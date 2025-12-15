Châu Âu tính tăng cường kiểm soát gói hàng nhỏ từ Trung Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
An Huy
15/12/2025, 12:10
Châu Âu đang lên kế hoạch tăng cường kiểm soát các sản phẩm mà các nhà chức trách xem là nguy hiểm được bán trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là từ các công ty Trung Quốc như Shein và Alibaba...
Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Michael McGrath, ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), đã thừa nhận rằng khối này cần phải làm tốt hơn để bảo vệ người tiêu dùng khu vực khỏi làn sóng hàng hóa không an toàn đang tràn vào từ Trung Quốc. Ông McGrath nhấn mạnh rằng EU có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình và đảm bảo rằng các doanh nghiệp châu Âu được hoạt động trên một sân chơi bình đẳng.
Theo ông McGrath, các cơ quan chức năng các quốc gia thành viên EU hàng năm đều phát hiện ra những sản phẩm rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng con người, được đưa vào khối này dưới dạng các bưu kiện nhỏ gửi từ nước ngoài.
Tuy nhiên, lực lượng hải quan và các nhân viên thực thi pháp luật đang bị quá tải, dẫn tới chỉ có một phần nhỏ các sản phẩm không an toàn được ngăn chặn khi vào EU. Năm 2024, có khoảng 4,6 tỷ gói hàng có giá trị thấp đã vào EU, và con số này đang tiếp tục tăng gấp đôi mỗi hai năm. Khoảng 90% trong số đó đến từ Trung Quốc.
Kế hoạch của ông McGrath bao gồm việc trao quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) để điều tra các trường hợp nghiêm trọng nhất của những gói hàng nhỏ được gửi biên giới, nhằm giảm bớt áp lực cho các cơ quan quốc gia đang thiếu kinh phí. Ông cũng đề xuất cập nhật các quy định về bảo vệ người tiêu dùng và giám sát thị trường, vì hệ thống hiện tại không còn phù hợp. Khi các sản phẩm nguy hiểm được phát hiện, thường là do các tổ chức người tiêu dùng, các nền tảng thường chỉ cần gỡ bỏ chúng khỏi danh sách bán hàng. Ông McGrath cho rằng cần có biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn.
Các sản phẩm như mỹ phẩm và đồ chơi là những loại hàng hóa phổ biến nhất bị phát hiện có vấn đề. Theo quy định công nghệ của EU, các chợ trực tuyến được xếp vào loại nền tảng, không phải là nhà bán lẻ, do đó họ không chịu trách nhiệm về các sản phẩm được mua qua trang web của họ, thường đến trực tiếp từ các nhà bán lẻ ngoài EU. Tuy nhiên, họ phải hợp tác với các cơ quan chức năng và gỡ bỏ các sản phẩm có vấn đề khỏi danh sách bán hàng khi được xác định.
Một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức Toy Industries of Europe cho thấy số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm vẫn đang được bán trực tuyến tại EU, bao gồm cả những sản phẩm như slime độc hại và một số đồ chơi có pin dễ dàng tháo rời và nuốt phải. Tháng trước, EU cho biết đang xem xét việc bán các sản phẩm có khả năng bất hợp pháp của trên Shein, căn cứ vào các quy định nội dung trực tuyến thuộc Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của EU. Brussels đã yêu cầu Shein bổ sung thêm thông tin, và bước đi này có thể dẫn đến một cuộc điều tra sâu rộng và các khoản phạt.
Trước đó, nhà chức trách đã đình chỉ hoạt động trang web của Shein tại Pháp vì cáo buộc quảng cáo các sản phẩm bị cho là bất hợp pháp như đồ chơi vũ khí. Pháp cũng đang tìm cách cấm AliExpress, thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba, và Joom có trụ sở tại Bồ Đào Nha vì lý do tương tự.
Ngoài ra, EU cũng đã chấm dứt chính sách miễn thuế quan đối với các gói hàng trị giá dưới 150 euro, buộc các nhà bán lẻ phải cung cấp thông tin hải quan và có một đại diện được chỉ định tại EU, với thời hạn thực thi muộn nhất là vào năm 2028. Trong thời gian chờ đợi, mức phí 3 euro đối với mỗi loại sản phẩm trong mỗi gói hàng sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026 - các bộ trưởng tài chính của khối đã nhất trí vào hôm thứ Sáu vừa rồi.
EU cũng đặt mục tiêu đến năm 2028 tạo ra một trung tâm theo dõi hải quan toàn khối và một khoản phí xử lý cho mỗi gói hàng ít nhất là 2 euro. Romania đã bắt đầu áp dụng phí bưu kiện khoảng 5 euro.
Mỹ đã bãi bỏ chế độ miễn thuế quan cho các gói hàng trị giá từ 800 USD trở xuống trong năm nay, một động thái mà ông McGrath cho biết đã giúp giảm đáng kể khối lượng các gói hàng nhỏ được gửi đến Mỹ.
Trong một năm bị phủ bóng bởi cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đợt áp thuế trả đũa qua lại và đàm phán thương mại lúc nóng lúc lạnh, việc Trung Quốc đạt thặng dư 1 nghìn tỷ USD cho thấy nước này vẫn là một “cỗ máy” xuất khẩu khó bị kìm hãm...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất trong tuần này, nối lại chu kỳ tăng đã bị tạm ngừng từ tháng 1 tới nay - theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Bloomberg thực hiện. Số liệu kinh tế Nhật công bố sáng nay (15/12) càng củng cố khả năng này...
Trong cuộc đua toàn cầu hướng tới 6G, Nga đang lựa chọn một hướng đi nền tảng: làm chủ bộ tạo dạng tín hiệu - thành phần cốt lõi quyết định tốc độ, độ ổn định và hiệu quả năng lượng của mạng di động thế hệ mới. Dự án khoa học tại tỉnh Vladimir không chỉ phục vụ 5G hiện nay mà còn được thiết kế sẵn cho các tiêu chuẩn 6G trong tương lai...
Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (15/12) trong trạng thái tăng, nối tiếp xu hướng đi lên của tuần trước và tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: