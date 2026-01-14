Cha đẻ DeepSeek hé lộ phương pháp huấn luyện AI giảm phụ thuộc vào GPU

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Hạ Chi
14/01/2026, 16:27
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm kỹ thuật Engram trên một mô hình 27 tỷ tham số. Kết quả cho thấy mô hình hoạt dộng tốt hơn trong các nhiệm vụ suy luận phức tạp, đòi hỏi cường độ tính toán cao...
Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, cùng nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Bắc Kinh, mới đây đã đề xuất một phương pháp huấn luyện mô hình AI mới.
Nhóm tác giả cho rằng kỹ thuật này sẽ giúp “mở rộng tham số" để xây dựng các mô hình AI mạnh mẽ hơn, thông qua tối ưu bộ nhớ của bộ xử lý đồ họa (GPU), trong bối cảnh năng lực tính toán của Trung Quốc vẫn còn hạn chế so với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ.
Theo đó, bài báo nghiên cứu này vừa được công bố hôm qua, giới thiệu kỹ thuật “bộ nhớ có điều kiện” mang tên "Engram". Mục tiêu của Engram là giải quyết hạn chế đồng thời tối ưu dung lượng của bộ nhớ băng thông cao (HBM) trên GPU để tăng cường mở rộng quy mô các mô hình AI.
Bằng cách đưa các chuỗi dữ liệu vào bộ nhớ tĩnh, mô hình có thể truy xuất thông tin nhanh hơn, giảm gánh nặng tính toán. Nhờ đó, GPU được giải phóng khỏi các tác vụ ghi nhớ đơn giản để tập trung vào những bài toán phức tạp hơn, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào các loại bộ nhớ băng thông cao (HBM) vốn đắt đỏ và khan hiếm.
HBM lâu nay luôn là một trong những điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc khi so sánh về phần cứng AI với Mỹ. Ray Wang, nhà phân tích tại SemiAnalysis, nhận định rằng ChangXin Memory Technologies (CXMT), doanh nghiệp bộ nhớ hàng đầu của Trung Quốc, vẫn chậm hơn vài năm so với các hãng dẫn đầu thế giới như Samsung Electronics, SK Hynix của Hàn Quốc hay Micron Technology của Mỹ, dù đã có những bước tiến đều đặn trong thời gian gần đây.
Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu DeepSeek và Đại học Bắc Kinh cho rằng giải pháp nằm ở việc tách riêng vai trò của tính toán và bộ nhớ. Với Engram, mô hình có thể trực tiếp tra cứu thông tin nền, thay vì phải liên tục tính toán lại từ đầu.
Không chỉ giải quyết bài toán bộ nhớ, kỹ thuật này còn được cho là giúp mô hình xử lý tốt hơn đầu vào có dung lượng lớn. Đây hiện là một trong những thách thức lớn nhất để biến chatbot AI thành các trợ lý thông minh có thể vận hành hiệu quả trong đời sống và sản xuất thực tế.
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm Engram trên một mô hình có quy mô 27 tỷ tham số. Kết quả cho thấy hiệu suất của mô hình được cải thiện thêm vài phần trăm khi đánh giá trên các bộ tiêu chuẩn của ngành. Quan trọng hơn, mô hình cũng hoạt động tốt hơn trong các nhiệm vụ suy luận phức tạp, đòi hỏi cường độ tính toán cao.
Engram được kỳ vọng sẽ tiềm năng tương tự kỹ thuật "Mixture-of-Experts technique" mà DeepSeek phát triển trước đây – cho phép mở rộng quy mô mô hình mà không làm tăng chi phí tính toán. Sau đó, kỹ thuật này đã được nhiều doanh nghiệp AI Trung Quốc nhanh chóng học hỏi.
Hiện nay, những mô hình AI lớn nhất trong ngành đã đạt quy mô lên tới hàng nghìn tỷ tham số, khiến bài toán bộ nhớ và hiệu quả xử lý ngày càng trở nên cấp bách.
Bình luận về nghiên cứu này, kỹ sư nghiên cứu tại nền tảng mã nguồn mở Hugging Face Elie Bakouch đánh giá cao việc nhóm tác giả đã kiểm chứng kỹ thuật mới trên phần cứng thực tế, cả trong giai đoạn huấn luyện lẫn suy luận.
Bài báo có tổng cộng 14 đồng tác giả, trong đó đáng chú ý có Huishuai Zhang, từng là nghiên cứu viên tại Microsoft Research Asia nay là trợ lý giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Bắc Kinh. Tác giả chính là Cheng Xin, nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, người trước đây từng tham gia phát triển các mô hình V3 và R1 của DeepSeek.
Việc mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở DeepSeek của Trung Quốc gây tiếng vang toàn cầu không chỉ cho thấy năng lực đổi mới công nghệ ngày càng mạnh mẽ của nước này, mà còn mở ra triển vọng mới cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp các rào cản công nghệ ngày càng gia tăng.
Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục đại học đứng trước yêu cầu cấp thiết phải liên tục đổi mới để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội và nền kinh tế tri thức.
OpenAI có thể ra mắt thiết bị điện tử đầu tiên ngay trong tháng 9 tới, với kỳ vọng tiêu thụ từ 40 đến 50 triệu chiếc chỉ trong năm đầu ra mắt...
Một hãng điện thoại Trung Quốc đã quyết định “đóng băng” phát hành sản phẩm mới do giá bộ nhớ trên toàn cầu leo thang...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: