Chủ Nhật, 14/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu LDG

Hoài An

14/09/2025, 10:18

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, LDG lỗ hơn 88,8 tỷ đồng, tăng 75,92% so với báo cáo tài chính riêng quý 2/2025 mà LDG đã công bố (50,499 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã xoát xét lỗ hơn 92 tỷ đồng, tăng 71,15% so với báo cáo công ty đã công bố (âm 53,88 tỷ đồng).

Sơ đồ giá cổ phiếu LDG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu LDG trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu LDG theo Quyết định số 175/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là -1.437,29 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm điểm b Khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LDG theo Quyết định số 176/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc SGDCK TPHCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -92,23 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế -1.437,29 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét là lỗ hơn 88,8 tỷ đồng, tăng 75,92% so với báo cáo tài chính riêng quý 2/2025 mà LDG đã công bố (50,499 tỷ đồng); còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã xoát xét là lỗ hơn 92 tỷ đồng, tăng 71,15% so với báo cáo công ty đã công bố (âm 53,887 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lỗ trên lợi nhuận sau thuế của công ty trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét là do đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2025 đã công bố trước đó;

Đáng chú ý, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán, bên kiểm toán lưu ý: "Mục số V.6 - Hàng tồn kho, dự án Khu dân cư Tân Thịnh với số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2025 là 521,55 tỷ đồng và mục số X.4 - Thông tin về dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, theo Kết luận Thanh tra toàn diện số 01/KL-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty có các vi phạm và bị xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28/4/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Bản án sơ thẩm số 69/2025/HSST tuyên buộc Công ty (bị đơn dân sự trong vụ án) phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của khách hàng liên quan đến dự án này.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ án vẫn đang trong giai doạn xét xừ phúc thẩm và chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, song song với quá trình giải quyết vụ việc tại Tòa án, Công ty cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Mục số X.6 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất về thông tin giả định hoạt động liên tục và các cam kết về hoạt động liên tục của Ban điều hành Tập đoàn. Theo đó, các yếu tố được đề cập có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. 

Bên kiểm toán cho biết giả định hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào khả năng có thể của Tập đoàn trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn cũng như tạo ra đủ dòng tiền trong ngấn hạn từ việc thu hồi nguồn tiền cùa các hoạt động hợp tác kinh doanh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường của Tập đoàn trong tương lai gần.

Đang trong diện kiểm soát, LDG vẫn có thêm cổ đông lớn

09:18, 31/07/2025

Đang trong diện kiểm soát, LDG vẫn có thêm cổ đông lớn

LDG tiếp tục giải trình cổ phiếu tăng trần

08:59, 11/07/2025

LDG tiếp tục giải trình cổ phiếu tăng trần

LDG giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

16:32, 04/07/2025

LDG giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Từ khóa:

cấu trúc nợ quá hạn chưng khoán gia hạn giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát LDG lỗ lũy kế lợi nhuận của công ty mẹ lỗ nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục thanh toán

Đọc thêm

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

HU1 đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024...

Biến động nhân sự cấp cao tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Biến động nhân sự cấp cao tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thay đổi hàng loạt doanh nghiệp cấp cao...

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Công ty bị 2 mức phạt 125 triệu đồng, 2 mức phạt 85 triệu đồng, 3 mức phạt 77,5 triệu đồng và 1 mức phạt 60 triệu đồng

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét, DRH ghi nhận lỗ hơn 50,38 tỷ đồng, giảm hơn 39 tỷ, tương ứng giảm 43,91% so với mức lỗ cùng kỳ năm trước (âm 89,84 tỷ đồng).

SCD lấy ý kiến cổ đông xin gia hạn nợ với Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

SCD lấy ý kiến cổ đông xin gia hạn nợ với Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

Theo tờ trình, tính đến ngày 30/6, CDBECO đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ SABECO - trong đó, khoản vay Sabeco (12/2022) là 50 tỷ; 88 tỷ vào 1/2023 và 288 tỷ vào 10/2023. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Dân sinh

2

Giải quyết điểm nghẽn tài chính trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Đầu tư

3

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Doanh nghiệp niêm yết

4

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Dân sinh

5

Cơ giới hoá và công nghệ giúp sản xuất nông nghiệp giảm phát thải và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: