Cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1600 điểm, nỗ lực kéo trụ có hiệu quả

Thị trường chìm vào một đợt bán tháo khá mạnh sáng nay, có lúc VN-Index giảm 37,5 điểm (-2,28%) trước khi được các trụ kéo lên. Đáy thấp nhất chỉ số chạm tới là 1605,76 điểm, sát ngưỡng hỗ trợ vốn đã trụ vững giai đoạn cuối tháng 8 vừa qua…

Chỉ số chốt phiên sáng còn giảm 13,79 điểm tương đương -0,84%. Đây là kết quả khá tốt nếu thuần túy nhìn vào điểm số. Tuy nhiên độ rộng thì còn rất tệ với 75 mã tăng/261 mã giảm. Lúc VN-Index chạm đáy có 38 mã tăng/279 mã giảm. Như vậy cổ phiếu mới đang nỗ lực hồi lại trong tư thế giảm.

VN30-Index cũng từ mức giảm 2,36% co lại còn 0,55%, độ rộng 8 mã tăng/22 mã giảm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đang nỗ lực cải thiện điểm số, từ đó hi vọng có thể kích thích dòng tiền bắt đáy nâng đỡ ở các mã còn lại.

VIC đang là cổ phiếu quan trọng nhất khi tăng 1,53% so với tham chiếu. Trụ này thực tế đã trụ khá vững ngay cả trong đợt bán tháo đầu tiên. Đáy buổi sáng VIC giảm 1,38% lúc hơn 10h. VHM cũng tạo đáy cùng thời điểm, giảm 1,67% và hiện đã quay đầu tăng 0,98%. Rổ VN30 còn có LPB tăng 1,79%, VRE tăng 1,14%, VNM tăng 0,84%.

Diễn biến giá nhóm blue-chips nhìn chung là tốt, tất cả đều đã phục hồi mạnh so với giá thấp nhất buổi sáng. Thống kê có 12 mã phục hồi quá 2% kể từ đáy và 13 mã khác phục hồi trong khoảng 1% tới 2%. Thanh khoản nhóm VN30 cũng tăng mạnh 29% so với sáng hôm qua, đạt gần 10.333 tỷ đồng.

Dù vậy do mức giảm giá nửa đầu phiên quá mạnh nên quãng đường để giá phục hồi còn dài. Trong 22 cổ phiếu còn đỏ của nhóm blue-chips có tới 16 mã giảm hơn 1% so với tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán có đại diện SSI bốc hơi tới 3,89%; ngân hàng có VPB giảm 3,54%, HDB giảm 2,53%, ACB giảm 2,07%.

Với phần còn lại, thống kê có khoảng 56% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Tuy nhiên cũng giống rổ VN30, khoảng cách tới mức tham chiếu còn rất xa, độ rộng thể hiện rõ điều này với 75 mã tăng/261 mã giảm. Trong đó, 181 mã giảm quá 1%.

Nỗ lực bắt đáy là đáng ghi nhận khi VN-Index lùi xuống quanh mốc 1600 điểm. Biên độ phục hồi giá càng mạnh càng tốt, thanh khoản càng cao càng tốt. Thanh khoản HoSE cũng tăng 53% so với sáng hôm qua, đạt 19.122 tỷ đồng. Mức tăng tuyệt đối của sàn này là 6.629 tỷ đồng trong khi VN30 chỉ tăng 2.335 tỷ đồng. Như vậy cầu bắt đáy cũng có tín hiệu mạnh lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ đáng chú ý khi tăng mạnh quy mô bán ra ngay trong khi thị trường hoảng loạn. Tổng giá trị bán ở HoSE sáng nay đạt gần 2.943 tỷ đồng, tăng 13% so với hôm qua và cao nhất 6 phiên sáng. Mức bán ròng đạt 1.230 tỷ đồng.

Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý là SSI -393,7 tỷ, MSB -161,7 tỷ, SHB -107,1 tỷ, HPG -87,2 tỷ, VIX -82,1 tỷ… Phía mua ròng có VHM +63,3 tỷ, VPB +50,6 tỷ, VNM +47,3 tỷ, TCB +44 tỷ…

Hiện dòng tiền bắt đáy là hi vọng chính. Phiên chiều nay có một lượng hàng mới về và mức lãi không đáng kể, thậm chí đa số lỗ. Do đó sức ép có thể tăng lên. Việc nhà đầu tư chọn mốc 1600 điểm có thể chỉ là sự trùng hợp vì rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh sớm hơn, mạnh hơn VN-Index.