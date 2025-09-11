Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán VDSC: Thận trọng trong tháng 9, hãy tập trung chốt lời

Thu Minh

11/09/2025, 08:50

Tháng 9 là tháng của sự thận trọng. Thay vì theo đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng, hãy tập trung chốt lời, hạ tỷ trọng và cơ cấu lại danh mục để bảo toàn lợi nhuận

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Chứng khoán Rồng Việt vừa đưa ra nhận định về thị trường trong đó nhấn mạnh tháng 8 là một tháng tăng trưởng ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số VN-Index tăng gần 12%, đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Đà tăng này được củng cố bởi sự bứt phá của nhóm cổ phiếu Midcap và VN30, cho thấy dòng tiền có sự luân chuyển và lan tỏa khá tích cực.

Tuy nhiên, có một số điểm đáng lưu ý cần được phân tích sâu hơn như tăng trưởng thiếu bền vững. Mức tăng điểm trong tuần cuối tháng 8 chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup và VCB, cho thấy đà tăng không thực sự đồng đều trên toàn thị trường.

Dù thanh khoản tháng 8 tăng mạnh so với tháng 7 và bình quân năm, nhưng việc thanh khoản giảm mạnh tới 27% trong tuần cuối tháng cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu chững lại.

Khối ngoại bán ròng 11.500 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 8, đánh dấu tuần bán ròng thứ 6 liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm, con số bán ròng lên tới hơn 77.000 tỷ đồng. Điều này tạo ra một lực cản lớn đối với đà tăng của thị trường và cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài.

Về định giá, thị trường ở mức cao. Chỉ số P/E của VN-Index và nhóm VN30 hiện đã cao hơn mức trung bình 3 năm, báo hiệu rằng định giá chung của thị trường không còn hấp dẫn như trước. Tổng kết lại, tháng 8 là một tháng tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đà tăng đã có dấu hiệu chững lại, thanh khoản suy giảm và áp lực bán ròng từ khối ngoại đang gia tăng, đặc biệt khi thị trường đã tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm."Tháng 9 là tháng của sự thận trọng. Thay vì theo đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng, hãy tậptrung chốt lời, hạ tỷ trọng và cơ cấu lại danhmục để bảo toàn lợi nhuận.

Tháng 9 thường được xem là một tháng khó khăn theo yếu tố mùa vụ. Cùng với các tín hiệu kỹ thuật và tâm lý thị trường, đây là thời điểm nhà đầu tư cần hết sức thận trọng và có chiến lược rõ ràng.

Theo đó, nên hạ tỷ trọng, đưa tài khoản về trạng thái an toàn. Ưu tiên hàng đầu là chốt lời từng phần với những cổ phiếu đã đạt lợi nhuận tốt, đặc biệt là các nhóm đã tăng nóng như chứng khoán. Việc giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ trọng tiền mặt giúp bạn bảo toàn thành quả và chuẩn bị nguồn lực cho những cơ hội mới.

Tập trung vào cổ phiếu, bỏ qua chỉ số. VN-Index có thể bị chi phối bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo ra "ảo giác" về sự tăng trưởng của toàn thị trường. Thay vì bám sát chỉ số, hãy tập trung vào phân tích từng cổ phiếu cụ thể. Một số mã đã giảm 15-20% so với đỉnh dù chỉ số chung vẫn đang ở mức cao. Điều này cho thấy sự phân hóa đang diễn ra mạnh mẽ và việc lựa chọn đúng cổ phiếu sẽ quyết định hiệu quả đầu tư.

Quan sát các nhóm ngành dẫn dắt. Trong tháng 9, cần đặc biệt theo dõi diễn biến của hai nhóm ngành trọng yếu là Ngân hàng và Chứng khoán, đây là hai nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất thị trường. Diễn biến của nhóm này sẽ là tín hiệu sớm cho xu hướng chung

Với riêng nhóm chứng khoán, vị thế của nhóm này sẽ được củng cố nếu thông tin nâng hạng được công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu trong ngành này đã tăng rất mạnh và đang ở vùng đỉnh, do đó cần theo dõi chặt chẽ để đưa ra quyết định chốt lời hợp lý.

Với nhóm ngân hàng, sau giai đoạn tích lũy, nhóm ngân hàng có thể đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong trường hợp thị trường điều chỉnh.

"Thị trường có khả năng sẽ hình thành vùng tái tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm. Trong trường hợp xấu hơn, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở khu vực 1.615 - 1.625 điểm có thể được kiểm tra lại. Hãy chuẩn bị sẵn danh sách các cổ phiếu tiềm năng và chờ đợi các điểm mua tốt khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh.

"Tháng 9 là tháng của sự thận trọng. Thay vì theo đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng, hãy tập trung chốt lời, hạ tỷ trọng và cơ cấu lại danh mục để bảo toàn lợi nhuận", VDSC khuyến nghị.

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

19:28, 10/09/2025

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

19:27, 10/09/2025

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán kỷ lục trong một năm

13:53, 10/09/2025

Nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán kỷ lục trong một năm

VN-Index Vn-Index điều chỉnh

