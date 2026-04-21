Châu Á phụ thuộc vào dầu thô Mỹ để thay thế nguồn cung từ Trung Đông

Ngọc Trang

21/04/2026, 07:34

Nhật Bản đang dẫn đầu làn sóng mua dầu thô Mỹ, cùng với một số quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Các nhà máy lọc dầu châu Á ngày càng phụ thuộc vào dầu thô Mỹ, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn khiến nhiều doanh nghiệp khu vực này buộc phải tìm nguồn thay thế để tránh thiếu hụt nhiên liệu và hạn chế tác động lan sang nền kinh tế.

Theo các nhà giao dịch, Nhật Bản đang dẫn đầu làn sóng mua dầu thô Mỹ, với lượng dầu đã mua và dự kiến hàng bốc lên tàu từ các cảng vùng Bờ Vịnh Mỹ (Gulf Coast) trong tháng 5 nhiều nhất. Các nhà máy lọc dầu tại Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan cũng tham gia xu hướng này.

Dữ liệu từ hãng tin Bloomberg cho thấy tổng lượng dầu thô Mỹ đã được chốt cho các chuyến hàng bốc lên tàu từ khu vực này vào tháng 5 đạt ít nhất 60 triệu thùng, tương đương tháng 4 và là mức cao nhất trong 3 năm.

Chiến sự Iran và tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, hiện đã kéo dài sang tuần thứ 7, đang cản trở dòng chảy dầu thô sang châu Á và đẩy ngành lọc dầu khu vực vào tình thế căng thẳng. Trong lúc Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo, thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần cũng sắp hết hiệu lực, nhưng Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thị trường năng lượng - vẫn chưa được khai thông.

Khủng hoảng nhiên liệu tại châu Á đang bắt đầu lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế. Một số chính phủ đã phải tìm cách kiềm chế nhu cầu, nhiều hãng hàng không cắt giảm chuyến bay, trong khi ngành sản xuất ngày càng đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng.

Phần lớn dầu thô Mỹ xuất sang châu Á sẽ được vận chuyển bằng tàu VLCC - loại tàu chở dầu thô cỡ lớn với sức chở khoảng 2 triệu thùng mỗi chuyến. Ngoài ra, thị trường cũng sử dụng một số tàu nhỏ hơn như Aframax, loại có thể đi qua kênh đào Panama để rút ngắn hành trình sang Đông Á qua Thái Bình Dương.

“Trong 2 tuần tới, gần như không còn tàu VLCC nào trống để thuê. Trong 90 ngày gần đây, thị trường thường có khoảng 4 tàu trống”, ông John Coleman, nhà phân tích dầu thô tại công ty thông tin năng lượng Sparta Commodities, nói với Bloomberg. Theo ông, đây có thể là dấu hiệu sớm cho thấy nhu cầu thuê tàu đang tăng mạnh và xuất khẩu dầu từ vùng Bờ Vịnh Mỹ sắp tăng mạnh.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy trong tuần kết thúc ngày 10/4, xuất khẩu dầu của nước này, gồm dầu thô và các sản phẩm tinh chế, đạt kỷ lục gần 13 triệu thùng/ngày. Trong đó, riêng dầu thô vượt 5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 9.

“Lúc này, nhiều chủ tàu có lẽ đều nghĩ rằng họ không thể bốc hàng tại vùng Vịnh Trung Đông, nên khu vực nguồn cung quanh lưu vực Đại Tây Dương gần như là lựa chọn thay thế duy nhất”, ông Rohit Rathod, nhà phân tích cấp cao về thị trường dầu tại công ty phân tích dữ liệu Vortexa, nhận xét. Theo ông, xuất khẩu dầu từ vùng Bờ Vịnh Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, kể cả nếu xung đột kết thúc ngay ngày mai.

Theo các nhà giao dịch, phần lớn lượng dầu trong tổng số 60 triệu thùng nói trên đã được chốt mua từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, giao dịch trong những ngày gần đây có xu hướng tăng chậm hơn khi giá dầu Mỹ giao sang châu Á tăng lên vượt dầu Trung Đông, làm giảm hiệu quả về chi phí.

Thời gian gần đây, các nước châu Á đang đẩy mạnh mua dầu Alaska North Slope - loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn và chất lượng gần với dầu thô từ vùng Vịnh Ba Tư. Hồi đầu tháng, giá dầu Alaska North Slope tăng lên mức kỷ lục, có thời điểm cao hơn tới 10 USD/thùng so với dầu Brent chuẩn toàn cầu.

Trong khi đó, dầu Mars - loại dầu chua chủ chốt của Mỹ cũng đang nhiều nước mua để thay thế nguồn cung từ Trung Đông - được giao dịch cao hơn 15 USD/thùng so với dầu WTI trong tháng 4. Đây là mức chênh lệch cao nhất từ trước tới nay.

Dù giá tăng mạnh, dầu Mỹ vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khách hàng châu Á. Theo ông Coleman của Sparta Commodities, dầu thô Mỹ hiện là một trong số ít loại dầu không phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và về lý thuyết vẫn bảo đảm hiệu quả kinh tế cho các nhà máy lọc dầu tại châu Á.

Xu hướng mua mạnh từ châu Á cũng đang đẩy các nhà máy lọc dầu trong khu vực vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ ở những thị trường khác. Một phần lượng dầu hiện được chuyển sang châu Á trước đó vốn đã được đặt cho các nhà máy chế biến tại châu Âu. Theo các số liệu chính thức được công bố, Hà Lan hiện là nước mua dầu thô Mỹ lớn nhất, còn Hàn Quốc đứng thứ hai.

Dù vậy, một số nhà máy lọc dầu châu Á vẫn cố tìm cách nối lại nguồn cung từ Trung Đông. Theo các công ty môi giới tàu biển, thị trường vẫn xuất hiện một số hợp đồng thuê tàu để bốc hàng trong Vịnh Ba Tư, chủ yếu của các các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ.

Động thái này cho thấy châu Á vẫn đang thăm dò khả năng quay lại với nguồn dầu Trung Đông. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, khi tàu thuyền còn chưa thể lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz, nguồn cung từ Vịnh Ba Tư sẽ vẫn hạn chế.

Trong khi đó, lượng dầu Trung Đông vào Mỹ đang giảm mạnh. Dù là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Mỹ vẫn phải nhập khẩu một phần dầu thô vì không phải nhà máy lọc dầu nào cũng phù hợp với các chủng loại dầu khai thác trong nước. Trước đây, dầu Saudi Arabia là một nguồn bổ sung quan trọng cho các nhà máy này. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu Saudi Arabia của Mỹ đã giảm xuống dưới 250.000 thùng/ngày, từ gần 800.000 thùng/ngày hồi tháng 2. Để bù đắp phần thiếu hụt, Mỹ đang chuyển sang tìm nhập thêm loại dầu tương tương từ khu vực Mỹ Latin.

Nguồn cung nhôm siết chặt vì xung đột Iran, Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nhất

Khủng hoảng nhiên liệu hàng không tại Italy: 4 sân bay áp hạn mức nhiên liệu

Dù giá dầu thô tăng mạnh tạo áp lực lên vàng, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu nhẹ.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 18 thế giới với kim ngạch xuất khẩu 473 tỷ USD, trong khi Thái Lan xếp thứ 25 với 340 tỷ USD...

Cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran gây ra đã làm lộ rõ sự mong manh của chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, hàng chục quốc gia ở châu Á và châu Phi đang chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân như một giải pháp thay thế...

Canada đứng đầu với 63% người trưởng thành tốt nghiệp cao đẳng trở lên và là quốc gia duy nhất trong danh sách có gần 2/3 dân số trưởng thành đạt trình độ này...

Theo hãng tin AP, trong một đoạn video được Chính phủ Canada phát đi vào ngày Chủ nhật (19/4), Thủ tướng nước này Mark Carney nói rằng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ từng là một lợi thế của Canada, nhưng nay đã trở thành điểm yếu mà nước này cần sớm khắc phục...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

