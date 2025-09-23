"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với mục tiêu đưa Thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới....

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch "Chạm thu Hà Nội". Sự kiện có sự góp mặt của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu, cùng lãnh đạo Vietnam Airlines và các đối tác.

Trình bày về chiến dịch, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines, cho biết "Chạm thu Hà Nội" không chỉ là lời mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp riêng có của mùa thu Hà Nội, mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa, cộng đồng và nghệ thuật được thổi hồn qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

Theo đó, chiến dịch mở ra hành trình khám phá Hà Nội bằng nhiều "điểm chạm" khác biệt như giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28/9), Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP (ngày 5/10) hay hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6/10).

"Đặc biệt khi chiến dịch đưa người yêu Hà Nội đến với những trải nghiệm âm nhạc sâu lắng thông qua không gian âm nhạc cổ điển Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (ngày 10–11/10) và 5AM Concert (Tháng 11), nơi hiện đại gặp gỡ truyền thống trong sự giao thoa của âm thanh và cảm xúc lúc bình minh", Trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines thông tin thêm.

Được biết, "Chạm thu Hà Nội" là một phần trong chiến lược dài hạn của Vietnam Airlines nhằm đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới. Đồng thời, chiến dịch là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025–2030, hướng đến phát triển kinh tế – xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: "Với ‘Chạm thu Hà Nội’, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một ‘điểm chạm’ với văn hóa, thiên nhiên và con người Thủ đô. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá chiến dịch là hoạt động trọng điểm, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa – du lịch của thành phố giai đoạn 2025–2030.

"Định hình Hà Nội vào thu bằng chuỗi sự kiện đa dạng là cách để chúng tôi đưa Thủ đô vươn tầm quốc tế. Chúng tôi muốn người dân trong nước và du khách quốc tế đều có cơ hội lưu giữ những ký ức đáng nhớ về Hà Nội mùa thu, để khi nhắc đến thành phố này, người ta nghĩ đến một điểm đến vừa cổ kính vừa sống động", Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho hay,

Ông Hà Văn Siêu, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia nhận định "Chạm thu Hà Nội" là một sáng kiến giàu giá trị, giúp gia tăng sức hút của Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.