Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

CET vào diện kiểm soát, lãnh đạo và người nhà đăng ký bán hết 42,27% vốn

Hoài An

25/09/2025, 15:57

Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, chiếm 10% vốn, từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sơ đồ giá cổ phiếu CET trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CET trên TradingView.

Công ty cổ phần HTC Holding (mã CET-HNX) vừa công Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đăng ký bán 605.000 cổ phiếu.

Cụ thể: ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, chiếm 10% vốn tại CET, từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch trên, ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán hết 1.044.052 cổ phiếu, chiếm 17,26% tại CET.

Cùng nguyên nhân, ông Trần Hoàng Cường cha ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng đăng ký bán hết 907.865 cổ phiếu, chiếm 15,01% vốn tại CET.

Trước đó, vào ngày 19/9, 2 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là ông Đỗ Văn Đạt và bà Hà Lê Thúy Vy đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu CET vào diện bị kiểm soát từ ngày 18/9 do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 quá 30 ngày so với quy định.

Theo lý giải từ phía công ty, tại thời hạn công bố BCTC bán niên 2025 được soát xét, công ty chưa thể triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025 vẫn chưa được thông qua.

Tuy nhiên vào ngày 05/09/2025 vừa qua, công ty đã hoàn tất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo bao gồm tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho các BCTC năm 2025.

Hiện tại, công ty đang tiến hành tìm hiểu, đàm phán với một số đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, BCTC soát xét bán biên 2025 dự kiến sẽ được triển khai và phát hành trong tháng 10/2025.

Còn theo báo cáo tài chính quý 2/2025, công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 75 triệu, tăng hơn 437% so với cùng kỳ (gần 14 triệu đồng); Lũy kế 6 tháng lỗ gần 273 triệu đồng (cùng kỳ lãi hơn 12,6 triệu đồng). Nguyên nhân là do trong kỳ công ty ghi nhận biến động nguyên vật liệu phức tạp nên công ty chỉ nhận được một số đơn hàng nhỏ do đó, doanh thu chỉ đạt 10,09 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ là 12,37 tỷ đồng. Do đó không đủ để chi trả chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến lợi nhuận âm.

HTC Holding tiền thân là Công ty cổ phần Tech - Vina được thành lập từ tháng 10/2009 với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; sản xuất nước hương liệu chưng cất; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...và vốn điều lệ hiện tại là 60,5 tỷ đồng.

