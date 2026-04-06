Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

Mai Nhi

06/04/2026, 11:20

Trong phiên sáng 6/4, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 170,1 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đó (176,7 triệu đồng) với sáng nay, người mua thiệt 6,6 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 6,6 triệu – 7,9 triệu đồng/lượng…

Mua vàng nhẫn thiệt tới 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

Mở cửa phiên sáng nay (6/4), các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC. Mức giảm phổ biến dao động từ 900 nghìn đến 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định giá mua vàng miếng ở mức 170,1 triệu và giá bán là 173,1 triệu đồng/lượng ngay từ khi phiên sáng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/4), giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 6/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt thu hẹp về mốc 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ở mức thấp nhất thị tường với 2 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 170,1 triệu – 1731 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm.

So với giá chốt phiên 4/4, giá giao dịch vàng miếng giảm lần lượt 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, với hai nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.

Tính đến 10 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 1,8 triệu mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 170,7 triệu – 172,7 triệu đồng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 6/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu hướng giảm sau khi đi ngang trong phiên cuối tuần trước (4/4). Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh giảm giá trải rộng hơn, dao động từ 900 nghìn đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 169,9 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 172,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng nay.  So với giá chốt phiên 4/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong 1 tuần đầu tháng 4/2026 (1 – 6/4), người mua vàng miếng SJC chịu thiệt hơn 6,5 triệu đồng/lượng. Trong đó đối với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất thêm từ 6,6 triệu  – 7,5 triệu đồng/lượng. Riêngtại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, người mua chịu mức lỗ lên tới 8 triệu đồng/lượng.

Giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999  tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 168,1 triệu – 171,1 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.

Tính đến 10 giờ, cả hai thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên ngày 4/4, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 vẫn giữ nguyên ở mức 169,9 triệu – 172,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 4/4, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau khi đứng im trong suốt phiên cuối tuần trước, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm sụt giảm mạnh.

Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 156 triệu – 160 triệu đồng/lượng.  So với giá chốt phiên ngày 4/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. 

Người mua chịu thiệt khi mua vàng miếng vàng nhẫn trong tuần đầu tháng 4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 10 giờ ngày 6/4, Công ty DOJI đặt giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 170,1 triệu – 173,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 4/4, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng và giá bán giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn tương đương với mức giá giao dịch vàng miếng. DOJI là thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Tương tự, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ mở cửa phiên sáng giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 169 triệu đồng/lượng và giá bán là 172 triệu đồng/lượng.

Giá bán giảm mạnh hơn giá mua kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đồng loạt thu hẹp về mức phổ biến trong phiên sáng nay là 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 4/4.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 6/4, giá vàng giao ngay giảm mạnh hơn 1,4%, lùi về mốc 4.628 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 24,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 11,41 – 24,51 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng trong nước lần hồi dò đáy

Giá vàng bật tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất trong một năm

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

