Chanel và Louis Vuitton: Những bộ sưu tập đậm chất Pháp

Từ ngày 25/9, các tín đồ thời trang đã nô nức đổ về thủ đô hoa lệ của nước Pháp để hòa mình vào không khí lễ hội của Tuần lễ Thời trang Paris - sự kiện được tổ chức 2 lần mỗi năm. Tuần lễ Thời trang Paris Xuân – Hè năm nay sẽ giới thiệu các bộ sưu tập của 107 nhà mốt, trong đó 67 thương hiệu sẽ trình diễn trực tiếp trong hơn 100 buổi trình diễn. Được ví như trung tâm của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu, mọi con mắt đều đổ dồn về Paris để ngóng trông xem, nhà mốt nào sẽ định hình phong cách Pháp cho trang phục mùa tới.

CHANEL

Coco Chanel đã viết khá nhiều cuốn sách về phong cách thời trang của các cô gái Pháp. Nhà thiết kế này là người đầu tiên phổ biến áo thủy thủ và được ghi nhận là người đã phát minh ra cả Little Black Dress và áo khoác vải tuýt thời hiện đại. Tiếp nối tinh thần đó, Giám đốc sáng tạo Virginie Viard đã gợi lên hình ảnh về một kỳ nghỉ dưỡng ở Pháp, một chuyến đi dạo thong thả lấy cảm hứng từ Villa Noailles ở miền Nam nước Pháp trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2024.

Chanel của Virginie tập trung khai thác cảm nhận của cô về trải nghiệm của một người phụ nữ trẻ tự do, phóng khoáng hơn là đi theo một chủ đề bất kỳ. Bộ sưu tập lần này cũng không phải ngoại lệ. Những đôi sandals đế bằng, caftans bằng vải tweed mềm mại, bộ đồ tắm với lớp phủ xuyên thấu hay các loại đồ ngủ được thiết kế công phu, tất cả cho thấy Chanel đã thay đổi như thế nào trong vòng 4 năm kể từ khi Virginie tiếp quản nhà mốt từ tay NTK quá cố Karl Lagerfeld.

Viard cũng không lựa chọn nhiều chủ đề cổ điển trong dòng sản phẩm lần này. Thay vào đó, cô tập trung vào bản chất mà Chanel và phong cách Pháp đặc trưng: cảm giác tự do được phản ánh trong những thiết kế có thể dễ dàng bước ra khỏi sàn catwalk và ra đường, thậm chí từ công sở ra thẳng bãi biển. “BST Chanel Xuân-Hè 2024 là lời ca ngợi sự tự do, đồng thời kể câu chuỵện bắt nguồn từ khu vườn của biệt thự Noailles. Tôi luôn cố gắng miêu tả một người phụ nữ tự do và thoải mái với làn da của chính mình, pha chút lập dị hoặc tinh tế”, Virginie Viard chia sẻ.

Những chiếc áo choàng bằng vải tweed màu đen hoặc hồng lần lượt bước ra, theo sau là những chiếc áo khoác bằng vải terry sọc đủ màu. Bộ đồ bằng chất liệu cao su tổng hợp, váy và quần ren được trang trí bằng họa tiết hoa. Những chiếc váy ngắn và áo có nếp gấp, quần shorts Bermuda sọc và áo khoác hai dây quyến rũ, trang phục thể thao và ren, Virginie đã cố gắng kết hợp một thứ hoặc nhiều thứ đối lập để tạo nên tổng thể mới lạ.

Tương tự với quần jean và dép xỏ ngón, áo khoác vải bông sọc và áo khoác dạ tỏa ra sức hấp dẫn từ sự đơn giản. Những bộ vest không có cầu vai hay lớp lót, áo khoác gile, áo len đan giả váy mang lại cảm giác tự do. Hay chiếc áo vest dệt kim màu trắng tinh xảo và váy dệt kim màu đen, có vạt buộc phía trước như một chiếc áo len, có thể không mang lại hiệu quả như pháo hoa trên sàn diễn nhưng chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi.

Mỗi bộ trang phục đều đi kèm với vô số phụ kiện: kính râm, chuỗi ngọc trai làm thành dây chuyền hoặc thắt lưng, trang sức bằng vàng… Tất cả đều được giải phóng khỏi những khuôn mẫu, nhưng là một sự giải phóng rất thanh lịch và tinh tế.

LOUIS VUITTON

Hồi tháng 3, phong cách “French girl” đã thống trị Tuần lễ thời trang Paris mùa Thu – Đông, khi những bộ trang phục đậm chất Pháp phủ sóng khắp nơi từ đường phố Paris, đến show diễn của những nhà mốt đình đám. Khi đó, Louis Vuitton cũng đã lên tiếng bằng một BST đưa phong cách “cô gái Pháp” lên đến một phiên bản mới.

Lần này, với bộ sưu tập Xuân – Hè 2024, nhà thiết kế thời trang nữ của Louis Vuitton, Nicola Ghesquiere, một lần nữa truyền tải tinh thần viễn du của nhà mốt, khi bộ sưu tập mới được thiết kế sao cho tiện lợi nhất cho những chuyến đi. Buổi trình diễn được tổ chức tại một tòa nhà không có mái che trên đại lộ Champs Elysees nổi tiếng ở Paris.

Thoát khỏi những phom dáng vuông vức, sắc và gọn, bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của Louis Vuitton được thể hiện bằng chất liệu mềm mại, đường cắt rộng hơn, phong cách xếp lớp và phối hợp các họa tiết. Những chiếc áo khoác da ngoại cỡ và váy nhiều lớp khởi động buổi trình diễn, sau đó các người mẫu lần lượt sải bước trong trang phục kẻ ca rô đen trắng, sọc cùng thắt lưng rộng trễ thấp. Cùng với đó là những bộ váy dài kết hợp với áo khoác bomber rộng. Những chiếc áo sơ mi lụa phồng và áo cổ lọ có sọc và kẻ sọc. Những chiếc thắt lưng chunky tạo nên sự nổi bật về mặt thị giác. Và kết thúc bằng một chiếc áo blazer đen trắng đơn giản và váy vải tuyn.

Có thể nói, đây là bộ sưu tập quần áo may sẵn của Louis Vuitton thuộc về thế giới thực, từ sân bay đến văn phòng. Những chi tiết nhỏ nhấn mạnh vào phong cách cá nhân và tính nhân văn trong thời trang cao cấp, thứ có thể được coi là tinh hoa của nhà mốt. Ghesquière giúp cho tất cả mọi người có thể đạt được phong cách thời trang cao cấp bằng cách kết hợp những kiểu dáng trang phục có thể mặc đi mặc lại.

“Vuitton là một thương hiệu xa xỉ nhưng thiên về ứng dụng hơn là trình diễn. Thuở ban đầu, thương hiệu hướng tới việc giúp cho khách hàng đi du lịch tốt hơn. Tính di động rất quan trọng trong trang phục,” Ghesquière nói. “Vì thế, ngày càng nhiều quần áo của Louis Vuitton mang đậm chất thủ công của thời trang cao cấp, nhưng được thiết kế sao cho nhẹ và thoải mái nhất có thể”.

Sẽ không ngoa khi nói rằng thập kỷ của Nicolas Ghesquière tại Louis Vuitton với tư cách là giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ đã đưa nhà mốt lên một tầm cao mới. Bộ sưu tập quần áo may sẵn Xuân - Hè này đã thể hiện những gì tốt nhất của Ghesquière, thu hẹp khoảng cách giữa thời trang cao cấp và người tiêu dùng hàng ngày.