Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Hoài Thu

12/05/2026, 13:55

Giá đặt chỗ đi qua kênh đào Panama tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Á vọt lên. Theo dữ liệu giai đoạn tháng 3-4, mức đấu giá trung bình cho mỗi lượt qua kênh đào này lên khoảng 385.000 USD, thậm chí có trường hợp trên 1 triệu USD...

Mỗi ngày, chỉ một số lượng tàu nhất định có thể đi qua kênh đào Panama. - Ảnh: Reuters

Lượng dầu thô và sản phẩm dầu đi qua kênh đào Panama trong tháng 4 đã tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, khi tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz buộc các nhà nhập khẩu châu Á phải gấp rút tìm nguồn cung thay thế từ Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu Kpler, lượng hàng đi qua tuyến hàng hải ở Trung Mỹ này trong tháng trước đạt trung bình 1,77 triệu thùng/ngày, cao hơn 74% so với mức bình quân ngày của năm 2025. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi Kpler bắt đầu thống kê dữ liệu này vào năm 2013. Riêng lượng dầu vận chuyển tới Nhật Bản tăng hơn 5 lần, lên 260.000 thùng/ngày.

Thông thường, dầu thô xuất khẩu từ Mỹ sang châu Á đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía Nam châu Phi. Tuyến vận tải này dài hơn nhưng thường có chi phí thấp hơn, do các tàu chở dầu thô cỡ rất lớn - loại tàu phổ biến trên tuyến vận tải sang châu Á - không thể đi qua kênh đào Panama.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đang làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu. Do nguồn cung từ khu vực này bị gián đoạn, nhiều nước châu Á phụ thuộc vào dầu Trung Đông, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc, đang tăng mua dầu thô Mỹ để bù đắp thiếu hụt. Để rút ngắn thời gian vận chuyển, các nhà nhập khẩu chuyển sang dùng tàu chở dầu cỡ nhỏ và trung bình, thay vì tàu cỡ lớn, để có thể đi qua kênh đào Panama.

Trong số các lô hàng đi qua kênh đào Panama gần đây có lô dầu do tập đoàn năng lượng Cosmo Energy Holdings của Nhật Bản mua. Lô hàng này đã cập cảng Nhật Bản vào cuối tháng trước.

Ngay cả khi hoạt động bình thường, kênh đào Panama vốn đã là tuyến vận tải đông đúc, với nhiều loại tàu qua lại mỗi ngày như tàu container, tàu chở ô tô, tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và tàu chở hàng khô rời.

Do kênh đào Panama không cho tàu đi qua liên tục mà mỗi tàu phải đi qua các khoang điều tiết mực nước, nên số lượt tàu qua kênh đào mỗi ngày bị giới hạn. Vì vậy, khi lượng tàu chở dầu thô và sản phẩm dầu tăng mạnh, tình trạng ùn ứ tại tuyến hàng hải này cũng nghiêm trọng hơn.

Các tàu muốn đi qua kênh đào Panama phải đặt lịch trước. Tàu du lịch biển và tàu container thường đặt chỗ từ sớm vì lịch trình cố định. Trong khi đó, nhiều tàu chở dầu từ Mỹ hiện được điều động gấp, nên không kịp đặt lịch và phải mua lượt đi qua kênh đào thông qua hình thức đấu giá.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý kênh đào Panama, giá đấu giá trung bình cho mỗi lượt đi qua kênh đào đã tăng lên khoảng 385.000 USD trong giai đoạn tháng 3-4, so với mức 135.000-140.000 USD trước chiến sự Iran. Công ty dịch vụ hàng hải WaterFront Maritime Services, đơn vị có văn phòng tại Panama, cho biết ngày càng nhiều suất đặt chỗ qua kênh đào được đấu giá với giá trên 1 triệu USD.

Theo WaterFront, khi tàu dồn ứ ở cả hai đầu kênh đào, những tàu không đặt lịch trước có thể phải chờ rất lâu.

“Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào mới có thể được xếp lịch đi qua kênh đào”, ông Kunihiko Senoo, giám đốc công ty vận tải biển Nhật Bản Iino Kaiun, chia sẻ với tờ báo Nikkei Asia.

Dù tuyến qua kênh đào Panama giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, lịch trình khó đoán đang khiến một số hãng vận tải e ngại.

“Trong một số trường hợp, chủ hàng chấp nhận đi tuyến dài hơn qua Mũi Hảo Vọng để bảo đảm hàng được giao đúng lịch”, ông Senoo nói.

Trước khi chiến sự Trung Đông nổ ra, Nhật Bản đã nhập khẩu LPG và một số sản phẩm dầu khác từ Mỹ qua kênh đào Panama.

“Trước đây, tàu container và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thường dễ được bố trí đi qua kênh đào Panama. Nhưng gần đây, ngay cả tàu chở LPG cũng khó được xếp lịch qua tuyến này”, một nguồn tin trong lĩnh vực bán buôn khí đốt tại Nhật Bản nói với Nikkei Asia.

Trong bối cảnh đó, chi phí vận chuyển được dự báo có thể tiếp tục tăng. Nếu chọn đi qua kênh đào Panama, các công ty vận tải phải trả phí cao hơn để có suất đi qua kênh đào. Nếu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, tuyến đường này có thể tiết kiệm hơn với tàu chở dầu cỡ lớn, nhưng thời gian vận chuyển dài hơn, kéo theo chi phí nhiên liệu, bảo hiểm cao hơn. Dù doanh nghiệp chọn đi theo tuyến nào, những yếu tố này được dự báo sẽ gây áp lực tăng giá đối với các sản phẩm dầu và khí đốt.

Năng lực xử lý hạn chế của kênh đào Panama cũng làm tăng tính bất định đối với các khách hàng mua dầu Mỹ, bên cạnh sức ép cạnh tranh nguồn cung và rủi ro chính sách, như khả năng Washington áp hạn chế xuất khẩu.

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và điều này được phản ánh qua một cảnh báo của Phòng Thương mại Mỹ (US Chamber of Commerce)...

Dẫn đầu là mạng xã hội Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu...

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ...

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với lượng dầu dự trữ ước tính khoảng 1,4 tỷ thùng. Quy mô này lớn hơn tổng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cộng lại...

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

