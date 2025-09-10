Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

Thanh khoản ba sàn hôm nay rơi về mức thấp, 33.200 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài lại bất ngờ xả mạnh 3011.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2939.2 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán kỳ vọng rất lớn vào việc Bộ Tài chính thí điểm sàn giao dịch tiền số nhưng tiền bắt đáy vẫn còn thận trọng. Diễn biến phục hồi hôm nay chậm chạp và không có bùng nổ dữ dội nào cho VN-Index.
Mức tăng ít ỏi hơn 5 điểm được kéo trong 30 phút cuối phiên không đủ thỏa mãn giới đầu tư. VN-Index đóng cửa tiến về vùng giá 1.643 điểm với độ rộng cuối phiên khá hơn rất nhiều khi có 149 mã tăng trong khi lúc xấu nhất chỉ có đâu đó khoảng 59 mã.
Nhóm ngân hàng lớn hôm nay ghi điểm, hàng loạt cổ tăng trên 1% như VCB, TCB, MBB, CTG, hay VPB và BID cũng tăng nhẹ. Chỉ riêng nhóm ngân hàng thôi đã kéo 5 điểm cho thị trường, Bất động sản cũng được kéo bởi VIC và VHM trong khi nhóm còn lại vẫn gặp áp lực chốt lời như PDR, DXG, KBC, NVL, NLG, DIG.
Dường như những thông tin liên quan đến sàn giao dịch tài sản mã hóa đã phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu, nhóm chứng khoán hôm nay thậm chí quay đầu giảm ở VND, SHS, MBS, HCM, VCI, trong khi SSI tăng hơn 1%.
Điểm yếu của thị trường giai đoạn này là tiền lưỡng lự đứng ngoài không chịu vào. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ rệt hơn, cảng biển, xây dựng, dầu khí là nhóm hút dòng tiền luân chuyển từ các nhóm ngành đã tăng mạnh thời gian qua. Trong khi đó, thép, hóa chất, điện, công nghệ thông tin đỏ lửa.
Mặc dù VN-Index đảo chiều thành công và khá nhiều cổ phiếu tiếp tục phục hồi nối tiếp chiều qua, nhưng thanh khoản tổng thể xuống thấp phản ánh sự thận trọng vẫn còn rất lớn.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Y tế, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, BAF, DBC, TAL, DPG, VHC, HVN, SHB, PNJ, SSB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MWG, MBB, DIG, NVL, SSI, STB, VHM, VND.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1692.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1598.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 16/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, TCB, VIX, MWG, MBB, VIC, VHM, STB, DIG, VJC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 2/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm. Top bán ròng có: SHB, SSI, TAL, GEX, ACB, DBC, VPB, BID, KDH.
Tự doanh bán ròng 673.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 781.2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, VIB, E1VFVN30, KBC, CII, DIG, FRT, HDG, PET, PDR. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, TCB, VIX, VIC, VHM, GMD, VPB, MBB, HDB, ACB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1914.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2121.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VIX, BAF, CII, VJC, PDR, VSC, VIB, CRC, HVN, EIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SSI, SHB, MWG, NVL, HPG, ACB, DIG, FPT, MBB, TPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 7.249,8 tỷ đồng, tăng +106,8% so với phiên liền trước và đóng góp 21,2% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân, với hơn 41 triệu đơn vị cổ phiếu SHB (trị giá 722,5 tỷ đồng) và gần 28,4 triệu đơn vị cổ phiếu SSB (trị giá 557,7 tỷ đồng) được sang tay.
Ngoài ra còn có giao dịch ở cổ phiếu VIC, với gần 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 622,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi, Vật liệu xây dựng & nội thất trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Thiết bị điện, Sản xuất & phân phối điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID.
Diễn biến kéo tăng ngược tương tự chiều hôm qua đã lặp lại. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất có khả năng điều tiết chỉ số thì tới 8 mã tăng. Hiệu ứng phục hồi này tạo độ lan tỏa khá tốt, giúp độ rộng cân bằng hơn.
Trong tháng 8 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 257.359 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.195 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
