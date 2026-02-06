Đầu tư thông qua quỹ là lựa chọn tốt trong môi trường biến động của thị trường chứng khoán

Việc đầu tư quỹ mở không cần phải có một kiến thức quá sâu rộng, vì người đang làm công việc đầu tư đó không phải là nhà đầu tư mà là đội ngũ của công ty quản lý quỹ. Họ là những người thực tế đi gặp doanh nghiệp, đánh giá, phân tích tình hình của doanh nghiệp, đảm bảo được doanh nghiệp đó có dòng tiền ổn định, có một năng lực tài chính...

Những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn 2025–2026, kinh tế toàn cầu liên tục trải qua các đợt biến động mạnh, kéo theo sự lên xuống khó lường của nhiều loại tài sản. Thị trường đã chứng kiến những chu kỳ tăng giá nhanh và mạnh ở vàng, bạc, bất động sản cũng như các tài sản số, trước khi đảo chiều điều chỉnh sâu trong thời gian ngắn.

Đơn cử, giá vàng có thời điểm tăng gần gấp đôi, từ hơn 80 triệu đồng/lượng vọt lên trên 190 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc cũng ghi nhận mức tăng phi mã. Bất động sản và các tài sản số như bitcoin lần lượt thiết lập những mặt bằng giá cao mới.

Dẫu vậy, đà tăng không diễn ra theo một chiều. Nhà đầu tư cũng phải đối mặt với những phiên biến động dữ dội, khi giá vàng có thể giảm sâu chỉ sau một đêm, khiến giá trị mỗi lượng sụt giảm tới hàng chục triệu đồng, còn bitcoin liên tục dao động mạnh.

Chia sẻ về đà tăng giá của các loại tài sản trong chương trình Hộp Tài sản mới đây, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam, cho rằng trong những năm vừa rồi, thị trường tiền tệ duy trì mức lãi suất khá thấp khoảng 5 - 6% và trên thế giới, sau một khoảng thời gian dài thị trường duy trì ở mức lãi suất thấp như vậy, thì có một lượng tiền lớn sẽ đi tìm những tài sản như vàng, tiền số, chứng khoán.

Một lượng tiền lớn như vậy khi đi vào các kênh tài sản sẽ làm tài sản tăng giá rất nhanh và dường như giá tài sản còn tăng nhanh hơn tăng trưởng của nền kinh tế nữa. Tuy nhiên tăng giá nhanh và cũng giảm giá nhanh nên sự biến động về giá không có nghĩa là tăng về mặt giá trị.

Theo bà Mai, đối với một người trẻ, điều đầu tiên cần quan tâm đó là số vốn để mua vàng vì bây giờ giá đang khá cao, hơn 170 triệu đồng/lượng và cũng không dễ để mà mua được vàng vật chất trên thị trường. Người trẻ hoàn toàn có thể tìm hiểu đầu tư vào một lĩnh vực khác, ví dụ như thị trường chứng khoán.

Để giảm thiểu được rủi ro trong việc đầu tư thì nguyên tắc đó là “đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”. Mọi người có thể phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư khác nhau. Thông thường, trong tài chính cá nhân hay có một quy tắc là 50/30/20, tức là 50% sẽ trích ra để dự phòng tài chính như: dùng để mua bảo hiểm cho bản thân, 30% để chi tiêu tận hưởng cuộc sống và 20% còn lại sẽ đưa vào kênh đầu tư, thì quỹ đầu tư cũng có thể là một kênh tài sản có thể cân nhắc.

Nếu họ chưa có kiến thức về thị trường chứng khoán thì có thể tham gia vào một kênh đầu tư khác gián tiếp hơn, đó là tham gia vào quỹ đầu tư, quỹ mở đại chúng. Quỹ mở là một kênh đầu tư mà ở đó có một đội ngũ chuyên gia, họ sẽ giúp bạn làm công việc đi gặp các doanh nghiệp, hiểu được doanh nghiệp, thực lực của doanh nghiệp, khả năng tài chính của doanh nghiệp như thế nào.

Và ngoài ra trong danh mục của quỹ mở, bạn không cần phải đầu tư vào một, hai cổ phiếu mà danh mục sẽ dàn trải ra, sẽ có hơn 30 cổ phiếu. Lấy ví dụ cụ thể là như công ty quản lý quỹ KIM hiện giờ cũng đang có một quỹ mở có tên là KDEF, quỹ này tập trung vào các cổ phiếu có chia cổ tức bằng tiền mặt, đó là quỹ “cổ tức quý tộc”. Quỹ được thành lập từ tháng 4/2025, đến bây giờ cũng chỉ mới chín tháng thành lập, lợi nhuận của quỹ đến cuối tháng 1/2026 được 33%.

Sự khác biệt giữa quỹ mở và các tài sản khác là số vốn chúng ta bỏ ra để tham gia vào kênh về vàng phải ở một mức nào đấy để có thể mua được; tham gia vào thị trường tiền số đòi hỏi là kênh đầu tư nào an toàn và chúng ta phải hiểu về tiền số.

Còn đối với việc đầu tư quỹ mở, không cần phải có một kiến thức quá sâu rộng, vì người mà đang làm công việc đầu tư đó không phải là trực tiếp hay là nhà đầu tư và đó chính là đội ngũ của công ty quản lý quỹ, họ là những người thực tế đi gặp doanh nghiệp, đánh giá, phân tích tình hình của doanh nghiệp, đảm bảo được doanh nghiệp đó có dòng tiền ổn định, có một năng lực tài chính. Điều này, đã giảm thiểu về thời gian, công sức và mức độ mà chúng ta phải đầu tư cho kiến thức.

Tuy vậy, bất kể loại tài sản nào cũng sẽ có những rủi ro tiềm ẩn và đặc biệt là thị trường chứng khoán, nó còn biến động theo ngày, theo giờ, theo phút. Do đó, để tham gia kênh đầu tư, chúng ta cần phải xác định tâm lý là đầu tư dài hạn, thì khi đã xác định tư duy là đầu tư dài hạn thì những biến động trong ngắn hạn có thể là bỏ quên đi và chúng ta nhìn vào chặng đường dài hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 25 năm, được thành lập từ năm 2000 và sau 25 năm thành lập, đến nay chỉ có bảy năm là tăng trưởng âm và có đến 18 năm là tăng trưởng dương. Đây là con số biết nói.

Thị trường Việt Nam khá tương đồng với thị trường chứng khoán của Hàn Quốc những năm đầu 1980 và cũng rất là tương đồng với thị trường Trung Quốc những năm đầu 2000. Hiện giờ, GDP đầu người Việt Nam đang ở mức 4.600 USD, tiệm cận với con số GDP là 5.000 USD. Con số 5.000 này trong ngành tài chính, là điểm bùng phát của ngành quỹ, cụ thể là ở Hàn Quốc và Trung Quốc, khi GDP đầu người đạt đến con số 5.000 này thì ngành quỹ tăng trưởng gấp đôi. Việt Nam đang ở mức GDP là 4.600 USD, rất tiệm cận và đang là thời điểm mà chúng ta nên đầu tư vào thị trường quỹ.