Cầu bắt đáy thận trọng, cổ phiếu khó phục hồi

Cổ phiếu đã phục hồi nhẹ trong phiên chiều nay khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên. Tuy nhiên bên mua vẫn chờ đợi lượng hàng xả giá rẻ hơn là mua đuổi, khiến sắc đỏ vẫn phủ kín bảng điện.

VN-Index đóng cửa giảm 1,13% (-19,87 điểm), kém hơn phiên sáng một chút (giảm 1% tương đương -17,62 điểm). Tuy nhiên nhìn từ độ rộng thì chiều nay mặt bằng giá lại có cải thiện. Cụ thể, sàn HoSE ghi nhận 124 mã tăng/191 mã giảm trong khi phiên sáng là 88 mã tăng/216 mã giảm.

Mặt khác, tuy số lượng cổ phiếu giảm mạnh quá 1% cũng tương đương phiên sáng (112 mã so với 119 mã) nhưng tỷ trọng thanh khoản ở nhóm này chỉ còn chiếm 33,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, phiên sáng chiếm 44,7%. Như vậy hoạt động mua bắt đáy đã cải thiện ở một số cổ phiếu thanh khoản cao.

Rổ VN30 đóng cửa với 7 mã tăng/22 mã giảm, cũng kém đi một chút (phiên sáng 5 mã tăng/25 mã giảm). Dù chỉ “đổi màu” 2 cổ phiếu nhưng thống kê cho thấy chiều nay có tới 16 mã trượt giảm so với mức chốt buổi sáng. Trong số này có cả những mã vốn hóa lớn, là nguyên nhân khiến VN-Index thấp hơn.

Cụ thể, VIC có nhịp phục hồi khá tốt đến gần 2h15 thì bất ngờ đổ đèo. Chỉ trong hơn 20 phút cuối đợt liên tục cổ phiếu này đã biến động giá -1,89%. Đóng cửa VIC giảm 2,74% so với tham chiếu, tức là điều chỉnh 1,65% so với giá chốt buổi sáng. VCB, BID, VHM, GAS là các trụ khác trong Top 10 vốn hóa cũng lùi giá chiều nay, dù biên độ không nhiều. VCB đóng cửa giảm 1,33%, BID giảm 2,05%, GAS giảm 1,88%, CTG giảm 1,41% là những mã ảnh hưởng đáng kể lên VN-Index.

Chiều nay rổ VN30 cũng có 11 cổ phiếu cải thiện giá, nhưng đại đa số không thay đổi nhiều. Riêng SHB và HPG là trường hợp nổi bật. Cả hai mã này nhận được dòng tiền mua rất mạnh, HPG riêng buổi chiều giao dịch 1.070,8 tỷ đồng, đẩy giá biến động +1,8% so với mức chốt buổi sáng, giúp cổ phiếu đảo chiều vượt tham chiếu 0,89%, tổng giá trị khớp lệnh 1.453,2 tỷ đồng cao nhất thị trường. SHB cũng xuất hiện thanh khoản gấp 2,3 lần phiên sáng, giá cải thiện +2,65% và đóng cửa vượt được tham chiếu 1,31%. Tổng giao dịch cả ngày của SHB lên tới 1.305,4 tỷ, đứng thứ 3 thị trường.

Cầu bắt đáy vẫn đủ sức nâng đỡ giá ở nhiều cổ phiếu thanh khoản hàng đầu.

Với phần còn lại của thị trường, giao dịch bắt đáy chủ yếu mới tạo được hiệu ứng phục hồi trong vùng đỏ. Cũng có hơn 30 cổ phiếu đổi màu giá thành công nhưng không làm thay đổi lớn. Bù lại dòng tiền đẩy giá các mã mạnh buổi sáng tiếp tục tạo thanh khoản tốt cho phiên chiều. Toàn sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 62 mã tăng vượt 1%, trong đó 10 mã giao dịch vượt mốc trăm tỷ đồng.

Điều bất ngờ là duy nhất SHB lọt vào nhóm này khi tăng 1,31%. Còn lại đều là các cổ phiếu tầm trung: NVL tăng 6,03% với 1.363,8 tỷ; VCG tăng 3,15% với 641,9 tỷ; GEX tăng 3,32% với 633,2 tỷ; DXG tăng 2,36% với 611,4 tỷ; HHV tăng 5,31% với 340,7 tỷ; KBC tăng 1,35% với 159,3 tỷ; HDC tăng 1,59% với 130,1 tỷ; PNJ tăng 2,8% với 126,9 tỷ và NKG tăng 1,77% với 107,8 tỷ. Giao dịch tăng lên trong nhóm midcap giúp tỷ trọng thanh khoản của rổ này chiếm 48,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi rổ VN30 chỉ chiếm 46,7%.

Tuy vậy số cổ phiếu giảm giá mạnh vẫn hoàn toàn áp đảo, sàn HoSE kết phiên với 112 mã giảm quá 1% giá trị, rổ VN30 đóng góp 19 mã. Tới 24 mã trong số này xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, nhiều hơn hẳn so với số tăng. Blue-chips cũng xuất hiện nhiều như SSI, FPT, VIC thanh khoản cao nhất. Ngoài ra VCI giảm 3,45%, EIB giảm 1,95%, BSR giảm 2,72%, VCK giảm 1,58%, VND giảm 1,75%, GEL giảm 1,65%... cũng là những cổ phiếu chịu sức ép nổi bật.

Hiệu ứng bắt đáy chiều nay có làm tăng nhẹ 4,4% thanh khoản trên HoSE so với phiên sáng. Tuy nhiên từ hiệu ứng giá giảm vẫn nhiều cho thấy bên mua hành động hạn chế và thận trọng. Tính chung cả ngày, giao dịch khớp lệnh hai sàn giảm 23,3% so với hôm qua chỉ đạt 24.811 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.