Cầu bắt đáy kéo thị trường phục hồi dựng ngược trong “ngày nói dối”

Diễn biến chiều nay thay đổi chóng mặt, từ chỗ đợt bán mạnh ép VN-Index rơi xuống sát tham chiếu bỗng đảo chiều thành một nhịp tăng dựng ngược và chỉ số đóng cửa mức cao nhất. Thị trường “lật mặt” như một cú lừa đúng vào ngày “cá tháng Tư”.

VN-Index giảm sâu nhất lúc 2h10, chỉ còn tăng hơn 1 điểm so với tham chiếu. Thế nhưng trong 20 phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục, dòng tiền bắt đáy đẩy ngược lên, chỉ số quay đầu tăng 9,64 điểm và đợt ATC tăng thêm gần 1 điểm nữa.

Màn lội ngược dòng này dĩ nhiên có bóng dáng của cổ phiếu vốn hóa lớn khá rõ, nhưng sự cộng hưởng của các cổ phiếu khác cũng không ít. Tại đáy chỉ số, độ rộng là 216 mã tăng/215 mã giảm. Đến lệnh cuối của đợt khớp lệnh liên tục là 291 mã tăng/154 mã giảm và kết phiên là 308 mã tăng/133 mã giảm. Có thể thấy sự thay đổi trong độ rộng phản ánh diễn biến phục hồi giá xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu.

Sự khởi động của nhịp phục hồi cuối phiên đến từ một số cổ phiếu ngân hàng lớn. CTG lúc 2h còn giảm 0,97% so với tham chiếu nhưng ngay sau đó tăng bùng nổ với biên độ 1,95%, kết phiên trên tham chiếu 0,97%. TCB cũng có nhịp tăng với biên độ 2,01% cùng thời điểm và đóng cửa tăng 1,64% so với tham chiếu. MBB thậm chí ấn tượng hơn, lên giá 2,5% so với đáy để chốt phiên tăng 2,07%. STB có màn bay cao 3,39% trong những phút cuối và đóng cửa tăng 3,66%...

Thiếu sót lớn ở nhịp đảo chiều này là các trụ siêu mạnh như VIC, VHM lại ít thay đổi. Khi hầu hết cổ phiếu ngân hàng đều có thay đổi tích cực ở cuối phiên, nhiều mã đột biến thì VIC và VHM chỉ đi ngang giữ mức tăng mạnh sẵn có từ phiên sáng. VIC đóng cửa tăng 2,93%, VHM tăng 3,31% vẫn là hai trụ kéo điểm mạnh nhất cho VN-Index nhưng so với mức chốt buổi sáng thực ra lại suy yếu nhẹ. VCB cũng vậy, chiều nay tụt giảm tới 0,92% so với phiên sáng. Nếu nhịp tăng cuối có sự cộng hưởng của các trụ lớn nói trên thì VN-Index đã đột biến dữ đội. Dù vậy cuối ngày chỉ số cũng tăng 10,47 điểm (+0,8%) lấy lại gần như toàn bộ mức giảm hôm qua (-10,6 điểm).

Sắc xanh vẫn áp đảo ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Với độ rộng rất tích cực, thị trường chứng kiến nhiều cổ phiếu cũng hồi giá theo chỉ số. So với phiên sáng mặt bằng giá cổ phiếu tốt hơn đáng kể. Đầu tiên là độ rộng tốt hơn với 308 mã tăng/133 mã giảm (phiên sáng 279 mã tăng/125 mã giảm). Thứ hai là số cổ phiếu tăng mạnh trên 1% đạt 95 mã so với 77 mã buổi sáng. Ngoài ra tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm tăng mạnh nhất (từ 1% trở lên) đạt 36,8% với nhiều mã khớp hàng trăm tỷ đồng.

GEX vẫn là cổ phiếu ấn tượng nhất về thanh khoản trong nhóm tăng, khớp lệnh đạt 802,2 tỷ đồng, giá tăng 3,83%. Về thanh khoản GEX chỉ đứng sau FPT nhưng cổ phiếu này lại giảm giá 0,41%. VHM, STB, VIC, MBB, VRE, VIX là những cổ phiếu còn lại đều tăng trên 2% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồi mỗi mã. Nhóm VN30 cũng có 10 cổ phiếu tăng trên 1% và chỉ số đại diện tăng 0,96% lúc đóng cửa. Sức mạnh của nhóm blue-chips rõ ràng là ấn tượng đồng thời là nhóm chủ lực kéo điểm cho VN-Index.

Đối với cổ phiếu vừa và nhỏ, biến động mạnh mang tính chọn lọc hơn và duy trì phân hóa về sức mạnh. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,41%, Smallcap tăng 0,17% nhưng vẫn nhiều mã xuất sắc. FCM, SMC, BMC, TNT, HVN kịch trần. Nhóm tăng trên 2% với giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên có TCO, HAP, NAB, PET, HCD, DXS, BMP, BSR, TLH…

Ở phía giảm, HoSE chỉ có 44 mã rơi hơn 1%, đại đa số thanh khoản nhỏ giọt, chỉ 11 mã đạt giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. Tuy vậy đáng chú ý là DGC giao dịch tới 239,5 tỷ, giá giảm 1,41%; FRT với 132,7 tỷ, giá giảm 6,67%; PDR với 119,8 tỷ, giá giảm 3,39%. Nhóm blue-chips cũng có GVR giảm 1,7% với 121,1 tỷ đồng. Đây là các cổ phiếu chịu sức ép bán rõ rệt nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thêm khoảng 207,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó xả cực mạnh SSI với 168,2 tỷ đồng. Ngoài ra có MSN -106,2 tỷ, FRT -104,1 tỷ, FPT -66,3 tỷ, DGC -63,7 tỷ, VNM -50,9 tỷ, TPB -48,6 tỷ, VPB -36,6 tỷ, HPG -35,3 tỷ, STB -34 tỷ. Phía mua ròng có VRE +163,2 tỷ, VHM +118,9 tỷ, GEX +77,6 tỷ, VIC +38,7 tỷ, VCI +31,5 tỷ.

Mặc dù có màn lội ngược dòng ngoạn mục cuối phiên nhưng thời gian diễn ra khá ngắn và thanh khoản hôm nay sụt giảm tới 23% trên sàn HoSE chưa tính thỏa thuận. Nếu tính chung cả HNX, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 14.306 tỷ đồng, giảm 22,3% so với hôm qua và thấp nhất 33 phiên.