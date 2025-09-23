Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Huỳnh Dũng

23/09/2025, 23:39

Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với mục tiêu đưa Thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới....

Các đại biểu nhấn nút công bố chiến dịch "Chạm thu Hà Nội".
Các đại biểu nhấn nút công bố chiến dịch "Chạm thu Hà Nội".

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch "Chạm thu Hà Nội". Sự kiện có sự góp mặt của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền,  Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu, cùng lãnh đạo Vietnam Airlines và các đối tác.

Trình bày về chiến dịch, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines, cho biết "Chạm thu Hà Nội" không chỉ là lời mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp riêng có của mùa thu Hà Nội, mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa, cộng đồng và nghệ thuật được thổi hồn qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

Theo đó, chiến dịch mở ra hành trình khám phá Hà Nội bằng nhiều "điểm chạm" khác biệt như giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28/9), Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP (ngày 5/10) hay hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6/10).

"Đặc biệt khi chiến dịch đưa người yêu Hà Nội đến với những trải nghiệm âm nhạc sâu lắng thông qua không gian âm nhạc cổ điển Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (ngày 10–11/10) và 5AM Concert (Tháng 11), nơi hiện đại gặp gỡ truyền thống trong sự giao thoa của âm thanh và cảm xúc lúc bình minh", Trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines thông tin thêm.

Được biết, "Chạm thu Hà Nội" là một phần trong chiến lược dài hạn của Vietnam Airlines nhằm đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới. Đồng thời, chiến dịch là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025–2030, hướng đến phát triển kinh tế – xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: "Với ‘Chạm thu Hà Nội’, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một ‘điểm chạm’ với văn hóa, thiên nhiên và con người Thủ đô. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá chiến dịch là hoạt động trọng điểm, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa – du lịch của thành phố giai đoạn 2025–2030.

"Định hình Hà Nội vào thu bằng chuỗi sự kiện đa dạng là cách để chúng tôi đưa Thủ đô vươn tầm quốc tế. Chúng tôi muốn người dân trong nước và du khách quốc tế đều có cơ hội lưu giữ những ký ức đáng nhớ về Hà Nội mùa thu, để khi nhắc đến thành phố này, người ta nghĩ đến một điểm đến vừa cổ kính vừa sống động", Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho hay,

Ông Hà Văn Siêu, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia nhận định "Chạm thu Hà Nội" là một sáng kiến giàu giá trị, giúp gia tăng sức hút của Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Vietnam Airlines báo lãi gần 3.000 tỷ đồng trong quý 2/2025

08:27, 01/08/2025

Vietnam Airlines báo lãi gần 3.000 tỷ đồng trong quý 2/2025

Vietnam Airlines hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không top 2 Đông Nam Á

16:51, 25/06/2025

Vietnam Airlines hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không top 2 Đông Nam Á

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

12:00, 16/09/2025

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

Từ khóa:

dân sinh đầu tư du lịch Du lịch Hà Nội Hà Nội hạ tầng

Đọc thêm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Trong Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện đối với hồ sơ Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính giữ nguyên mức 5 năm thời hạn kê khai bổ sung thuế…

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Thị trường lao động Hà Nội đang cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Trong khi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định...

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...

Thanh Hoá tìm giải pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng FTA thế hệ mới

Thanh Hoá tìm giải pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng FTA thế hệ mới

Hơn 200 đại biểu gồm nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng tham dự hội thảo và tập huấn về giải pháp vượt rào cản phi thuế quan, mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa ra thị trường quốc tế.

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước

Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, có quy định tiêu chí xác định, công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, từ đó giúp các chủ thể được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy