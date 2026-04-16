Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục

Nguyên nhân là
các quốc gia châu Á và châu Âu đẩy mạnh mua dầu Mỹ để thay thế phần nguồn cung
từ Trung Đông bị gián đoạn vì chiến sự Iran.
Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 10/4, xuất khẩu dầu thô của
Mỹ đạt 5,2 triệu thùng/ngày, tăng hơn 1 triệu thùng/ngày so với tuần trước đó.
Ngoài ra, Mỹ cũng xuất khẩu khoảng 7,5 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế như
xăng và dầu nhiên liệu, khi nhiều quốc gia gấp rút tìm nguồn cung thay thế
trong bối cảnh thiếu hụt cung toàn cầu ngày càng trầm trọng.
Xuất khẩu tăng mạnh, trong khi nhập khẩu dầu thô vào Mỹ giảm
sâu, đã kéo tồn kho tại nước này đi xuống, trái với dự báo tăng trước đó của
nhiều nhà phân tích. Thông tin này giúp giá dầu Mỹ đảo chiều tăng trong phiên
sáng thứ Tư sau khi mở phiên trong trạng thái giảm. Có thời điểm, giá dầu WTI
giao sau tại New York tăng lên 92,12 USD/thùng, tương đương tăng khoảng 1%, trước
khi chốt phiên ở mức 91,29 USD/thùng.
Kỷ lục xuất khẩu dầu thô mới của Mỹ cho thấy thị trường dầu
toàn cầu đang ngày càng căng thẳng do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn.
Khi khách hàng tại châu Á và châu Âu đẩy mạnh mua dầu Mỹ để bù đắp phần thiếu hụt,
giá năng lượng tại Mỹ được dự báo sẽ còn tăng thêm và gây sức ép lạm phát với nền
kinh tế.
Theo các nhà phân tích, nếu xuất khẩu dầu của Mỹ tiếp tục
duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung từ Trung Đông vẫn suy giảm vì lưu thông
qua eo biển Hormuz tê liệt, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ có thể còn leo thang
hơn nữa. Kịch bản này cũng sẽ làm gia tăng sức ép chính trị lên Đảng Cộng hòa của
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng có thể sẽ buộc phải cân nhắc các biện
pháp hạn chế xuất khẩu dầu.
"Châu Á và châu Âu đang tìm cách thay thế nguồn cung từ
Trung Đông, vì vậy dầu Mỹ là một lựa chọn hiển nhiên”, ông Edward
Hayden-Briffett, nhà phân tích nghiên cứu tại The Officials, một bộ phận của tập
đoàn Onyx Capital Group, nhận định với tờ báo Financial Times.
Theo ông Hayden-Briffett, nhiều tàu đã được lên lịch lấy dầu
tại các cảng thuộc khu vực Vịnh Mexico của Mỹ trong những tuần tới, nên xuất khẩu
dầu của Mỹ có thể tiếp tục ở mức cao.
Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy từ khi chiến sự
bùng phát ngày 28/2, giá xăng bình quân tại Mỹ đã tăng khoảng 1 USD, lên 4,10
USD/gallon. Trong khi đó, giá dầu diesel hiện ở mức 5,63 USD/gallon, tiến sát mức
đỉnh lịch sử 5,81 USD/gallon.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump từng cam kết sẽ
giảm một nửa chi phí năng lượng cho người tiêu dùng trong vòng một năm sau khi
nhậm chức. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá điện, dầu sưởi dân dụng và xăng đều
tăng mạnh hơn mặt bằng giá chung của nền kinh tế.
Theo tập đoàn tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group, nếu
giá dầu tiếp tục tiến gần mốc 150 USD/thùng, khả năng Mỹ áp hạn chế xuất khẩu dầu
thô và sản phẩm dầu tinh chế sẽ tăng lên.
"Dù chính phủ liên tục trấn an ngành năng lượng rằng
chưa tính tới việc hạn chế xuất khẩu, nếu các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với
Iran không đạt kết quả, giá dầu có thể tăng vọt. Điều này sẽ khiến Nhà
Trắng phải nghiêm túc cân nhắc các biện pháp kiểm soát xuất khẩu", các nhà
phân tích của Rapidan nhận định trong một báo cáo đầu tuần này.