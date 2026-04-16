Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục

Trang Linh

16/04/2026, 10:11

Theo dữ liệu Chính phủ Mỹ công bố ngày thứ Tư (15/4), xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng vọt lên mức cao kỷ lục...

Ảnh minh họa - Ảnh: FT

Nguyên nhân là các quốc gia châu Á và châu Âu đẩy mạnh mua dầu Mỹ để thay thế phần nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn vì chiến sự Iran.

Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 10/4, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt 5,2 triệu thùng/ngày, tăng hơn 1 triệu thùng/ngày so với tuần trước đó. Ngoài ra, Mỹ cũng xuất khẩu khoảng 7,5 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế như xăng và dầu nhiên liệu, khi nhiều quốc gia gấp rút tìm nguồn cung thay thế trong bối cảnh thiếu hụt cung toàn cầu ngày càng trầm trọng.

Xuất khẩu tăng mạnh, trong khi nhập khẩu dầu thô vào Mỹ giảm sâu, đã kéo tồn kho tại nước này đi xuống, trái với dự báo tăng trước đó của nhiều nhà phân tích. Thông tin này giúp giá dầu Mỹ đảo chiều tăng trong phiên sáng thứ Tư sau khi mở phiên trong trạng thái giảm. Có thời điểm, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng lên 92,12 USD/thùng, tương đương tăng khoảng 1%, trước khi chốt phiên ở mức 91,29 USD/thùng.

Kỷ lục xuất khẩu dầu thô mới của Mỹ cho thấy thị trường dầu toàn cầu đang ngày càng căng thẳng do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Khi khách hàng tại châu Á và châu Âu đẩy mạnh mua dầu Mỹ để bù đắp phần thiếu hụt, giá năng lượng tại Mỹ được dự báo sẽ còn tăng thêm và gây sức ép lạm phát với nền kinh tế.

Theo các nhà phân tích, nếu xuất khẩu dầu của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung từ Trung Đông vẫn suy giảm vì lưu thông qua eo biển Hormuz tê liệt, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ có thể còn leo thang hơn nữa. Kịch bản này cũng sẽ làm gia tăng sức ép chính trị lên Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng có thể sẽ buộc phải cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu.

"Châu Á và châu Âu đang tìm cách thay thế nguồn cung từ Trung Đông, vì vậy dầu Mỹ là một lựa chọn hiển nhiên”, ông Edward Hayden-Briffett, nhà phân tích nghiên cứu tại The Officials, một bộ phận của tập đoàn Onyx Capital Group, nhận định với tờ báo Financial Times.

Theo ông Hayden-Briffett, nhiều tàu đã được lên lịch lấy dầu tại các cảng thuộc khu vực Vịnh Mexico của Mỹ trong những tuần tới, nên xuất khẩu dầu của Mỹ có thể tiếp tục ở mức cao.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, giá xăng bình quân tại Mỹ đã tăng khoảng 1 USD, lên 4,10 USD/gallon. Trong khi đó, giá dầu diesel hiện ở mức 5,63 USD/gallon, tiến sát mức đỉnh lịch sử 5,81 USD/gallon.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump từng cam kết sẽ giảm một nửa chi phí năng lượng cho người tiêu dùng trong vòng một năm sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá điện, dầu sưởi dân dụng và xăng đều tăng mạnh hơn mặt bằng giá chung của nền kinh tế.

Theo tập đoàn tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group, nếu giá dầu tiếp tục tiến gần mốc 150 USD/thùng, khả năng Mỹ áp hạn chế xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu tinh chế sẽ tăng lên.

"Dù chính phủ liên tục trấn an ngành năng lượng rằng chưa tính tới việc hạn chế xuất khẩu, nếu các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với Iran không đạt kết quả, giá dầu có thể tăng vọt. Điều này sẽ khiến Nhà Trắng phải nghiêm túc cân nhắc các biện pháp kiểm soát xuất khẩu", các nhà phân tích của Rapidan nhận định trong một báo cáo đầu tuần này.

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

Tổng thống Trump dọa hủy thỏa thuận thương mại đã ký với Anh

Theo Sky News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể thay đổi, thậm chí hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã ký với Anh...

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

