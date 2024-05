Cát san lấp huy động về công trường Vành đai 3 TP.HCM vẫn thiếu

Tại buổi làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sắp tới, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết các nhà thầu thi công dự án đường Vành đai 3 đã rất nỗ lực để tìm kiếm các nguồn vật liệu cát đắp nền đường. Tuy nhiên khối lượng cát huy động về công trường chưa đáp ứng nhu cầu của dự án.

HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TÁC THU HỒI

TP.HCM đang đảm nhận việc thực hiện dự án Thành phần 1 và dự án Thành phấn 2 trong tổng số 8 dự án thành phần của đường Vành đai 3.

Về tình hình triển khai, tại dự án Thành phần 1, theo Sở Giao thông Vận tải thành phố hiện đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật cùng dự toán 10/14 gói thầu xây lắp chính. Còn 4 gói thầu phục vụ vận hành khai thác đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt, dự kiến bắt đầu triển khai cuối năm 2024 theo tiến độ thực hiện các gói thầu Xây lắp chính.

Về công tác thi công, 4 gói thầu xây lắp chính (XL3, XL6, XL8, XL9) đã triển khai từ tháng 7 năm 2023, đang tăng tốc thi công hạng mục cầu hầm trên tuyến; thi công nền đường đoạn xử lý đất yếu bằng đào thay đất đóng cừ tràm và CDM (cọc xi măng đất).

Theo ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, hiện nay do đang thiếu nguồn cát san lấp nên đối với phần tuyến, hạng mục xử lý nền bằng bấc thấm, gia tải cát đang gặp khó khăn. Khối lượng thực hiện khoảng 780/7.080 tỷ đồng (đạt khoảng 11% giá trị xây lắp).

Ngoài ra, 6 gói thầu xây lắp chính còn lại (XL1, XL2, XL4XL5, XL7, XL10) đã khởi công cuối tháng 1 năm 2024, hiện các nhà thầu đang tích cực huy động nhân sự, thiết bị phục vụ thi công.

Đối với dự án Thành phần 2, Sở Giao thông Vật tải thành phố cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất đến ngày 30/3/2024, tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao khoảng 404,897/410,439ha, đạt 98,6%.

Dự án Thành phần 2 dự kiến tận dụng 7 khu tái định cư có sẵn để bố trí cho 404 hộ đủ điều kiện tái định cư bằng nền đất và 226 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí căn hộ chung cư.

Về công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án có tổng số 225 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời (gồm 103 vị trí công trình điện, 66 vị trí công trình viễn thông, 56 vị trí công trình cấp nước). Hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng bồi thường theo hiện trạng với các chủ sở hữu và sẽ hoàn thành công tác di dời tái lập vào tháng 12/2024.

ƯU TIÊN CÂN ĐỐI VẬT LIỆU CHO DỰ ÁN

Về đảm bảo nguồn vật liệu cho vành đai 3 TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Tiền Giang để thống nhất danh sách và kế hoạch triển khai khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, đánh giá chất lượng các mỏ cát, làm cơ sở để đề xuất cụ thể vị trí, khối lượng các mỏ cung cấp cho dự án.

Danh sách dự kiến khảo sát gồm 52 mỏ. Trong đó, tại tỉnh Vĩnh Long 28 mỏ, tỉnh Tiền Giang 20 mỏ và và 4 mỏ ở tỉnh Bến Tre.

Hiện, đã có kết quả khảo sát 44 mỏ, trong đó 28 mỏ đạt chất lượng với tổng trữ lượng khoảng 37 triệu m3. Ngày 8/5/2024 vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn báo cáo tổ công tác liên ngành (do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập) về tình hình mỏ vật liệu cát đắp nền đường phục vụ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM trình bày báo cáo về dự án Vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: VGP/Vũ Phong.

“Các nhà thầu thi công dự án đường Vành đai 3 đã rất nỗ lực để tìm kiếm các nguồn vật liệu cát đắp nền đường, tuy nhiên khối lượng cát huy động về công trường chưa đáp ứng nhu cầu của dự án”, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết thêm.

Trong đó, khó khăn chủ yếu là do các tỉnh đang ưu tiên cung cấp cát cho các dự án trong tỉnh và cấp cho các dự án cao tốc Bắc - Nam (trục dọc trục ngang), chưa có chủ trương cấp cho các dự án ngoài tỉnh khác.

Vì vậy, ông Phan Công Bằng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND các tỉnh ưu tiên cân đối nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh các thủ tục gia hạn mỏ và chủ trương cung cấp cho dự án; tỉnh Tiền Giang đẩy nhanh thủ tục cấp phép lại 3 mỏ (Vàm Cái Thia, Hòa Khánh 1 và Nam Cồn Đa) đã thống nhất cho dự án; tỉnh Bến Tre xem xét cấp phép khai thác không qua đấu giá đối với 4 mô (Quới Sơn, An Hiệp - An Ngãi Tây, An Đức - An Hòa Tây và nạo vét khu vực sông Ba Lai) nhằm sớm khai thác cho dự án Vành đai 3.

Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm triển khai mở rộng dự án thành phần 1A (xây dựng bổ sung cầu Nhơn Trạch 2) của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận rà soát, điều chỉnh các yếu tố kỹ thuật đường cao tốc của dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, bảo đảm khai thác đồng bộ với toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn phân kỳ).

Cùng với đó, đề nghị UBND các tỉnh đẩy nhanh tiến độ các thủ tục gia hạn, cấp phép khai thác và thực hiện các cơ chế đặc thù để kịp thời cung cấp vật liệu cho dự án Vành đai 3 TP.HCM vào tháng 5, 6 năm 2024 và các giai đoạn tiếp theo.