Còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu LDG

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, LDG lỗ hơn 88,8 tỷ đồng, tăng 75,92% so với báo cáo tài chính riêng quý 2/2025 mà LDG đã công bố (50,499 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã xoát xét lỗ hơn 92 tỷ đồng, tăng 71,15% so với báo cáo công ty đã công bố (âm 53,88 tỷ đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu LDG theo Quyết định số 175/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là -1.437,29 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm điểm b Khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LDG theo Quyết định số 176/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc SGDCK TPHCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -92,23 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế -1.437,29 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo giải trình từ phía công ty, lỗ trên lợi nhuận sau thuế của công ty trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét là do đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2025 đã công bố trước đó;

Đáng chú ý, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán, bên kiểm toán lưu ý: "Mục số V.6 - Hàng tồn kho, dự án Khu dân cư Tân Thịnh với số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2025 là 521,55 tỷ đồng và mục số X.4 - Thông tin về dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, theo Kết luận Thanh tra toàn diện số 01/KL-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty có các vi phạm và bị xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28/4/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Bản án sơ thẩm số 69/2025/HSST tuyên buộc Công ty (bị đơn dân sự trong vụ án) phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của khách hàng liên quan đến dự án này.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ án vẫn đang trong giai doạn xét xừ phúc thẩm và chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, song song với quá trình giải quyết vụ việc tại Tòa án, Công ty cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Mục số X.6 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất về thông tin giả định hoạt động liên tục và các cam kết về hoạt động liên tục của Ban điều hành Tập đoàn. Theo đó, các yếu tố được đề cập có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.



Bên kiểm toán cho biết giả định hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào khả năng có thể của Tập đoàn trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn cũng như tạo ra đủ dòng tiền trong ngấn hạn từ việc thu hồi nguồn tiền cùa các hoạt động hợp tác kinh doanh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường của Tập đoàn trong tương lai gần.