Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Iraq vừa công bố phát hiện một mỏ dầu lớn tại tỉnh Najaf, nằm ở phía Nam nước này, gần biên giới với Saudi Arabia. Đây được coi là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong ngành năng lượng của Iraq trong những năm gần đây.

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô. Trước khi có phát hiện này, Iraq đã là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được chứng minh lớn thứ 5 thế giới, ước tính khoảng 145 tỷ thùng, chiếm 17% tổng trữ lượng dầu của khu vực Trung Đông và 9% toàn cầu - theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Mỏ dầu mới được phát hiện, có tên gọi là khối Qurnain, nằm ở phía Tây Nam Iraq, thuộc tỉnh Najaf, cách Baghdad khoảng 180 km, cạnh biên giới Iraq-Saudi Arabia. Đây là một trong những khu vực hứa hẹn nhất cho việc thăm dò dầu mỏ ở Iraq, với diện tích lên tới 8.773 km2. Hợp đồng phát triển, thăm dò và sản xuất dầu tại khu vực này đã được ký kết vào ngày 17/10/2024.

Theo dữ liệu được công bố bởi Bộ Dầu mỏ Iraq, các hoạt động khoan tại giếng thăm dò Shams-11 đã cho thấy sự hiện diện của dầu thô nhẹ, với công suất sản xuất ban đầu đạt 3.248 thùng mỗi ngày.

Thông báo này được đưa ra trong một cuộc họp chính thức giữa Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, ông Hayan Abdul Ghani, và các đại diện từ công ty ZhenHua Oil của Trung Quốc. Trong cuộc họp, hai bên đã xem xét tiến độ thăm dò tại khối Qurnain và thảo luận về các kỹ thuật khoan tiên tiến nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động thăm dò và sản xuất, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa mỏ dầu này vào khai thác.

ZhenHua Oil - thông qua công ty con Qurnain Petroleum Limited - là nhà điều hành chính của các hoạt động khoan thăm dò và khảo sát địa chấn tại khối Qurnain trong thỏa thuận hợp tác với phía Iraq. Công ty Trung Quốc này đã đệ trình một kế hoạch đầu tư nhanh chóng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển mỏ dầu này và đưa mỏ vào sản xuất thương mại sớm nhất có thể, theo thông tin từ Bộ Dầu mỏ Iraq.

Phát hiện trên được công bố trong bối cảnh Iraq đối mặt với tình trạng giảm sút trong hoạt động xuất khẩu dầu do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran cũng như sự gián đoạn tại eo biển Hormuz - một hành lang quan trọng để vận chuyển các lô hàng năng lượng của Iraq ra thị trường toàn cầu.

Trước khi căng thẳng trong khu vực leo thang, Iraq sản xuất khoảng 4,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, giữ vị trí nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), và xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng mỗi ngày, trong đó khoảng 90% đi qua eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu chính thức do Bộ Dầu mỏ Iraq công bố, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm xuống còn 18,6 triệu thùng trong tháng 3/2026, mang về doanh thu 1,96 tỷ USD - giảm khoảng 71% về mặt doanh thu so với tháng 2 - thời điểm Iraq xuất khẩu được khẩu hơn 99 triệu thùng dầu và thu về 6,81 tỷ USD.

Chính phủ Iraq hiện đang nỗ lực đẩy nhanh một dự án chiến lược nhằm xây dựng một đường ống dẫn đầu nối tỉnh Barsa ở phía Nam với thành phố Haditha thuộc tỉnh Anbar ở biên giới với Syria. Theo dự kiến, đường ống này có thể đạt công suất xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.