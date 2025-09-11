Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả

Kim Phong

11/09/2025, 11:59

Thị trường chìm vào một đợt bán tháo khá mạnh sáng nay, có lúc VN-Index giảm 37,5 điểm (-2,28%) trước khi được các trụ kéo lên. Đáy thấp nhất chỉ số chạm tới là 1605,76 điểm, sát ngưỡng hỗ trợ vốn đã trụ vững giai đoạn cuối tháng 8 vừa qua…

Các trụ đang hỗ trợ tâm lý khá tốt.
Các trụ đang hỗ trợ tâm lý khá tốt.

Chỉ số chốt phiên sáng còn giảm 13,79 điểm tương đương -0,84%. Đây là kết quả khá tốt nếu thuần túy nhìn vào điểm số. Tuy nhiên độ rộng thì còn rất tệ với 75 mã tăng/261 mã giảm. Lúc VN-Index chạm đáy có 38 mã tăng/279 mã giảm. Như vậy cổ phiếu mới đang nỗ lực hồi lại trong tư thế giảm.

VN30-Index cũng từ mức giảm 2,36% co lại còn 0,55%, độ rộng 8 mã tăng/22 mã giảm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đang nỗ lực cải thiện điểm số, từ đó hi vọng có thể kích thích dòng tiền bắt đáy nâng đỡ ở các mã còn lại.

VIC đang là cổ phiếu quan trọng nhất khi tăng 1,53% so với tham chiếu. Trụ này thực tế đã trụ khá vững ngay cả trong đợt bán tháo đầu tiên. Đáy buổi sáng VIC giảm 1,38% lúc hơn 10h. VHM cũng tạo đáy cùng thời điểm, giảm 1,67% và hiện đã quay đầu tăng 0,98%. Rổ VN30 còn có LPB tăng 1,79%, VRE tăng 1,14%, VNM tăng 0,84%.

Diễn biến giá nhóm blue-chips nhìn chung là tốt, tất cả đều đã phục hồi mạnh so với giá thấp nhất buổi sáng. Thống kê có 12 mã phục hồi quá 2% kể từ đáy và 13 mã khác phục hồi trong khoảng 1% tới 2%. Thanh khoản nhóm VN30 cũng tăng mạnh 29% so với sáng hôm qua, đạt gần 10.333 tỷ đồng.

Dù vậy do mức giảm giá nửa đầu phiên quá mạnh nên quãng đường để giá phục hồi còn dài. Trong 22 cổ phiếu còn đỏ của nhóm blue-chips có tới 16 mã giảm hơn 1% so với tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán có đại diện SSI bốc hơi tới 3,89%; ngân hàng có VPB giảm 3,54%, HDB giảm 2,53%, ACB giảm 2,07%.

VnEconomy

Với phần còn lại, thống kê có khoảng 56% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Tuy nhiên cũng giống rổ VN30, khoảng cách tới mức tham chiếu còn rất xa, độ rộng thể hiện rõ điều này với 75 mã tăng/261 mã giảm. Trong đó, 181 mã giảm quá 1%.

Nỗ lực bắt đáy là đáng ghi nhận khi VN-Index lùi xuống quanh mốc 1600 điểm. Biên độ phục hồi giá càng mạnh càng tốt, thanh khoản càng cao càng tốt. Thanh khoản HoSE cũng tăng 53% so với sáng hôm qua, đạt 19.122 tỷ đồng. Mức tăng tuyệt đối của sàn này là 6.629 tỷ đồng trong khi VN30 chỉ tăng 2.335 tỷ đồng. Như vậy cầu bắt đáy cũng có tín hiệu mạnh lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ đáng chú ý khi tăng mạnh quy mô bán ra ngay trong khi thị trường hoảng loạn. Tổng giá trị bán ở HoSE sáng nay đạt gần 2.943 tỷ đồng, tăng 13% so với hôm qua và cao nhất 6 phiên sáng. Mức bán ròng đạt 1.230 tỷ đồng.

Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý là SSI -393,7 tỷ, MSB -161,7 tỷ, SHB -107,1 tỷ, HPG -87,2 tỷ, VIX -82,1 tỷ… Phía mua ròng có VHM +63,3 tỷ, VPB +50,6 tỷ, VNM +47,3 tỷ, TCB +44 tỷ…

Hiện dòng tiền bắt đáy là hi vọng chính. Phiên chiều nay có một lượng hàng mới về và mức lãi không đáng kể, thậm chí đa số lỗ. Do đó sức ép có thể tăng lên. Việc nhà đầu tư chọn mốc 1600 điểm có thể chỉ là sự trùng hợp vì rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh sớm hơn, mạnh hơn VN-Index.

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

11:22, 11/09/2025

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán VDSC: Thận trọng trong tháng 9, hãy tập trung chốt lời

08:50, 11/09/2025

Chứng khoán VDSC: Thận trọng trong tháng 9, hãy tập trung chốt lời

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

19:28, 10/09/2025

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.

Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược

Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược

Ngày 10/9 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Theo thống kể của SGI Capital, các cổ đông nội bộ đã bán ròng 2,5 nghìn tỷ trong tháng 8. Các đợt phát hành, IPO ước tính lên đến gần 30 nghìn tỷ trong quý 3 cũng sẽ góp phần làm giảm số dư tiền mặt và sức mua của nhà đầu tư.

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: