Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4
Mai Nhi
06/04/2026, 11:20
Trong phiên sáng 6/4, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 170,1 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đó (176,7 triệu đồng) với sáng nay, người mua thiệt 6,6 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 6,6 triệu – 7,9 triệu đồng/lượng…
Mở cửa phiên sáng nay (6/4), các đơn vị kinh
doanh đồng loạt giảm mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC. Mức giảm phổ biến dao động
từ 900 nghìn đến 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán
Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn niêm yết ổn
định giá mua vàng miếng ở mức 170,1 triệu và giá bán là 173,1 triệu đồng/lượng ngay
từ khi phiên sáng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/4), giá mua, bán vàng
miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 6/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt thu hẹp về mốc 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ở mức thấp nhất thị tường với 2 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 170,1 triệu – 1731 triệu đồng/lượng
cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo
Tín Mạnh Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm.
So với giá chốt phiên 4/4, giá giao dịch vàng
miếng giảm lần lượt 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 1,4 triệu
đồng/lượng đối với chiều bán. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng SJC
giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, với hai
nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi
Hồng giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.
Tính đến 10 giờ, giá mua,
bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 1,8 triệu mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng
miếng ở mức 170,7 triệu – 172,7 triệu đồng.
Tại thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”
tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu hướng giảm sau khi đi ngang trong phiên cuối
tuần trước (4/4). Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh giảm giá trải rộng hơn, dao động
từ 900 nghìn đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua,
bán vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 169,9 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 172,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong
suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 4/4, giá mua, bán
vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chỉ trong 1 tuần đầu tháng 4/2026 (1 – 6/4), người mua vàng miếng SJC chịu thiệt hơn 6,5 triệu đồng/lượng. Trong đó đối với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất thêm từ 6,6 triệu – 7,5 triệu đồng/lượng. Riêngtại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, người mua chịu mức lỗ lên tới 8 triệu đồng/lượng.
Giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 168,1 triệu – 171,1
triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.
Tính đến 10 giờ, cả hai thương hiệu này
vẫn duy trì ổn định mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên ngày 4/4, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín
Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại
Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 vẫn giữ nguyên ở mức 169,9 triệu –
172,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 4/4,
giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua
và bán.
Sau khi đứng im trong suốt phiên cuối tuần trước,
mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm sụt giảm mạnh.
Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 156 triệu – 160
triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 4/4, giá vàng nhẫn tại thương
hiệu này giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 10 giờ ngày 6/4,
Công ty DOJI
đặt giá giao
dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170,1 triệu – 173,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 4/4, giá mua vàng nhẫn
tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng và giá bán giảm 1,4 triệu đồng/lượng.
Đồng
thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn tương đương với mức
giá giao dịch vàng miếng. DOJI là thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao
nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Tương tự, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ mở cửa phiên sáng giảm 400 nghìn
đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến
10 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức
169 triệu đồng/lượng và giá bán là 172 triệu
đồng/lượng.
Giá bán giảm mạnh hơn giá mua kéo chênh lệch
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đồng loạt thu hẹp về mức phổ biến
trong phiên sáng nay là 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên
4/4.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 6/4, giá vàng giao ngay giảm mạnh hơn 1,4%,
lùi về mốc 4.628 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 24,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 11,41 – 24,51 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
