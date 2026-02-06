Blog chứng khoán: Sóng mất Tết?

Thị trường tiếp tục “nghiền nát” danh mục của nhà đầu tư, bất kể là dài hạn hay ngắn hạn. Thống kê chỉ 2 phiên cuối tuần đã có tới trên 44% cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm vượt 3% giá trị.

Mặc dù thị trường không có thông tin bất lợi nào rõ ràng trừ một chút căng thẳng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, nhưng áp lực bán lớn xuất hiện ở hầu như mọi cổ phiếu. Nhu cầu thoát ra đang rất cao và bên bán chấp nhận hạ giá liên tục, khiến diễn biến giảm ở đa số cổ phiếu không có nhịp hồi nào rõ ràng trong phiên.

Các yếu tố cơ bản hầu như không còn tác dụng, thậm chí không ít cổ phiếu có lợi nhuận 2025 tốt cũng dò đáy liên tục. Thị trường rõ ràng đang bị điều hành bởi sự sợ hãi và nhu cầu cắt giảm danh mục quyết liệt. Bên mua rất thụ động, hầu như chỉ treo lệnh để bên bán khớp xuống. Hôm nay tiền mua có tốt hơn đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng gần 32% so với hôm qua, lên mức cao nhất 12 phiên với 34,3k tỷ chưa kể thỏa thuận.

VNI đang chịu sức ép tổng hợp từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, GAS,MBB có chút xanh nhưng là quá hạn chế. Nếu blue-chips không thể chống đỡ được thì triển vọng VNI tìm về các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn trong khoảng 1600-1650 điểm là rất khả thi. Điều này có thể gây tác động tâm lý không nhỏ.

Nhìn từ góc độ các trụ, VHM đang sát ngưỡng hỗ trợ trong khi VIC tạm thời vẫn còn một đáy tham chiếu. VCB, CTG giảm sâu hôm nay đã phá đáy ngắn hạn tháng 1/2026. Các trụ còn lại vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Điều này khiến VNI vẫn có khả năng cân bằng lại một chút trong tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mặt khác, tuần tới sẽ là thời điểm cuối cùng để bán đối với những ai muốn tránh rủi ro thông tin trong kỳ nghỉ dài, cũng như các căng thẳng trên thị trường liên ngân hàng sẽ giảm xuống.

Dù khả năng thị trường bớt áp lực tuần tới nhưng vẫn nên thận trọng lúc này đối với các hoạt động bắt đáy hay bình quân giá. Cần chờ các tín hiệu rõ ràng hơn về cơ hội cân bằng, ví dụ thanh khoản giảm đáng kể với biên độ dao động hẹp lại, hoặc có sự phân hóa dần ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhóm blue-chips là sân chơi của các nhà đầu tư lớn, nên chuyện cân bằng sẽ còn tùy thuộc vào việc muốn ép để “test margin” đến mức nào. Khi cổ phiếu nhỏ và vừa phân hóa tức là nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ cân bằng được tâm lý.

Thị trường phái sinh là cứu cánh duy nhất lúc này để bù lại thua lỗ trên thị trường cơ sở. F1 chiết khấu sớm trong thời gian chờ VN30 mở cửa và chỉ số này rơi xuống đúng 1947.xx rồi quay lên. Đó là thời điểm Long tốt khi chênh lệch rất nhỏ, có khả năng đặt stoploss phù hợp yêu cầu. Basis sau đó tiếp tục rất chặt, nhìn chung trading trong nửa đầu phiên sáng là dễ, dù các nhịp VN30 retest 1947.xx sau đó đều thiệt cho Short 4-5 điểm.

Phần lớn thời gian còn lại rất khó giao dịch vì basis bắt đầu dương rộng hơn. Các điểm vào Short khi VN30 test 1959.xx đều có lợi nhưng biên độ chỉ số lại không đủ trong khi F1 cũng không giảm nhiều. Nhịp giảm cuối tuy VN30 lao xuống rất nhanh nhưng khi chỉ số thủng 1959.xx thì F1 giảm cũng không bao nhiêu.

Với sức ép từ bên bán vẫn có thể còn mạnh, lúc này nên hạn chế giao dịch trên thị trường cơ sở, trừ phi giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao (trên 90%) hoặc có margin. Đợt ép này đang đến đoạn cao trào và xả ra lượng cổ phiếu rất lớn. Nên chờ đợi cho tới khi tín hiệu hành động của dòng tiền bắt đáy rõ ràng hơn.

VN30 chốt phiên hôm nay tại 1943.6. Cản gần nhất phiên tới là 1947; 1959; 1967; 1980; 1933; 2013. Hỗ trợ 1940; 1933; 1920; 1906; 1893; 1880.

