Trang chủ Thế giới

Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Điệp Vũ

22/09/2025, 11:43

Ủy ban châu Au (EC) vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Kiev...

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen - Ảnh: Bloomberg.

Gói trừng phạt mới này không chỉ nhắm đến các ngân hàng và tàu chở dầu của Nga, mà còn lần đầu tiên nhằm vào các nền tảng tiền điện tử mà Nga sử dụng.

Nếu được các quốc gia thành viên thông qua, gói trừng phạt này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Nga. Theo một số ước tính, Nga xuất khẩu khoảng 21,9 tỷ euro năng lượng hóa thạch sang EU trong năm ngoái.

Trang Euronews cho biết gói trừng phạt mới - được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - dự kiến sẽ đẩy nhanh việc loại bỏ nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga, với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027. Đặc biệt, EU đã đề xuất chấm dứt tất cả các giao dịch mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga sớm hơn một năm, cụ thể là vào ngày 1/1/2027.

Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng “nền kinh tế chiến tranh của Nga được duy trì bởi doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi muốn cắt giảm những doanh thu này”. Bà cũng nói rằng các công ty như Rosneft và Gazprom Neft, hai nhà cung cấp dầu hàng đầu của Nga, sẽ bị EU áp đặt lệnh cấm giao dịch hoàn toàn.

Những biện pháp này phản ánh quyết tâm của EU trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã kêu gọi các quốc gia châu Âu ngay lập tức cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow, nhằm gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bất chấp nỗ lực trung gian hòa bình của Mỹ, các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine vẫn leo thang trong thời gian gần đây, trong đó Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của NGa.

Tuy nhiên, gói trừng phạt này không phải không gặp phải những thách thức. Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn đang được miễn trừ trong việc mua dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba, có thể sẽ phản đối các biện pháp mới. Sự miễn trừ này đã tồn tại từ giữa năm 2022 và chưa được xem xét lại. Sự phụ thuộc lâu dài của hai quốc gia này vào năng lượng Nga có thể khiến họ khó khăn trong việc chấp nhận các yêu cầu từ EC.

Ngoài các biện pháp liên quan đến năng lượng và ngân hàng, gói trừng phạt thứ 19 cũng bao gồm các hạn chế mới đối với xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng và đối với các thực thể bên ngoài Nga bị cho là giúp Moscow tránh trừng phạt, trong đó có một số công ty tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, gói trừng phạt này không bao gồm các mức thuế quan 50-100% đối với Trung Quốc như Tổng thống Trump đã yêu cầu trong bức thư mở gửi tới các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chủ tịch von der Leyen khẳng định rằng “phân tích kinh tế của chúng tôi cho thấy rõ là các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga”.

Từ khóa:

dầu nga Nga thế giới trừng phạt nga Vneconomy

