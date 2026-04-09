Cầu bắt đáy thận trọng, cổ phiếu khó phục hồi

Cổ phiếu đã phục hồi nhẹ trong phiên chiều nay khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên. Tuy nhiên bên mua vẫn chờ đợi lượng hàng xả giá rẻ hơn là mua đuổi, khiến sắc đỏ vẫn phủ kín bảng điện.
VN-Index đóng cửa giảm 1,13% (-19,87 điểm), kém hơn phiên sáng
một chút (giảm 1% tương đương -17,62 điểm). Tuy nhiên nhìn từ độ rộng thì chiều
nay mặt bằng giá lại có cải thiện. Cụ thể, sàn HoSE ghi nhận 124 mã tăng/191 mã
giảm trong khi phiên sáng là 88 mã tăng/216 mã giảm.
Mặt khác, tuy số lượng cổ phiếu giảm mạnh quá 1% cũng tương đương
phiên sáng (112 mã so với 119 mã) nhưng tỷ trọng thanh khoản ở nhóm này chỉ còn
chiếm 33,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, phiên sáng chiếm 44,7%. Như vậy hoạt
động mua bắt đáy đã cải thiện ở một số cổ phiếu thanh khoản cao.
Rổ VN30 đóng cửa với 7 mã tăng/22 mã giảm, cũng kém đi một
chút (phiên sáng 5 mã tăng/25 mã giảm). Dù chỉ “đổi màu” 2 cổ phiếu nhưng thống
kê cho thấy chiều nay có tới 16 mã trượt giảm so với mức chốt buổi sáng. Trong
số này có cả những mã vốn hóa lớn, là nguyên nhân khiến VN-Index thấp hơn.
Cụ thể, VIC có nhịp phục hồi khá tốt đến gần 2h15 thì bất ngờ
đổ đèo. Chỉ trong hơn 20 phút cuối đợt liên tục cổ phiếu này đã biến động giá
-1,89%. Đóng cửa VIC giảm 2,74% so với tham chiếu, tức là điều chỉnh 1,65% so với
giá chốt buổi sáng. VCB, BID, VHM, GAS là các trụ khác trong Top 10 vốn hóa cũng
lùi giá chiều nay, dù biên độ không nhiều. VCB đóng cửa giảm 1,33%, BID giảm
2,05%, GAS giảm 1,88%, CTG giảm 1,41% là những mã ảnh hưởng đáng kể lên VN-Index.
Chiều nay rổ VN30 cũng có 11 cổ phiếu cải thiện giá, nhưng đại
đa số không thay đổi nhiều. Riêng SHB và HPG là trường hợp nổi bật. Cả hai mã này
nhận được dòng tiền mua rất mạnh, HPG riêng buổi chiều giao dịch 1.070,8 tỷ đồng,
đẩy giá biến động +1,8% so với mức chốt buổi sáng, giúp cổ phiếu đảo chiều vượt
tham chiếu 0,89%, tổng giá trị khớp lệnh 1.453,2 tỷ đồng cao nhất thị trường.
SHB cũng xuất hiện thanh khoản gấp 2,3 lần phiên sáng, giá cải thiện +2,65% và đóng
cửa vượt được tham chiếu 1,31%. Tổng giao dịch cả ngày của SHB lên tới 1.305,4
tỷ, đứng thứ 3 thị trường.
Với phần còn lại của thị trường, giao dịch bắt đáy chủ yếu mới
tạo được hiệu ứng phục hồi trong vùng đỏ. Cũng có hơn 30 cổ phiếu đổi màu giá
thành công nhưng không làm thay đổi lớn. Bù lại dòng tiền đẩy giá các mã mạnh buổi
sáng tiếp tục tạo thanh khoản tốt cho phiên chiều. Toàn sàn HoSE cuối phiên ghi
nhận 62 mã tăng vượt 1%, trong đó 10 mã giao dịch vượt mốc trăm tỷ đồng.
Điều bất ngờ là duy nhất SHB lọt vào nhóm này khi tăng 1,31%.
Còn lại đều là các cổ phiếu tầm trung: NVL tăng 6,03% với 1.363,8 tỷ; VCG tăng
3,15% với 641,9 tỷ; GEX tăng 3,32% với 633,2 tỷ; DXG tăng 2,36% với 611,4 tỷ;
HHV tăng 5,31% với 340,7 tỷ; KBC tăng 1,35% với 159,3 tỷ; HDC tăng 1,59% với
130,1 tỷ; PNJ tăng 2,8% với 126,9 tỷ và NKG tăng 1,77% với 107,8 tỷ. Giao dịch
tăng lên trong nhóm midcap giúp tỷ trọng thanh khoản của rổ này chiếm 48,1% tổng
giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi rổ VN30 chỉ chiếm 46,7%.
Tuy vậy số cổ phiếu giảm giá mạnh vẫn hoàn toàn áp đảo, sàn
HoSE kết phiên với 112 mã giảm quá 1% giá trị, rổ VN30 đóng góp 19 mã. Tới 24 mã
trong số này xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, nhiều hơn hẳn so với
số tăng. Blue-chips cũng xuất hiện nhiều như SSI, FPT, VIC thanh khoản cao nhất.
Ngoài ra VCI giảm 3,45%, EIB giảm 1,95%, BSR giảm 2,72%, VCK giảm 1,58%, VND giảm
1,75%, GEL giảm 1,65%... cũng là những cổ phiếu chịu sức ép nổi bật.
Hiệu ứng bắt đáy chiều nay có làm tăng nhẹ 4,4% thanh khoản trên
HoSE so với phiên sáng. Tuy nhiên từ hiệu ứng giá giảm vẫn nhiều cho thấy bên mua
hành động hạn chế và thận trọng. Tính chung cả ngày, giao dịch khớp lệnh hai sàn
giảm 23,3% so với hôm qua chỉ đạt 24.811 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.
NSI: CPI quý 2 chịu hiệu ứng trễ với giá xăng dầu tăng, mục tiêu lạm phát 4,5% "mong manh"?
Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) dự báo CPI quý 2 sẽ chịu hiệu ứng trễ, tạo ra ranh giới mong manh cho mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.
Một công ty chứng khoán hạ dự báo cả năm VN-Index đạt 1.950 điểm do lãi suất và lợi nhuận chậm lại
Đối với triển vọng thị trường trong năm 2026, với đánh giá áp lực tăng lãi suất mạnh hơn so với dự báo đầu năm, trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết chậm lại, điều chỉnh vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index xuống 1950 điểm...
Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm
Trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 345.979 tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục kể từ tháng 6/2022 đến nay.
Sự mong manh trong thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng phiên hôm nay. Áp lực chốt lời ngắn hạn cũng là rào cản, dù thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán cũng không mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang duy trì khả năng đi ngược dòng khá ấn tượng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: