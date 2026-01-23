Cát Hải, Hải Phòng: Khởi sắc từ mô hình đặc khu - Chính quyền hai cấp

Năm 2025, huyện đảo Cát Hải (thành phố Hải Phòng) chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với tên gọi hành chính mới: “Đặc khu Cát Hải - thành phố Hải Phòng”.

Nhờ sự chuyển đổi mô hình chính quyền và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị , trong năm 2025 kinh tế xã hội của đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) đã có những bứt phá mạnh mẽ, trong đó đã hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt, đặc khu Cát Hải là đơn vị đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của khối xã, đặc khu của toàn thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo tổng kết của UBND Đặc khu Cát Hải, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt trên 15% so với năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 570,742 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách đặc khu được hưởng theo tỷ lệ điều tiết đạt 284,719 tỷ đồng, bằng 133,5% dự toán Thành phố và HĐND đặc khu giao. Công tác quản lý thu ngân sách được tăng cường, đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng, góp phần bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 100%.

Về lĩnh vực xã hội, toàn đặc khu có 96,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 84,5% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống 0%. Ngành giáo dục duy trì ổn định quy mô trường lớp, chất lượng dạy và học được nâng cao; tỷ lệ học sinh trúng tuyển lớp 10 đạt trên 97%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt gần 100%.

Bên cạnh những thành tựu trên, chính quyền đặc khu đang tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành phố nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, môi trường xã hội an ninh, an toàn cho người dân, du khách và doanh nghiệp. Nhiều thương hiệu lớn đã chọn Cát Hải làm điểm đến đầu tư: Tập đoàn Sun Group với tuyến cáp treo, sân golf, khu đô thị du lịch biển; Flamingo với khu nghỉ dưỡng cao cấp; mới đây nhất, Tập đoàn MIK đầu tư dự án nghỉ dưỡng cao cấp vốn 11 nghìn tỷ đồng.

Nhờ sự chủ động quản lý, điều hành và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, du lịch Cát Hải năm 2025 có bước bứt phá ấn tượng: Đón gần 4,6 triệu lượt du khách (tăng 23,4% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,33 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 5 nghìn tỷ đồng.

Ngoài thúc đẩy du lịch dịch vụ, UBND Đặc khu Cát Hải còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành Thành phố để thu hút nguồn lực phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics. Đến nay, nhiều dự án lớn đã được bàn giao mặt bằng sạch: cảng quốc tế Lạch Huyện, nhà máy sản xuất ô tô VinFast (Tập đoàn Vingroup), khu công nghiệp Xuân Cầu (Tập đoàn Xuân Cầu), cảng nước sâu (Tập đoàn Hateco), khu công nghiệp Deep C… Đặc biệt, với dự án đường sắt cao tốc Hải Phòng – Lào Cai, Đặc khu Cát Hải là địa phương đầu tiên trên toàn tuyến hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Vịnh Lan Hạ - đảo Cát Bà - Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Nguồn ảnh: Trần Kỳ.

Theo các chuyên gia kinh tế, lợi thế vị trí địa kinh tế cùng tầm nhìn và các quyết sách chiến lược của Trung ương, thành phố Hải Phòng đã tạo yếu tố then chốt giúp Cát Hải phát triển thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, logistics tầm quốc tế.

Trên hành trình đưa Cát Bà - Cát Hải trở thành “Đảo Ngọc” – điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước, toàn hệ thống chính trị Đặc khu đang phối hợp với các cơ quan Thành phố triển khai Đề án Chuyển đổi xanh, tập trung bảo tồn đa dạng sinh học song song với phát triển kinh tế biển bền vững.

“Năm 2026, Đặc khu Cát Hải xác định chủ đề hành động ‘Chủ động thực thi - Phát huy di sản - Phát triển xanh, bền vững’, hướng tới đoàn kết, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị; phát huy danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO công nhận năm 2023 để tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, ông Phan Viết Điện – Chủ tịch Đặc khu Cát Hải – cho biết.