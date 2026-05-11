Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Điệp Vũ

11/05/2026, 12:07

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô...

Một mỏ dầu ở Iraq - Ảnh: Reuters.
Một mỏ dầu ở Iraq - Ảnh: Reuters.

Iraq vừa công bố phát hiện một mỏ dầu lớn tại tỉnh Najaf, nằm ở phía Nam nước này, gần biên giới với Saudi Arabia. Đây được coi là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong ngành năng lượng của Iraq trong những năm gần đây.

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô. Trước khi có phát hiện này, Iraq đã là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được chứng minh lớn thứ 5 thế giới, ước tính khoảng 145 tỷ thùng, chiếm 17% tổng trữ lượng dầu của khu vực Trung Đông và 9% toàn cầu - theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Mỏ dầu mới được phát hiện, có tên gọi là khối Qurnain, nằm ở phía Tây Nam Iraq, thuộc tỉnh Najaf, cách Baghdad khoảng 180 km, cạnh biên giới Iraq-Saudi Arabia. Đây là một trong những khu vực hứa hẹn nhất cho việc thăm dò dầu mỏ ở Iraq, với diện tích lên tới 8.773 km2. Hợp đồng phát triển, thăm dò và sản xuất dầu tại khu vực này đã được ký kết vào ngày 17/10/2024.

Theo dữ liệu được công bố bởi Bộ Dầu mỏ Iraq, các hoạt động khoan tại giếng thăm dò Shams-11 đã cho thấy sự hiện diện của dầu thô nhẹ, với công suất sản xuất ban đầu đạt 3.248 thùng mỗi ngày.

Thông báo này được đưa ra trong một cuộc họp chính thức giữa Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Hayan Abdul Ghani, và các đại diện từ công ty ZhenHua Oil của Trung Quốc. Trong cuộc họp, hai bên đã xem xét tiến độ thăm dò tại khối Qurnain và thảo luận về các kỹ thuật khoan tiên tiến nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động thăm dò và sản xuất, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa mỏ dầu này vào khai thác.

ZhenHua Oil - thông qua công ty con Qurnain Petroleum Limited - là nhà điều hành chính của các hoạt động khoan thăm dò và khảo sát địa chấn tại khối Qurnain trong thỏa thuận hợp tác với phía Iraq. Công ty Trung Quốc này đã đệ trình một kế hoạch đầu tư nhanh chóng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển mỏ dầu này và đưa mỏ vào sản xuất thương mại sớm nhất có thể, theo thông tin từ Bộ Dầu mỏ Iraq.

Phát hiện trên được công bố trong bối cảnh Iraq đối mặt với tình trạng giảm sút trong hoạt động xuất khẩu dầu do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran cũng như sự gián đoạn tại eo biển Hormuz - một hành lang quan trọng để vận chuyển các lô hàng năng lượng của Iraq ra thị trường toàn cầu.

Trước khi căng thẳng trong khu vực leo thang, Iraq sản xuất khoảng 4,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, giữ vị trí nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), và xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng mỗi ngày, trong đó khoảng 90% đi qua eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu chính thức do Bộ Dầu mỏ Iraq công bố, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm xuống còn 18,6 triệu thùng trong tháng 3/2026, mang về doanh thu 1,96 tỷ USD - giảm khoảng 71% về mặt doanh thu so với tháng 2 - thời điểm Iraq xuất khẩu được khẩu hơn 99 triệu thùng dầu và thu về 6,81 tỷ USD.

Chính phủ Iraq hiện đang nỗ lực đẩy nhanh một dự án chiến lược nhằm xây dựng một đường ống dẫn đầu nối tỉnh Barsa ở phía Nam với thành phố Haditha thuộc tỉnh Anbar ở biên giới với Syria. Theo dự kiến, đường ống này có thể đạt công suất xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Xuất khẩu dầu của Venezuela vượt ngưỡng 1 triệu thùng/ngày

17:05, 05/05/2026

Xuất khẩu dầu của Venezuela vượt ngưỡng 1 triệu thùng/ngày

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

14:05, 05/05/2026

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

07:53, 05/05/2026

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

Từ khóa:

dầu Iraq thế giới

Đọc thêm

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, nợ công của Mỹ tăng theo các chu kỳ dài và tương đối chậm. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy nợ hiện nay đang tăng nhanh rõ rệt...

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sắp tới đối mặt nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và tình hình Iran...

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5 này khi cuộc chiến tại Iran kéo dài và giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Đầu tư

4

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Thế giới

5

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy