng đồng bộ đến tính chất pháp lý minh bạch, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới tinh hoa địa phương.
Ngay sau nghi thức công bố vai trò của Đơn vị phát triển kinh doanh, lễ ký kết hợp tác và trao chứng nhận cho hệ thống đại lý phân phối chiến lược đã chính thức diễn ra trong không khí bùng nổ của gần 300 chuyên viên kinh doanh.
Để đưa dự án nhanh chóng lan tỏa đến khách hàng, Haka Holdings và Skyland Group đã thiết lập liên minh phân phối vững chắc với hệ thống 11 đại lý chiến lược uy tín trên thị trường bao gồm: SAVILAND, HC Land, Địa ốc AVI, Haka Hub, Phúc Hưng Invest, VNLAND Property, NewSky Land, Horizon Holding, Hưng Nam Group, Haka Homes và DTL Holdings. Bên cạnh đó, dự án hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Hà Tĩnh trong việc tài trợ tín dụng tại sự kiện đã hoàn thiện hệ sinh thái đồng hành, tạo bệ phóng tài chính vững chắc cho toàn bộ chiến dịch kinh doanh.
Ở mỗi thành phố luôn có một nơi mà tên gọi của nó dần trở thành biểu tượng cho một cộng đồng cư dân, một phong cách sống và một vị thế khác biệt. Elite Residence Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ viết nên dấu ấn ấy giữa lòng Thành Sen.
Tọa lạc tại trung tâm phường Thành Sen, Elite Residence sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với các trục đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ. Từ vị trí này, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục, thương mại, hành chính và các tiện ích hiện hữu của khu vực, đồng thời đón đầu dư địa phát triển từ quá trình mở rộng không gian đô thị của Hà Tĩnh.
Trên quy mô gần 10,2 ha, Elite Residence được kiến tạo như một chỉnh thể hài hòa với 224 sản phẩm shophouse, liền kề và biệt thự sở hữu lâu dài, chia thành hai phân khu Aurora và Imperial. Mỗi phân khu mang một sắc thái riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên một khu đô thị đồng điệu, nơi kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích hòa quyện để nâng tầm trải nghiệm sống.
Tại khu đô thị Elite Residence, hệ thống tiện ích không đơn thuần được bố trí để hoàn thiện một khu đô thị, mà được thiết kế như những mảnh ghép của một phong cách sống. Quảng trường Sapphire, công viên trung tâm, trung tâm thương mại Ruby Plaza, tổ hợp sân thể thao đa năng, trường học quốc tế iSchool cùng nhiều tiện ích khác được bố trí hài hòa để cư dân có thể tận hưởng sự tiện nghi và cân bằng nhịp sống mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc Tân cổ điển đương đại, Elite Residence Hà Tĩnh được kiến tạo với triết lý đề cao sự tinh tế, hài hòa và bền vững trong từng không gian sống. Không chỉ mở ra một lựa chọn an cư và đầu tư tại trung tâm Thành Sen, dự án còn hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, nơi những giá trị sống hôm nay được gìn giữ và trở thành tài sản gia tăng giá trị cho nhiều thế hệ mai sau.
Dự án được chính thức khởi công ngày 23/7/2025, sau đúng một năm triển khai, hiện nay với tiến độ thi công khẩn trương, từ khu đất trống, diện mạo của khu đô thị mới đang dần hiện hữu. Đến nay, hệ thống hạ tầng cơ bản là hoàn thành.
Dự kiến, khu trung tâm thương mại và dãy nhà liền kề sẽ được khởi công trong quý 3 năm nay và hoàn thành sau khoảng một năm thi công. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, dự án sẽ nhanh chóng được giới thiệu tới khách hàng tiềm năng trong thời gian tới và trở thành khu đô thị đáng sống dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa tại Phường Thành Sen nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.
Thông tin dự án:
Khu đô thị Elite Residence Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Skyland Group
Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: Haka Holdings
Quy mô: 10,2 ha (224 căn liền kề và biệt thự)
Địa chỉ: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Tìm hiểu thêm thông tin về dự án Elite Residence Hà Tĩnh tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/eliteresidencehatinh.officialpage1/
Hotline: 0941 833 555
Hệ thống đại lý chiến lược: SAVILAND, HC Land, Địa ốc AVI, Haka Hub, Phúc Hưng Invest, VNLAND Property, NewSky Land, Horizon Holding, Hưng Nam Group, Haka Homes và DTL Holdings.
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