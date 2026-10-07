Mùa thứ 12 của “Run for the Heart - Chạy vì trái tim 2026”, chính thức quay trở lại với thông điệp “Triệu nhịp đập từ vạn bước chân”, tiếp nối hành trình hồi sinh những trái tim trẻ thơ do Gamuda Land Việt Nam đồng hành cùng Nhịp tim Việt Nam và vết sẹo cuộc đời.

Toàn bộ nguồn kinh phí quyên góp được từ giải chạy sẽ được chuyển trực tiếp tới Chương trình Nhịp tim Việt Nam để tài trợ chi phí mổ tim, mang lại những nhịp đập khỏe mạnh cho bé thơ.

Gamuda Land Việt Nam sẽ phối hợp cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam và chương trình Vết sẹo cuộc đời chính thức tổ chức Lễ công bố giải chạy “Run for the Heart - Chạy vì trái tim 2026” tại Gamuda City (phường Yên Sở, Hà Nội).

Đánh dấu chặng đường năm thứ 12, giải chạy tiếp tục gây quỹ để đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

HÀNH TRÌNH HƠN MỘT THẬP KỶ KẾT NỐI VÀ HỒI SINH NHỮNG NHỊP ĐẬP BÉ THƠ

Tại Việt Nam, hàng ngàn trẻ em sinh ra mỗi năm phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh. Chi phí điều trị đắt đỏ trở thành rào cản lớn, vượt quá khả năng tài chính của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt đầu năm 2013, giải chạy Run for the Heart - Chạy vì trái tim đã chính thức khởi nguồn hành trình sẻ chia. Không chỉ là một giải chạy bộ dành cho cộng đồng, mà còn trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái, thắp sáng hy vọng và trao cơ hội hồi sinh cho các em.

Toàn bộ nguồn kinh phí quyên góp được từ giải chạy sẽ được chuyển trực tiếp tới Chương trình Nhịp tim Việt Nam để tài trợ chi phí mổ tim, mang lại những nhịp đập khỏe mạnh cho bé thơ.

CHẠY VÌ TRÁI TIM 2026 - TRIỆU NHỊP ĐẬP TỪ VẠN BƯỚC CHÂN

Trải qua 11 mùa giải tổ chức thành công, chương trình đã huy động được số tiền lên tới hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim thành công cho hàng nghìn trẻ em. Riêng trong năm 2025, giải chạy quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, mang lại cơ hội điều trị quý giá cho 140 em trên khắp cả nước.

Bước sang mùa thứ 12 với thông điệp “Triệu nhịp đập từ vạn bước chân”, Ban Tổ chức tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái rộng rãi trong cộng đồng. Giải chạy dự kiến diễn ra vào ngày6/12/2026 tại công viên Yên Sở, dự kiến thu hút sự tham gia của hàng nghìn vận động viên. Ban Tổ chức hân hạnh nhận được sự đồng hành của đông đảo các vận động viên, các đối tác, nhà tài trợ, nghệ sĩ, đại sứ chương trình và các cơ quan báo chí - truyền thông.

Ông James Lai Siaw Pin, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam (Khu Vực Miền Bắc), chia sẻ tại buổi họp báo.

Đại diện Gamuda Land Việt Nam, ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam đã có phần chia sẻ: “Giá trị thực sự của Chạy vì trái tim không chỉ được đo đếm bằng số lượng người tham gia chạy, mà còn ở hàng ngàn cuộc đời trẻ thơ đã được trao cơ hội thứ hai - cơ hội để lớn khôn, để ước mơ và phát triển trọn vẹn. Đó chính là những trái tim tương lai của đất nước. Tại Gamuda Land, chúng tôi không chỉ kiến tạo các khu đô thị, mà còn nỗ lực xây dựng những cộng đồng vững mạnh - đặc biệt là dành cho những em nhỏ đang cần sự chung tay của chúng ta nhất”.

Ông Rad Kivette, Tổng giám đốc VinaCapital Foundation - Đại diện Chương trình Nhịp tim Việt Nam & Vết Sẹo Cuộc Đời, chia sẻ tại buổi họp báo.

Chia sẻ về chặng đường đồng hành cùng Gamuda Land, ông Rad Kivette - Tổng giám đốc VinaCapital Foundation nhấn mạnh: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 68% các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau khi con được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí, có thể thoát nghèo và vươn lên tầng lớp trung lưu. Điều đó cho thấy rằng, khi giúp một em nhỏ có trái tim khoẻ mạnh, chúng ta không chỉ cứu được một cuộc đời - chúng ta đang thay đổi tương lai của cả một gia đình”.

Các công tác chuẩn bị cho giải chạy Run for the heart - Chạy vì trái tim 2026 đang dần hoàn thiện để sẵn sàng chào đón hàng vạn bước chân cùng chinh phục những cung đường và lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái.

Hành trình nhân ái Run for the heart - Chạy vì trái tim 2026 do Gamuda Land Việt Nam kết hợp với Chương trình Nhịp tim Việt Nam và Vết sẹo cuộc đời tổ chức nhận được sự đồng hành của: Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CBM, Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings, Công ty cổ phần sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt, Công ty Lixil Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons, Công ty TNHH Vinsland, Công ty TNHH TW-Asia Consultants,...

* Thông tin chi tiết:

Giải chạy Run for the Heart – Chạy vì trái tim 2026

Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 06 tháng 12 năm 2026

Địa điểm: Công viên Yên Sở, Gamuda City, Hà Nội

Cự ly: 2KM, 5KM, 10KM, 2KM | Chạy cùng gia đình và thú cưng

Trang thông tin sự kiện: https://www.facebook.com/chayvitraitimofficial

Website sự kiện: https://gamudaland.com.vn/vn/events/chay-vi-trai-tim-run-for-the-heart-2026